Bức ảnh trai xinh gái đẹp hot nhất hôm nay: Lương Thuỳ Linh "ngầu đét" cạnh Trương Tân Thành

Tại Tuần lễ Thời trang Milan, sự xuất hiện của Hoa hậu Lương Thùy Linh bên nam diễn viên Trương Tân Thành đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc “trai xinh gái đẹp” từ hai quốc gia châu Á hội ngộ đã gây sốt trên mạng xã hội, khiến nhiều khán giả khen ngợi như một khung hình bước ra từ điện ảnh.

Lương Thuỳ Linh - Trương Tân Thành

Trong show Xuân/Hè 2026 của thương hiệu BOSS, Lương Thùy Linh lựa chọn phong cách táo bạo với váy xẻ ngực quyến rũ kết hợp biker jacket mạnh mẽ. Nàng hậu sinh năm 2000 khéo léo dung hòa nét nữ tính mềm mại cùng cá tính hiện đại, hoàn toàn phù hợp với tinh thần “The BOSS Paradox”. Phụ kiện tối giản cùng lối trang điểm sắc sảo càng tôn lên vẻ ngoài thời thượng của cô.

Trong khi đó, Trương Tân Thành gây ấn tượng với diện mạo lịch lãm khi kết hợp biker jacket cùng cà vạt sọc, tạo điểm nhấn phá cách cho phong cách công sở. Anh không chỉ mang đến hình ảnh mới mẻ tại sàn diễn mà còn tạo khoảnh khắc “bùng nổ visual” khi xuất hiện bên cạnh Lương Thùy Linh, trở thành một trong những điểm nhấn đáng nhớ nhất sự kiện.

Show diễn của BOSS năm nay còn quy tụ dàn sao quốc tế đình đám: David Beckham xuất hiện như một quý ông không tuổi, tiếp tục khẳng định phong độ biểu tượng; SCOUPS – trưởng nhóm SEVENTEEN – lần đầu catwalk trên sàn runway Milan với khí chất mạnh mẽ; Khaby Lame, ngôi sao TikTok toàn cầu, mang đến hình ảnh bất ngờ đầy lịch lãm và thậm chí cùng Lương Thùy Linh gửi lời chào bằng tiếng Việt đến khán giả.

Với bối cảnh tại Fonderia Macchi, bộ sưu tập Xuân/Hè 2026 của BOSS được trình làng như lời khẳng định mới về sự kết hợp giữa tính ứng dụng và đột phá.

Trong đó, sự góp mặt của Lương Thùy Linh – đại diện duy nhất từ Việt Nam – càng làm nổi bật tinh thần toàn cầu và đa chiều mà thương hiệu hướng tới.



