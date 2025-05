"Bà tổ tính nữ" bóc hôn phu CEO ngoại tình trong lúc mình đang mang thai rung chuyển mạng xã hội

Mới đây trên story Instagram cá nhân hơn hơn 4,2 triệu người theo dõi, TikToker The Wizard Liz (Lize Dzjabrailova, SN 1999, ở Dubai) - người nổi tiếng với biệt danh "Bà tổ tính nữ" (người có tính nữ cao - PV) bất ngờ chia sẻ bị vị hôn phu - YouTuber Landon Nickerson “cắm sừng” khi cô đang mang bầu ở tháng thứ 4.

Landon Nickerson là một YouTuber người Mỹ nổi tiếng với các video về game. Ngoài việc là một YouTuber, Landon còn là người sáng lập và CEO của một công ty công nghệ.

TikToker The Wizard Liz cho biết cô phát hiện bị bạn trai "cắm sừng" khi đang mang thai ở tháng thứ tư trên Instagram cá nhân (ảnh phải, đã tạm dịch).

Nữ TikToker cho biết đã phát hiện bạn trai tải một ứng dụng nhắn tin, chủ động hẹn gặp một cô gái trong khi vẫn ở cùng cô. Song, điều khiến cô “đau đớn” hơn chính là việc cô gái (người mà bạn trai The Wizard Liz hẹn gặp - PV) đã liên hệ với bạn của cô, show bằng chứng việc Landon Nickerson tán tỉnh, làm sáng tỏ mọi chuyện. Thời điểm này, The Wizard Liz và Landon Nickerson vẫn đang ở cùng nhau. Nữ TikToker đang mang thai tháng thứ 4. “Thậm chí, còn viết hẳn một cuốn sách nói về việc anh ấy yêu tôi nhiều thế nào”, The Wizard Liz chia sẻ.