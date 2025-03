Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La vừa thi hành lệnh bắt giam 3 người phụ nữ về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Những người này gồm: Nguyễn Khánh Hoà (50 tuổi, trú phường Đoàn Kết, TP Lai Châu); Nguyễn Thị Đan May (50 tuổi, quận Hoàng Mai, Hà Nội) và Vương Thị Hằng (46 tuổi, trú Quốc Oai, Hà Nội).

Theo hồ sơ vụ án, ngày 20/6/2023, anh M. (28 tuổi, trú tại Thái Bình) bị Công an phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội bắt về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Sau khi Mạnh bị bắt, anh Ngô Văn C. và Nguyễn Quang L. (cùng ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) và anh T.V.T. (ở huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) bàn bạc tìm cách "chạy án" cho Mạnh.

Nguyễn Khánh Hòa, Nguyễn Thị Đan May và Vương Thị Hằng tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CACC)

Do trước đây anh T. có quen và thấy Nguyễn Khánh Hòa khoe nhiều mối quan hệ nên thống nhất đến gặp nhờ "chạy án" cho M.

Tại cuộc gặp, Hòa nhận 1,12 tỷ đồng từ anh T. để lo việc. Sau đó, Hòa liên hệ với Vương Thị Hằng và chuyển cho người này 1,099 tỷ đồng để tìm cách “chạy án”.

Nhận được tiền, Hằng đã liên hệ và chuyển cho Nguyễn Thị Đan May 500 triệu đồng. Lúc này, May đi dò hỏi thông tin về vụ án được biết Cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình sẽ khởi tố. Biết không thể “chạy” nhưng May vẫn nói sẽ tìm cách khác.

Đến ngày 30/6/2023 hết thời hạn tạm giữ, không thấy M. được thả ra nên nhóm anh T. đòi Hoà trả lại tiền.

Hòa đòi tiền Hằng, Hằng đòi May thì May chỉ trả cho Hằng 300 triệu và nói đã dùng 200 triệu đi lo việc. Hằng gửi cho Hoà số tiền này. Còn lại 799 triệu đồng Hằng khấu trừ vào khoản nợ Hoà đã vay Hằng từ trước.

Vì nhóm anh T. tìm đòi quá nên Hoà trả cho họ 200 triệu đồng. Sau thời gian dài không đòi được Hoà số tiền 920 triệu nên ngày 13/01/2025 anh T. anh C. và anh L. đã viết đơn tố giác tội phạm gửi đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lai Châu.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.