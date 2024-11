Bà nội trợ trung niên tiết lộ 5 sự thật về nồi chiên không dầu và lò nướng

Nồi chiên không dầu và lò nướng là những thiết bị gia dụng phổ biến, giúp công việc nấu nướng trở nên nhanh chóng và dễ dàng. Vì có nhiều tính năng tương tự nên một số người cảm thấy sắm cùng lúc 2 thiết bị là quá thừa thãi. Nhưng để quyết định chọn mua nồi chiên hay lò nướng thì lại rất khó chọn lựa.

Tôi đã sắm cả 2 thiết bị này về nhà, và công nhận rằng chúng có những tính năng linh hoạt tương đương nhau, nhưng bên cạnh đó cũng có rất nhiều điểm khác biệt. Dưới đây là 5 sự thật về những đặc điểm của nồi chiên và lò nướng. Bạn có nhu cầu mua sắm thì nên tham khảo!

1. Công suất

Một số người nghĩ rằng vì nồi chiên không dầu có kích thước nhỏ gọn, nên công suất của nó sẽ kém hơn lò nướng. Tuy nhiên thực tế không phải như vậy.

Các loại nồi chiên không dầu phổ biến hiện nay thường có dung tích 3 hoặc 5 lít, công suất của chúng sẽ dao động vào khoảng 1500W. Trong khi đó, các lò nướng có dung tích 10 hoặc 15 lít (gấp ba lần dung tích của nồi chiên không dầu) lại chỉ có công suất khoảng 800W.

Nồi chiên không dầu - Lò nướng

Mà công suất lại là yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ làm nóng, nghĩa là công suất càng cao thì tốc độ làm nóng càng nhanh. Cho nên xét ở góc độ nấu nướng, đây có thể nói đây là ưu điểm của nồi chiên không dầu vì chúng giúp chế biến thực phẩm nhanh và hiệu quả.

2. Mức điều chỉnh nhiệt độ

Khi mua nồi chiên không dầu, bạn sẽ nhận thấy rằng hầu hết các sản phẩm trên thị trường (thậm chí hơn 80%) đều có mức điều chỉnh nhiệt độ từ 80 độ C đến 200 độ C. Chỉ một số ít thương hiệu mới có thể đạt phạm vi từ 40 độ C đến 200 độ C.

Trong khi đó, lò nướng lại sở hữu mức điều chỉnh rộng hơn, thường dao động từ 30 độ C đến 300 độ C. Điều này tất nhiên sẽ đem lại những lợi ích cho người dùng. Bởi, phạm vi nhiệt độ rộng hơn có thể chế biến nhiều món ăn, đáp ứng được nhu cầu về nhiệt độ cho nhiều loại nguyên liệu.

Xét ở tính năng điều chỉnh nhiệt độ, thế mạnh sẽ nghiêng về lò nướng vì chúng cho phép người dùng điều khiển nhiệt độ chính xác, dễ dàng chế biến những món bánh/món nướng cần cài đặt chuẩn mức nhiệt.

3. Dung tích

Nồi chiên không dầu và lò nướng có sự chênh lệch rõ rệt về dung tích, điều này nhìn qua bằng mắt thường cũng dễ dàng nhận ra.

Loại nồi chiên phổ biến thường có dung tích từ 3 - 5 lít, size "khủng long" 15 lít cũng có nhưng khá ít nhà dùng. Trong khi đó, lò nướng có dung tích thấp nhất cũng đã dao động từ 15 lít trở lên, còn loại phổ biến sẽ dao động từ 20 - 35 lít.

Nồi chiên không dầu - Lò nướng

Sự khác biệt này sẽ mang lại cả ưu và nhược điểm của 2 thiết bị. Chẳng hạn như nồi chiên nhỏ gọn nên dễ dàng đặt ngay trên bàn bếp hoặc kệ bếp. Còn lò nướng vừa to vừa nặng sẽ chiếm nhiều diện tích, thông thường phải ưu tiên thiết kế âm tủ để tạo sự thông thoáng cho không gian.

Ngược lại, lò nướng dung tích lớn có thể chế biến nhiều món ăn cùng lúc, đáp ứng nhu cầu ăn uống của gia đình đông thành viên. Trong khi đó, nồi chiên dung tích nhỏ nên số lượng thực phẩm chế biến có thể bị giới hạn.

4. Cơ chế làm nóng

Nồi chiên sử dụng quạt để tạo ra không khí nóng giúp làm chín thức ăn nhanh chóng. Do đó cơ chế làm nóng của nó được xem là "truyền nhiệt trực tiếp".

Trong khi đó, lò nướng lại sử dụng thanh nhiệt để tạo nhiệt lượng và làm nóng toàn bộ không gian trong lò, giúp thực phẩm chín đều. Vậy nên cơ chế này được xem là "truyền nhiệt gián tiếp".

Từ sự khác biệt về cơ chế làm nóng, nồi chiên không dầu sẽ đáp ứng được nhu cầu nấu nướng không cần dầu ăn, khá có lợi cho sức khỏe gia đình. Còn lò nướng với khả năng làm nóng truyền thống cùng khả năng điều chỉnh nhiệt độ chính xác, sẽ đáp ứng hầu hết các nhu cầu chế biến thực phẩm của gia đình.

5. Tiếng ồn

Nếu chỉ xét riêng vấn đề tiếng ồn, nồi chiên không dầu có thể đem đến nhiều âm thanh khó chịu hơn so với lò nướng. Tiếng ồn của lò nướng gần như không ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng, còn nồi chiên vốn có bộ phận quạt ở bên trong nên khó tránh khỏi tiếng ồn.

Mức độ tiếng ồn của nồi chiên thường được nhà sản xuất ghi chú trong phần thông số kỹ thuật. Do đó, nếu có nhu cầu mua nồi chiên, bạn cần kiểm tra mức độ tiếng ồn của thiết bị. Một số sản phẩm có tiềng ồn thấp, nhưng một số khác có thể gây ồn tương đương như sử dụng máy xay sinh tố.

Nguồn: Toutiao