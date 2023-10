Bà Nguyễn Phương Hằng yêu cầu bà Hàn Ni và đồng phạm bồi thường 500 tỷ đồng

Ngày 12/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị Viện KSND TPHCM truy tố bị can Đặng Thị Hàn Ni (46 tuổi, luật sư, nhà báo, ngụ quận 7) và Trần Văn Sỹ (luật sư, 66 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Bà Đặng Thị Hàn Ni thời điểm bị bắt tạm giam. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, ngày 28/2, Viện KSND TPHCM đã yêu cầu điều tra bổ sung các nội dung gồm: xác minh bà Hàn Ni là phóng viên tại tờ báo nơi bà công tác có chức vụ gì hay không?; xác minh tại các cơ quan, tổ chức chính trị nơi bị can Trần Văn Sỹ đang thực tế sinh sống.

Đồng thời làm rõ nguyên nhân, động cơ, cách thức, công cụ phương tiện, thời gian, địa điểm, diễn biến hành vi phạm tội của 2 bị can trên.

Viện KSND TPHCM còn yêu cầu ghi lời khai ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng về đòi bồi thường thiệt hại; trưng cầu giám định để khôi phục, trích xuất dữ liệu trong các thiết bị điện tử đang tạm giữ và xác minh hàng loạt tài khoản mạng xã hội.

Ông Trần Văn Sỹ lúc bị bắt tạm giam. Ảnh: Công an cung cấp.

Qua công tác lấy lời khai, vợ chồng bà Hằng yêu cầu cơ quan công an xử lý theo đúng quy định của pháp luật đối với bà Hàn Ni về hành vi đã đưa ra những nội dung bịa đặt, sai sự thật xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của bản thân ông Dũng, bà Hằng.

Vợ chồng bà Hằng cũng yêu cầu xử lý ông Trần Văn Sỹ vì đưa ra những nội dung gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân ông Dũng, bà Hằng.

Do bà Hàn Ni và ông Sỹ đã xúc phạm danh dự, nhân phẩm, gây thiệt hại kinh tế cho Công ty CP Đại Nam và gây mất uy tín Quỹ từ thiện Hằng Hữu rất nặng nề nên bà Hằng yêu cầu 2 người này bồi thường thiệt hại số tiền 300 - 500 tỷ đồng để sung vào công quỹ của Nhà nước.

Đến nay, vợ chồng bà Hằng chưa cung cấp các tài liệu để chứng minh thiệt hại về vật chất và tinh thần.