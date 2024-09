Bà Melania Trump lại phá vỡ chuẩn mực dành cho các đệ nhất phu nhân Mỹ

Phu nhân của ứng cử viên tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa, cựu Tổng thống Donald Trump đã sớm bước vào tâm điểm của dư luận khi bài phát biểu đầu tiên của bà tại Đại hội Toàn quốc đảng Cộng hòa năm 2016 bị cáo buộc sao chép. Từ đó, bà từ chối quan niệm truyền thống rằng việc tham gia các hoạt động khi là phu nhân của tổng thống Mỹ là điều bắt buộc.

Trong một lần xuất hiện hiếm hoi bên cạnh ông Trump tại Đại hội Toàn quốc đảng Cộng hòa vào tháng 7, bà Melania thể hiện tình cảm với chồng và vẫy chào các đại biểu. Nhưng bà không nói gì cả.

Ông Donald Trump và bà Melania Trump ngày 5/11/2016. Ảnh: AP.

Một loạt video gây chú ý

Giờ đây, bà Melania đang lên tiếng.

Vài tuần trước cuộc bầu cử tổng thống ngày 5/11, bà Melania phát hành một loạt video trước khi xuất bản hồi ký của mình, trong đó nhắc đến những chủ đề mà bà chọn - những bức ảnh khỏa thân, vai trò làm mẹ, truyền thông.

Thời điểm cũng rất quan trọng. Ít nhất là cho đến ngày bầu cử, bà Melania vẫn là một đệ nhất phu nhân tiềm năng. Sau đó, độ “hot” của bà phụ thuộc phần nào vào cử tri Mỹ khi họ quyết định chọn hoặc chồng bà hoặc Phó Tổng thống Kamala Harris đến từ đảng Dân chủ.

“Bà ấy đang tận dụng khoảng thời gian còn lại trước bầu cử. Độ 'nóng' của bà ấy sẽ không còn nếu bà không còn là một đệ nhất phu nhân tiềm năng. Nếu bà Harris thắng, tôi tin rằng mọi người sẽ muốn quên đi”, Stephanie Winston Wolkoff, cựu cố vấn của bà Melania Trump, người ủng hộ bà Harris, nói.

Và vì thế, hồi ký của bà Melania sẽ ra mắt chỉ vài tuần sau hai vụ ám sát nhằm vào chồng bà, người mà bà đã miêu tả trong một tuyên bố vào ngày 14/7 là “người đàn ông rộng lượng và quan tâm mà tôi đã cùng trải qua những thời khắc tốt đẹp và tồi tệ nhất”.

Ông Donald Trump và bà Melania Trump ngày 18/7/2024. Ảnh: AP.

Cũng như chồng mình, bà Melania, 54 tuổi, từ đầu đã báo hiệu sẽ phá vỡ các chuẩn mực mà không cần xin lỗi.

“Tôi có suy nghĩ riêng của mình”, bà nói với tạp chí Harper’s Bazaar năm 2016. “Tôi là con người của riêng tôi, và tôi nghĩ chồng tôi thích điều đó ở tôi”.

Như bất kỳ ai viết hồi ký, bà Melania chắc chắn rất quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình. Bà bắt đầu câu chuyện của mình với một lời than phiền.

“Là một người riêng tư nhưng thường xuyên trở thành đối tượng bị công chúng giám sát và bóp méo”, bà Melania nói trong đoạn trailer cho cuốn hồi ký trên trang web của mình. “Tôi cảm thấy có trách nhiệm làm rõ sự thật. Tôi tin rằng điều quan trọng là chia sẻ quan điểm của mình”, bà Melania nói và coi quan điểm của mình là “sự thật”.

Những lời than phiền khác tiếp tục xuất hiện kèm theo nền nhạc kịch tính. Trong một video, bà hỏi tại sao “truyền thông lại chọn soi xét việc tôi tôn vinh hình thể con người trong một buổi chụp ảnh thời trang”, trong khi các tác phẩm nghệ thuật cổ điển như bức tượng “David” của Michelangelo lướt qua màn hình kèm theo âm nhạc kịch tính.

Đây là lời nhắc đến những bức ảnh khỏa thân của bà từ những năm 1990 (khi đó bà được biết đến với tên Melania Knauss) đã được công khai trong chiến dịch tranh cử năm 2016, một phần liên quan đến thị thực lao động mà bà có.

Ông Donald Trump và bà Melania Trump ngày 18/7/2024. Ảnh: AP.

Trong một video khác, bà nhắm vào cuộc đột kích của FBI vào Mar-a-Lago hồi tháng 8/2022 để tìm kiếm các tài liệu mật mà chính phủ nói rằng ông Trump đã giữ trái phép sau nhiệm kỳ tổng thống của mình và cản trở nỗ lực thu hồi.

Ông Trump đã không nhận tội và một thẩm phán đã bác bỏ vụ kiện, nhưng các công tố viên đang kháng cáo. Bà cho biết, FBI đã lục soát đồ đạc cá nhân của bà và nói rằng sự việc này là một “cảnh báo” không cụ thể cho người dân Mỹ.

“Tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng quyền riêng tư của mình sẽ bị xâm phạm bởi chính phủ ngay tại nước Mỹ”, bà nói trong tiếng nhạc nền nhạc buồn bã.

Ông Donald Trump và bà Melania Trump cùng con trai Barron ngày 9/11/2016. Ảnh: AP.

Một video khác phản bác những chỉ trích từ sự kiện Vườn Hồng năm 2020, khi Đệ nhất phu nhân lúc đó đã tu sửa khu vực tổ chức sự kiện mang tính biểu tượng thời Kennedy gần Phòng Bầu dục. Các nhà sử học vẫn tỏ ra khó chịu với sự sửa đổi này, mà họ coi là sự thiếu tôn trọng đối với Nhà Trắng .

Ngược lại, trong video này, bà nói về Vườn Hồng: “Tôi cảm thấy có trách nhiệm sâu sắc trong việc tôn trọng truyền thống và giữ gìn sự tráng lệ của nó cho các thế hệ tương lai”.

Trong một video khác, bà nói vai trò làm mẹ mang lại cho bà “niềm vui vô bờ bến”.

Ông Donald Trump và bà Melania Trump cùng con trai Barron ngày 20/1/2017. Ảnh: AP.

Vấn đề thu nhập và con trai

Bà Melania đang chú ý đến tương lai tài chính của mình và của con trai Barron .

Báo cáo tài chính của ông Trump được công bố vào tháng 8 cho thấy vợ ông đã kiếm được 330.000 USD từ việc bán NFT và 237.500 USD cho một bài phát biểu vào tháng 4 tại tổ chức nhân quyền Log Cabin Republicans ở thành phố Palm Beach, bang Florida.

Ngoài ra, trong nhiều tháng sau khi chồng bà bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống, bà vẫn ở lại New York. Lý do chính thức là để chờ con trai Barron kết thúc năm học thay vì chuyển trường giữa học kỳ.

Thực tế, sự trì hoãn này là nỗ lực của bà nhằm tạo đòn bẩy để thương lượng lại thỏa thuận tiền hôn nhân của cặp đôi, theo cuốn sách năm 2020 của nhà báo Mary Jordan công tác tại Washington Post , nhưng Nhà Trắng thời ông Trump đã bác bỏ. Bà Melania muốn có điều kiện tốt hơn cho bản thân và con trai.

Bà Melania Trump, ảnh chụp ngày 26/6/2017. Ảnh: AP.

Bà Melania đang xuất bản sách của mình thông qua Skyhorse Publishing - không phải Winning Team, công ty đã phát hành ba cuốn sách của chồng bà từ khi ông rời nhiệm sở.

Trước khi quyết định chọn Skyhorse, đại diện của bà đã liên hệ với ít nhất ba nhà xuất bản lớn ở New York nhưng không đạt được thỏa thuận, lãnh đạo nhiều nhà xuất bản nói với hãng tin AP . Họ không được phép thảo luận về tương tác của họ với đại diện của ông Trump và yêu cầu được giấu tên. Tất cả đều nói rằng các cuộc đàm phán không bao giờ tiến xa hơn các cuộc thảo luận chung và ông Trump không trực tiếp tham gia.

Hillary Clinton và Michelle Obama là những đệ nhất phu nhân trước đó từng làm việc với các nhà xuất bản lớn ở New York và nhận được khoản tiền ứng trước hàng triệu đô la. Quyết định hợp tác với Skyhorse, nơi các tác giả khác, bao gồm những nhân vật gây tranh cãi như Robert F. Kennedy Jr. và Woody Allen , không nhất thiết là lựa chọn đầu tiên của bà, các nguồn tin xuất bản cho biết.

Trích dẫn chính sách của công ty, người phát ngôn của Skyhorse từ chối bình luận về các cuộc đàm phán với ông Trump. Bộ phận hỗ trợ chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Trump không phản hồi yêu cầu bình luận.

Ảnh: AP.

Các học giả, sử gia không đánh giá cao

Dĩ nhiên, còn có một lịch sử khác về hai lần bị luận tội của ông Trump, các vụ kết án hình sự, cáo buộc hiếp dâm và kế hoạch hối lộ để ngăn bà Melania biết ông đã ngủ với diễn viên Stormy Daniels . Không có dấu hiệu nào cho thấy những sự kiện này sẽ được đề cập, dù chỉ là gián tiếp, trong hồi ký của bà. Cựu tổng thống phủ nhận mọi hành vi sai trái.

Ngay từ đầu, bà Melania đã rất quen thuộc với tính cách của chồng mình và bà đã thể hiện cách mình đối phó với những thời điểm khi sự khoa trương và quan điểm phân biệt giới tính của ông trở nên công khai.

Ảnh: AP.

Việc phát hành đoạn ghi âm Access Hollywood, trong đó ông Trump khoe khoang về việc tấn công phụ nữ bằng những lời lẽ thô tục là một ví dụ như vậy. Theo cuốn “The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump”, bộ phận hỗ trợ chiến dịch tranh cử của ông Trump đã yêu cầu bà Melania đứng bên cạnh chồng mình trong một cuộc họp báo. Bà Melania đã xem đoạn ghi âm và đưa ra câu trả lời của mình.

“Không”, bà trả lời và yêu cầu được ra tuyên bố. Tuyên bố nói rằng lời nói của chồng bà là “không thể chấp nhận và xúc phạm” và kêu gọi cử tri chấp nhận lời xin lỗi của ông. Bà đã làm như vậy.

Rõ ràng bà tự coi mình là một thành viên câu lạc bộ các đệ nhất phu nhân, từng chia sẻ với Harper’s Bazaar năm 2016 rằng bà ngưỡng mộ sự thanh lịch và cuốn hút của Đệ nhất phu nhân Jackie Kennedy. Tuy nhiên, các nhà sử học đánh giá bà dưới góc độ không mấy tích cực, và vẫn chưa rõ lịch sử sẽ nhớ đến bà như thế nào.

Bà Melania Trump tại Vườn Hồng ở Nhà Trắng, ngày 25/8/2020. Ảnh: AP.

Robert Watson, một chuyên gia về các đệ nhất phu nhân và giáo sư lịch sử tại Đại học Lynn ở bang Florida, lưu ý rằng, những “sai lầm không đáng có” của bà Melania trong thời kỳ chồng bà làm tổng thống đã phản ánh tiêu cực về chính quyền, bao gồm việc “phá hoại Vườn Hồng yêu quý của Nhà Trắng” và mặc một chiếc áo khoác có dòng chữ “I really don’t care, do u” (Tôi thực sự không quan tâm, còn bạn?) trong chuyến thăm những đứa trẻ bị tách khỏi cha mẹ tại biên giới Mỹ với Mexico.

Ông Watson nói rằng, ngay cả chiến dịch “ Be Best ” của bà cũng không thể so sánh với chương trình bảo tồn của Lady Bird Johnson, nỗ lực thúc đẩy đọc sách của gia đình Bush và chiến dịch vì sức khỏe tâm thần của Rosalynn Carter.

“Một trong những nguyên tắc cơ bản của đệ nhất phu nhân là không gây hại... Về mặt này, bà Melania không đáp ứng được yêu cầu. Bà ấy sẽ không được nhớ đến theo cách mà nhiều đệ nhất phu nhân được yêu mến đã được nhớ đến”, ông Watson nhận định. Ảnh: AP.

