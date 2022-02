Bà mẹ xem camera con gái ngủ trưa ở trường, phát hiện hành động mà "sôi máu", đòi gặp Hiệu trưởng giải thích

Để con rời xa vòng tay cha mẹ và đến trường mầm non để bắt đầu đi học, bất cứ cha mẹ nào cũng cảm thấy lo lắng vì các bé còn non nớt, chưa có nhiều kỹ năng để thích nghi. Bên cạnh đó, cha mẹ cũng lo lắng đến những vấn đề về sức khoẻ cũng như an toàn của con mình. Vì thế, nhiều bậc phụ huynh vẫn theo sát con mình để kịp thời đối phó với những trường hợp ngoài ý muốn.

Cách đây một thời gian, trên mạng xã hội Trung Quốc lan truyền những bức ảnh về một lớp học mầm non trong giờ ngủ trưa. Đáng nói là trong đó còn phơi bày một sự thật khiến nhiều bậc cha mẹ không khỏi tức giận.

Chị Li có con gái 5 tuổi, đã học đến lớp lớn của mẫu giáo, tuy nhiên chị vẫn giữ thói quen quan sát camera để nắm bắt được tình hình học tập của con. Đặc biệt, đây còn là buổi học đầu tiên của con gái sau khi chuyển sang ngôi trường mới nên chị rất quan tâm.

Ảnh minh hoạ.

Tuy nhiên, không ngờ rằng ở trường mới này các bé trai và bé gái lại ngủ chung với nhau, không hề có khoảng cách. Quan sát một lúc thì chị thấy một bé trai nằm cạnh con gái mình bắt đầu nhổm dậy và vén quần của con gái mình lên. Sự việc đó diễn ra đến vài phút nhưng không hề có cô giáo nào can ngăn và tách 2 đứa trẻ ra. Chỉ đến khi chị Li tức giận gọi điện thoại nhắc nhở thì cô giáo mới vào cuộc.

Ngay sau đó, chị Li đã tức tối và đến gặp thẳng Hiệu trưởng và yêu cầu lời giải thích. Chị cho rằng các cô giáo đứng lớp con gái mình đang thiếu trách nhiệm khi quản lý và bảo vệ các bé học sinh. Bên cạnh đó cũng phản ánh việc nhà trường để cho các bé trai, gái ngủ chung là không đúng.

Cậu nhóc vén váy của bạn nữ trong giờ nghỉ trưa khiến phụ huynh tức giận.

Rất nhiều phụ huynh khi biết chuyện này cũng rất tức giận mà muốn nhà trường đưa ra một biện pháp triệt để để giải quyết tình trạng này. Nhà trường cho biết giường trong trường mầm non được chia thành 3 dãy, mỗi dãy giường ngủ được 10 bé. Có 18 bé trai và 12 bé gái nên việc có một nam một nữ nằm cạnh nhau là điều khó tránh khỏi.

Tuy nhiên, chị Li không đồng ý với lời giải thích này, chị cho rằng đó chỉ là cái cớ của nhà trường, trẻ học mẫu giáo đã có ý thức về giới tính, nam và nữ phải giữ khoảng cách nhất định trong giờ nghỉ trưa là điều cần phải làm.

Cuối cùng, ngoài việc xin lỗi chị Li, nhà trẻ còn mua thêm hai chiếc giường mới để nam sinh ngủ hai dãy và nữ sinh ngủ một dãy, giải quyết vấn đề nam nữ ngủ chung trong giờ nghỉ trưa.

Sau đó nhà trường đã phải tìm cách để học sinh nam và nữ ngủ riêng (ảnh minh hoạ).

Tình huống này xảy ra một phần là do nhà trường chưa sắp xếp hợp lý, nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều người cho rằng bản thân bé trai đang chưa được giáo dục giới tính. Vì đang ở độ tuổi tò mò nên đã có hành động không đúng với bạn nữ. Nếu không giải quyết kịp thời thì sẽ còn gây ra nhiều ảnh hưởng trong tương lai. Trẻ từ 3 tuổi đã có những hiểu biết về giới tính, vì vậy phụ huynh cần lưu ý:



1. Dạy trẻ nhận biết cơ thể của chính mình

Việc hình thành nhận thức về giới của trẻ thường bắt đầu từ nhận thức về sự khác biệt về thể chất. Vì vậy, để nâng cao nhận thức về giới của các bé, trước tiên cha mẹ có thể dạy trẻ nhận biết cơ thể của chính mình và nhận thức được sự khác biệt về thể chất giữa nam và nữ thông qua một số cuốn sách hoặc hình ảnh động. Từ đó, các bé sẽ có những nhận thức ban đầu, làm nền tảng kiến thức về sau.

2. Giúp con nhận thức về các bộ phận nhạy cảm

Cha mẹ cần phải nói cho con mình về tầm quan trọng của cơ thể mình và quyền riêng tư đặc biệt là những bộ phận nhạy cảm. Cha mẹ nên dạy con một cách tự nhiên như kể những câu chuyện thực tế, ví dụ minh hoạ khi đi tắm, đi vệ sinh... để con hình dung tốt nhất.

3. Dạy con tôn trọng cơ thể của người khác

Từ những kiến thức về cơ thể cha mẹ đã dạy con thì phụ huynh cũng cần nói cho con về những người khác giới, sự khác biệt riêng của mỗi người. Và đặc biệt là phải tôn trọng, không được xâm hại đến cơ thể và quyền riêng tư của người khác.

Theo Sohu

