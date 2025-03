Bà mẹ U40 gây bão khi phán: "Học thêm đang 'hủy hoại' con trẻ, thay vì ép đạt điểm tuyệt đối thì hãy giúp chúng lật 3 lá bài này"

* Dưới đây là chia sẻ của một phụ huynh U40 trên tờ Sohu (Trung Quốc). Bài viết mang tính chiêm nghiệm cá nhân.

Khi còn nhỏ, mẹ tôi luôn nói: "Học xong đại học là có một công việc ổn định". Tôi tin lời mẹ và đã cật lực học hành. Bây giờ, tôi ép con gái làm bài tập đến tận nửa đêm, nhưng bỗng nhận ra - cô bé đang thức khuya học từ vựng ấy lại đang đi vào vết xe đổ của tôi.

Biển học vô bờ bến? Nếu đi sai hướng, dù có cố gắng bơi cũng chỉ là cuộc chiến vô vọng.

Một người bạn từng kể cho tôi câu chuyện có thật: Em họ tôi từ nhỏ đã bị ép học toán nâng cao, luyện đàn piano, và cuối cùng thi đỗ 680 điểm vào trường đại học top. Nhưng năm ngoái, sau khi thất nghiệp, cậu ấy đã ở nhà ba tháng mà không dám ra ngoài. Tôi hỏi cậu sao không tìm việc mới, cậu trả lời: "Ngoài việc làm bài tập, tôi chẳng biết làm gì cả".

Giống như con cáo rơi xuống giếng - nó cố gắng học bơi, nhưng mãi mãi không thể thoát ra. Nhiều phụ huynh ép con học lập trình, luyện chữ, thi chứng chỉ, nhưng lại chưa bao giờ tự hỏi: Thế giới bên ngoài cái giếng ấy thực sự cần gì?

Ảnh minh họa

Một khảo sát từ một trường đại học 985 (dự án các trường đại học trọng điểm của Trung Quốc - PV) cho thấy, trong 5 năm qua, có 35% sinh viên mới ra trường có mức lương dưới 6000 nhân dân tệ mỗi tháng. Trong khi đó, những học sinh bỏ học để làm livestream hoặc bán hàng rong lại sớm sở hữu những chiếc xe BMW. Thực tế cho thấy: điểm số cao có thể giúp bạn vào phòng thi, nhưng không thể quyết định được thành công trong cuộc sống.

Người bình thường chi tiền cho việc học thêm, còn người có tiền lại đầu tư vào việc mở rộng tầm nhìn.

Tôi biết hai đứa trẻ cùng tuổi:

Con của một người lao động mỗi ngày phải học ở ba lớp học thêm, biết giải tích vi phân nhưng lại ngại giao tiếp với người lạ;

Con gái của một ông chủ trong kỳ nghỉ hè đã biết bán hàng rong ở chợ, 12 tuổi đã có thể đứng trước máy quay và bán hết 200 cân dâu tây.

Đây không phải là sự thiên vị của số phận, mà là sự khác biệt trong nhận thức. Khi những đứa trẻ bình thường còn đang học thuộc lòng "how are you", thì những đứa trẻ gia đình có điều kiện đã học được "how to sell" qua thực tế.

Một doanh nhân trong một cuộc phỏng vấn đã chia sẻ: "Tôi đưa con trai tham gia các buổi đàm phán kinh doanh, hiệu quả gấp mười lần việc gửi cậu ấy vào trường quốc tế".

Tôi tin, trẻ em có kinh nghiệm thực tiễn xã hội có tỷ lệ thành công cao hơn 47% khi khởi nghiệp sau khi trưởng thành. Những dấu tích trên bài thi chỉ là tạm thời, trong khi điểm số mà xã hội trao cho lại là suốt đời.

Điều thực sự tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống, chưa bao giờ là bảng điểm.

Có người từng chỉ ra một cách thẳng thắn: "Kỳ thi loại bỏ những học sinh kém, nhưng xã hội loại bỏ những người còn như trẻ con".

Nghệ thuật giao tiếp xã hội: Một giám đốc bán hàng của công ty có doanh thu hàng triệu mỗi năm, trước đây từng là học sinh không xuất sắc và bị ở lại lớp, nhưng khả năng xây dựng mối quan hệ và thuyết phục khách hàng của anh lại quan trọng hơn gấp mười lần so với những học sinh giỏi chỉ biết tập trung vào việc làm bài tập và nghiên cứu lý thuyết.

Khóa học tài chính: Cháu gái 15 tuổi đã biết dùng tiền mừng tuổi để đầu tư quỹ, chưa tốt nghiệp đại học nhưng đã kiếm đủ tiền để đặt cọc mua nhà. Trong khi đó, người anh chỉ biết học thuộc lòng sách vở, làm việc ba năm vẫn còn than thở "lương không đủ, còn phải trả tiền qua thẻ tín dụng".

Cuộc chiến sinh tồn của trí thông minh ngược: Cậu bé từng bị thầy cô mắng là "không có tương lai", sau khi bị công an đuổi khỏi khu bán hàng rong đến tận tám con phố, giờ đây đã mở ba cửa hàng siêu thị chuỗi.

Trường học dạy bạn cách giải phương trình, nhưng xã hội lại yêu cầu bạn hiểu lòng người. Những đứa trẻ chỉ cắm cúi làm bài tập ở các lớp học thêm sẽ không bao giờ học được những bí quyết sinh tồn này.

Phụ huynh thông minh, từ lâu đã không còn chỉ chăm chăm vào sách vở.

Một ông bố ở Hàng Châu (Trung Quốc) từng khiến mọi người phải chú ý với cách làm của mình: Ông cho con trai học lớp sáu mỗi ngày sau giờ học đi bán hàng rong trong 1 giờ. Ba tháng sau, cậu bé không chỉ dám mặc cả với khách mà còn lập ra "Bảng xếp hạng đồ dùng học tập hot nhất trong trường".

Thay vì ép con học thuộc lòng Từ điển Hán ngữ, sao không dẫn con tìm hiểu Những điểm yếu của bản tính con người? Những đứa trẻ bán bóng bay ở quảng trường, tổ chức các buổi bán hàng từ thiện trong khu phố, hay làm "hướng dẫn viên du lịch nhỏ" trong những chuyến đi, từ sớm đã bắt nhịp được với xã hội.

Đến tuổi U40, tôi mới hiểu, điều con cần rèn luyện không phải là bài tập, mà là ba "lá bài" này.

Lá bài đầu tiên là "Dám thất bại" - Cho phép con ngã, để con có thể học cách đứng dậy và chạy;

Lá bài thứ hai là "Biết nhìn đường" - Chỉ khi đã thấy được vẻ đẹp rộng lớn của thế giới, con mới không bị những chướng ngại nhỏ cản trở bước đi;

Lá bài thứ ba là "Có thể gánh vác" - Xã hội không thiếu những người có điểm cao, nhưng lại thiếu những chiến binh có thể mỉm cười, kiên cường đối mặt với mọi thử thách của cuộc đời.

Hãy buông bỏ lo lắng đi! Đừng để con sống chỉ để theo đuổi điểm số. Khi con có thể nhìn về phía hoàng hôn và nói "Con biết ngày mai sẽ kiếm tiền ở đâu", điều đó sẽ quý giá gấp triệu lần so với số điểm tuyệt đối trên bài thi.