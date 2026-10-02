Bà mẹ triệu view Linh Bùi: Tiền bạc chỉ giải quyết “phần ngọn”, có những trăn trở chỉ cha mẹ tự gánh vác

Có một thực tế là, dù bạn có đọc bao nhiêu cuốn sách, chuẩn bị tâm lý kỹ lưỡng đến đâu hay tạm gạt bỏ hết công việc sang một bên để sẵn sàng cho vai trò làm mẹ, thì những ngày tháng "thực chiến" vẫn luôn chứa đựng vô vàn bất ngờ.

Nhưng với cặp đôi Linh Bùi - Đức Triệu, nhân vật được đề cử hạng mục "Mẹ bé triệu view" của giải thưởng thường niên WeFamily Awards 2026 - làm mẹ không phải là một hành trình vật vã chỉ toàn những ngày mệt mỏi. Trái lại, đó là một giai đoạn được định hình bằng sự chuẩn bị khoa học, tư duy chủ động, tình yêu thương văn minh và sự đồng hành trọn vẹn từ người chồng cũng như gia đình hai bên.

Cặp đôi Linh Bùi - Đức Triệu, nhân vật được đề cử hạng mục "Mẹ bé triệu view" của giải thưởng thường niên WeFamily Awards 2026

01

Từ sự lóng ngóng ngày đầu đến hành trình "thực chiến" ngọt ngào cùng điểm tựa gia đình

Trước khi bước chân vào hành trình làm mẹ, Linh Bùi đã chủ động dành trọn vẹn khoảng thời gian mang bầu để gạt bỏ công việc sang một bên, tập trung đọc sách, tìm hiểu các kiến thức khoa học và chuẩn bị tâm lý rất kỹ. Tuy nhiên, chỉ đến khi trực tiếp trải qua, Linh mới thấm thía rằng: dù có chuẩn bị kỹ đến đâu thì đối với người làm mẹ lần đầu, mọi thứ vẫn dường như là không bao giờ đủ.

Dù có chuẩn bị kỹ đến đâu thì đối với người làm mẹ lần đầu, mọi thứ vẫn dường như là không bao giờ đủ. Trên chặng đường ấy, sự chuẩn bị đắt giá nhất chính là một tinh thần sẵn sàng học cách yêu thương mỗi ngày.

Thai kỳ của Linh trôi qua trộm vía khá thuận lợi, nhưng biến cố đáng nhớ nhất chính là việc chị bị chuẩn đoán tiểu đường thai kỳ. Đó là khoảng thời gian chị phải thay đổi toàn bộ chế độ ăn uống, cân đo đong đếm từng gam thực phẩm hàng ngày trong suốt nhiều tháng trời.

Việc phải gò mình vào một chế độ ăn nghiêm ngặt khi đang mang thai là trải nghiệm không hề dễ dàng. Thế nhưng, nhìn ở góc độ tích cực, Linh coi đây là bước ngoặt quan trọng giúp chị cẩn trọng hơn trong việc sử dụng đường, thiết lập thói quen ăn uống lành mạnh và xây dựng một lối sống healthy bền vững cho cả gia đình về sau.

Khi bé Nana chào đời, những bỡ ngỡ ban đầu nhanh chóng xuất hiện. Dù đã nạp rất nhiều kiến thức từ sách vở, nhưng khi trực tiếp bước vào "thực chiến", Linh nhận ra mọi lý thuyết dường như bay biến hết.

Việc làm quen với em bé, học cách nhận biết các nhu cầu cơ bản và đặc biệt là phân biệt từng tiếng khóc của con trong những tháng đầu đời khiến chị không khỏi lóng ngóng. Dẫu vậy, hành trình ấy của Linh chưa từng đơn độc nhờ có một hậu phương cực kỳ vững chắc.

Ngay từ khi em bé còn nằm trong bụng mẹ, anh Đức Triệu, chồng chị Linh đã thể hiện tư duy chủ động kết nối của một người cha tràn đầy tình yêu thương. Vốn là người ấm áp, biết quan tâm và đặc biệt mơ ước có một cô con gái, anh Đức Triệu đã cưng nuông và trò chuyện với con mỗi ngày.

Bên cạnh chồng, Linh còn nhận được sự hỗ trợ lớn từ hai người mẹ. Cả mẹ đẻ và mẹ chồng của Linh đều vô cùng tâm lý, tôn trọng và không bao giờ áp đặt các phương pháp nuôi dạy cũ.

Hình ảnh người chồng nhập cuộc làm bố từ rất sớm, đồng hành từ tài chính đến tinh thần, san sẻ từng băn khoăn nhỏ nhất đã giúp Linh giữ được tâm lý vô cùng thoải mái. Chị nhớ mãi một khoảnh khắc rất nhỏ nhưng xúc động: khi Nana mới vài tháng tuổi, anh Đức ghé sát con và nói "Yêu Nana lắm", em bé tự dưng trề môi mếu rồi rơm rớm nước mắt. Sự tương tác tinh tế và đầy cảm xúc ấy chính là trái ngọt của một tình phụ tử được vun đắp từ những ngày đầu tiên.

Bên cạnh chồng, Linh còn nhận được sự hỗ trợ lớn từ hai người mẹ. Cả mẹ đẻ và mẹ chồng của Linh đều vô cùng tâm lý, tôn trọng và không bao giờ áp đặt các phương pháp nuôi dạy cũ.

Sự đồng hành đó đã tạo nên một không gian sống hòa thuận, nâng đỡ tinh thần cho Linh trong suốt giai đoạn hậu sản.

02

Những điều tiền bạc không thể thay thế

Một trong những điểm gây chú ý nhất trong hành trình chăm con của Linh Bùi chính là việc gia đình chị lựa chọn sử dụng dịch vụ ở cữ chuyên nghiệp, sau đó thuê bảo mẫu 24/7 và giúp việc riêng để hỗ trợ. Quyết định này giúp Linh có thêm nhiều thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe sau sinh và có một trải nghiệm làm mẹ khá nhẹ nhàng.

Tuy nhiên, trước quan niệm khá phổ biến của dư luận rằng "có tiền thì nuôi con mới an nhàn", Linh có một góc nhìn rất thẳng thắn và thấu đáo từ chính trải nghiệm của người trong cuộc.

Chị thừa nhận rằng việc chi trả cho các dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp thực sự giải quyết được rất nhiều áp lực lớn về mặt thể chất và kinh nghiệm.

Thứ nhất, nhờ có đội ngũ bảo mẫu được đào tạo bài bản trông nom bé, Linh có thể ăn uống và ngủ nghỉ đầy đủ.

Thứ hai, vốn kiến thức và kinh nghiệm thực hành của các cô điều dưỡng, bảo mẫu đã giúp một người mẹ trẻ lần đầu như Linh vượt qua giai đoạn bỡ ngỡ một cách nhẹ nhàng, hạn chế tối đa những lo âu bộc phát.

Tuy nhiên, Linh khẳng định rằng các sự giúp đỡ từ bên ngoài chỉ có thể hỗ trợ phần ngọn - tức công việc chăm sóc sinh hoạt hàng ngày. Đâu đó vẫn tồn tại những khó khăn về mặt tâm lý và trách nhiệm mà tiền bạc không bao giờ có thể giải quyết hay thay thế được.

Quyết định về việc chăm con ra sao, dạy con theo định hướng nào vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào ba mẹ. Đặc biệt, mỗi khi con ốm đau hay gặp vấn đề về sức khỏe, chính cha mẹ mới là người phải gánh vác áp lực, trằn trọc suy nghĩ và đưa ra quyết định cuối cùng. Dù bên ngoài có vẻ thư thái, tâm lý của Linh vẫn luôn đong đầy những lo âu, trăn trở như bất kỳ bà mẹ nào khác trên đời.

Hơn thế nữa, việc thuê bảo mẫu 24/7 không đồng nghĩa với việc hai vợ chồng phó mặc con cho người ngoài. Linh Bùi và Đức Triệu luôn chủ động sắp xếp các khoảng thời gian trong ngày để trực tiếp chăm sóc, kết nối và tương tác với bé Nana.

Đối với Linh, số lượng giờ giấc ở cạnh con không quan trọng bằng chất lượng của từng phút giây bên con. Mỗi khi dành thời gian cho Nana, chị luôn tập trung 100% tâm trí, gạt bỏ hoàn toàn công việc và những xao nhõm bên ngoài để cùng con lớn lên.

03 Đôi khi, mẹ cũng cần những điều “phù phiếm”

Nhiều phụ nữ sau sinh thường rơi vào trạng thái áy náy hoặc khủng hoảng khi phải dung hòa giữa công việc và trách nhiệm làm mẹ. Nhưng với Linh Bùi, chỉ khoảng 3 tháng sau khi sinh bé Nana, chị đã chủ động quay trở lại với công việc.

Tính chất công việc linh động cho phép chị tự do sắp xếp thời gian. Linh chia sẻ, chị chưa từng cảm thấy áy náy khi ra ngoài làm việc, bởi chị luôn đặt con lên hàng đầu và biết cách tối ưu hóa quỹ thời gian chất lượng dành cho con.

Linh tin rằng không một người phụ nữ nào muốn đánh mất bản thân hay từ bỏ những đam mê cá nhân sau khi làm mẹ. Việc quay trở lại với công việc, theo đuổi các dự án riêng hay tiếp tục chăm chút cho ngoại hình chính là cách để chị tìm lại nhịp sống quen thuộc, tái tạo năng lượng.

Linh tin rằng không một người phụ nữ nào muốn đánh mất bản thân hay từ bỏ những đam mê cá nhân sau khi làm mẹ.

Trước đây, Linh là người rất quan tâm đến thời trang, làm đẹp và mỹ phẩm. Sau khi có con, những sở thích ấy không hề bị dập tắt hay coi là "phù phiếm".

Đặt trong mối tương quan với thế hệ đi trước, Linh dành sự trân trọng sâu sắc cho những hy sinh của bà và mẹ ngày xưa. Nhưng ngày nay, khi xã hội phát triển hơn, việc người mẹ trẻ biết yêu thương bản thân, có sự nghiệp và cuộc sống riêng cũng không hề đi ngược lại với giá trị truyền thống mà là một bước tiến văn minh. Một người mẹ hạnh phúc, tự chủ và độc lập chính là tấm gương tốt nhất cho con dõi theo khi trưởng thành.

Trong triết lý nuôi dạy con, Linh chọn cho mình một góc nhìn vô cùng cởi mở và điềm tĩnh. Chị không áp đặt bản thân vào những chuẩn mực khắt khe, như việc phải cho con bú hoàn toàn bằng sữa mẹ. Quan điểm của Linh là cố gắng cho con uống sữa mẹ càng lâu càng tốt, nhưng nếu phải kết hợp hoặc dùng sữa công thức thì vẫn hoàn toàn tốt.

Chị cũng không coi việc nuôi con hiện đại là phải áp dụng thật nhiều phương pháp phức tạp hay mua vô số sản phẩm giáo dục đắt đỏ. Cốt lõi của giáo dục gia đình nằm ở cách cha mẹ hướng dẫn, thấu hiểu và kiên nhẫn đồng hành cùng con mỗi ngày.

Khi chia sẻ các nội dung bỉm sữa trên kênh Lovvin' Family, hai vợ chồng Linh chọn lọc thông tin rất kỹ lưỡng, chỉ tập trung vào việc giới thiệu những trải nghiệm thực tế hữu ích mà không muốn biến con thành công cụ thu hút lượt xem. Chị luôn chủ động giữ lại một khoảng không gian riêng tư, bình yên cho bé Nana.

Linh không chọn trở thành một "bà mẹ phi thường" theo cách gồng mình gánh vác hay chịu đựng tổn thương mà chọn trở thành một người mẹ biết chăm sóc sức khỏe tinh thần của chính mình.

Nhìn lại toàn bộ hành trình từ khi mang thai đến nay, điều khiến Linh Bùi tự hào nhất chính là chị đã thực sự dành cho con những điều tốt nhất cả về vật chất lẫn tinh thần.

Chị không chọn trở thành một "bà mẹ phi thường" theo cách gồng mình gánh vác hay chịu đựng tổn thương mà chọn trở thành một người mẹ biết chăm sóc sức khỏe tinh thần của chính mình. Và trên hành trình đó, luôn có sự đồng hành, hậu thuẫn trọn vẹn từ gia đình.

Linh không chọn trở thành một "bà mẹ phi thường" theo cách gồng mình gánh vác hay chịu đựng tổn thương mà chọn trở thành một người mẹ biết chăm sóc sức khỏe tinh thần của chính mình.

Đúng như lời nhắn gửi dịu dàng mà Linh muốn gửi tới những người phụ nữ đang chuẩn bị làm mẹ: "Hãy quan tâm đến sức khỏe tinh thần bản thân thật nhiều... Chỉ khi bạn có một tinh thần thoải mái, bạn mới đưa ra được những quyết định đúng đắn và tận hưởng được hành trình làm mẹ này. Dịu dàng với bản thân mình chút nhé”.

Cặp đôi Linh Bùi - Đức Triệu được đề cử ở hạng mục "Mẹ Bé Triệu View" của WeFamily Awards 2026, giải thưởng do aFamily phối hợp cùng KidsPlaza tổ chức, hướng đến lan tỏa thông điệp về một hành trình nuôi con đầy yêu thương, tư duy hiện đại và sự sẻ chia thiết thực trong gia đình. Lễ vinh danh sẽ diễn ra ngày 4/10/2026 tại Cung Thể thao Quần Ngựa, Hà Nội. Hãy bình chọn cho Linh Bùi - Đức Triệu ở hạng mục Mẹ Bé Triệu View để cùng WeFamily Awards 2026 lan tỏa những câu chuyện làm cha mẹ đẹp nhất năm nay. Bình chọn tại đây



