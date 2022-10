Bà mẹ Tiến sĩ bật mí loạt app tự học hay ho giúp con 7 tuổi nói tiếng Trung như người bản xứ

Chị Ngọc Hà sang Đức năm 2008 theo học bổng DAAD để làm nghiên cứu sinh tại ĐH Kỹ thuật Chemnitz (Chemnitz University of Technology). Sau khi hoàn thành luận văn Tiến sĩ, chị ở lại làm việc tại trường theo các dự án nghiên cứu đến nay. Hiện tại, chị Ngọc Hà đang làm dự án về vật liệu nano có tính chất tự lọc từ (spin filter).

Là một bà mẹ đồng hành với con tự học đa ngôn ngữ, chị Hà đã lên lộ trình cụ thể cho con chinh phục nhiều ngôn ngữ khác nhau, chủ yếu bằng cách tự học. Hiện, ngoài hai ngôn ngữ được tiếp thu một cách tự nhiên là tiếng Việt và tiếng Đức, hiện Nam San có thể sử dụng thành thạo 6 thứ tiếng khác bao gồm: Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga, Tây Ban Nha, Hebrew.

Trình độ của cậu bé cũng được các giáo viên bản xứ đánh giá cao. Trong đó, với tiếng Trung Quốc, Nam San được cô giáo dạy trực tuyến nhận xét có thể đọc gần như tương đương với các bạn đồng trang lứa ở Trung Quốc. Con có thể đọc sách truyện không cần pinyin (Pinyin hay còn được gọi là bính âm hay phanh âm, dùng chữ cái Latinh để thể hiện cách phát âm các chữ Hán trong tiếng phổ thông Trung Quốc) đi kèm. Con giao tiếp với cô rất chủ động và phát âm rất chuẩn.

Nam San trong một giờ đọc với cô người TQ mẹ tìm trên Preply với giá tầm 50K/giờ.

Hành trình chinh phục tiếng Trung cùng app

Nam San tự học tiếng Trung Quốc năm 4 tuổi, khi đã nói tốt tiếng Việt, tiếng Đức (tiếng bản xứ) và tiếng Anh. Con bắt đầu học tiếng Trung Quốc với kênh miễn phí Little Fox Chinese nổi tiếng và nhiều phần mềm khác nữa.

"Hành trình đa ngữ của con mình không thể thiếu các app. Mình dựa hoàn toàn vào app để con có thể nói chuẩn giọng bản xứ. Sau khi con có vốn từ giao tiếp được cơ bản (thường sau ít nhất 6 tháng), mình mới tìm thầy cô bản xứ (chi phí rẻ) cho con học giao tiếp, hoặc nhờ thầy cô đánh giá trình độ của con", chị Hà chia sẻ.

1. Con bắt đầu với web Little Fox Chinese

Bản web sẽ miễn phí, nhưng nếu dùng app thì sẽ phải trả phí. Chị Hà dùng web vì mọi tiện ích chị cần đều có hết trên web. Để dùng web, các bạn hãy đăng ký một tài khoản miễn phí bằng email của mình. Vào phần "Sign Up", đồng ý với tất cả các điều khoản của web yêu cầu. Sau đó hoàn thành các bước điền thông tin và xác nhận.

Nam San bắt đầu tiếng Trung với con số 0 khi dùng web này. Bắt đầu chị Hà cho con đọc ngay truyện ở level 1. Truyện ở cấp độ này đơn giản, câu rất ngắn và có Pinyin để con tập đọc theo.

Khi chọn vào một truyện bất kỳ, các bạn sẽ thấy bố cục câu truyện được chia nhỏ thành từng trang. Người học có thể nghe đi nghe lại một trang và bấm nút dừng bất kỳ lúc nào để đọc theo (xem hình mình đính kèm). Bạn có thể in truyện với định dạng Pdf để đọc; Bạn có thể download file mp3 để nghe câu chuyện; Bạn có thể xem dịch nghĩa của nội dung câu chuyện; Có phần làm Quiz với dạng game. Phần bài hát cũng tương tự, bạn có thể học hát theo. Tuy nhiên bạn không thể in ra pdf như phần đọc truyện.

"Thời điểm bắt đầu, San mê đọc truyện và hát trên web Little Fox này lắm. Mỗi ngày con dành ít nhất 30 phút để đọc và hát. Vì thế con tiến bộ rất nhanh và nắm quy tắc đọc Pinyin rất chuẩn, dù con chưa học qua Pinyin lần nào. Cá nhân mình rất biết ơn web này vì nhờ đó con có tình yêu với tiếng Trung Quốc. Ròng rã 2 năm hiếm khi bỏ ngày nào, lúc đó tiếng Trung con cũng vững nhiều, con mới bắt đầu dùng sang các app học tiếng Trung khác", chị Hà chia sẻ.

2. App Hello Chinese

Là phần mềm miễn phí học tiếng Trung Quốc giao tiếp theo chủ đề và có dạy phần viết chữ rất hay. Con có thể hình dung được chữ viết, cách sắp xếp các bộ chữ. Con có thể chọn tô theo nét chữ, hoặc chọn tự viết sau khi đã nhớ cách viết các nét.

Chị Hà review và hướng dẫn sử dụng app Hello Chinese (Nguồn: Her multilingual Kids)

"Hello Chinese là một app miễn phí, và nếu thêm các yêu cầu khác sẽ trả phí. Nhà mình xài phần miễn phí thôi cũng đã rất hài lòng. Nếu khai thác xong app thì người học có thể giao tiếp tương đương HSK4 (theo giới thiệu của app). Nam San dùng app Hello Chinese sau khi con đã có thời gian dài làm quen tiếng Trung Quốc với web Little Fox Chinese miễn phí. Cá nhân mình đánh giá rất cao app Hello Chinese về rất nhiều ưu điểm", chị Hà nói.

Hiện Nam San đã học xong hết bài trong app Hello Chinese. Chị Hà cũng dùng Fafaria có các truyện Chinese, in truyện bỏ pinyin để con quen dần chữ Hán. Chị dùng các phần mềm tạo chữ Hán để con viết. Chị tận dụng hết mọi nguồn mọi công cụ (hầu như miễn phí) vì trẻ con dễ bị chán nếu như chỉ dùng 1 công cụ.

3. App Preply

Khi muốn tìm giáo viên bản xứ để cho con có cơ hội giao tiếp với người bản xứ, chị Hà chọn app Preply.

"Đầu tiên ấn tượng của mình là giá rất rẻ cho giáo viên người Trung Quốc, thấp nhất là từ 1-2EUR (~ 55K VND)/giờ. Tuy nhiên, quan trọng là chúng ta phải tìm cho đúng giáo viên phù hợp với yêu cầu của mình. Tiêu chí của mình: Khuyến khích con giao tiếp; Bài giảng sinh động cho trẻ.

Các phần giới thiệu giáo viên và video tự giới thiệu của cô giáo trên Preply.

Mình đã phải mua thử nghiệm bài học (2EUR/h) của 6 thầy/cô giáo và mất 1 tháng để tìm đúng giáo viên mình cảm thấy hài lòng với giá cực rẻ 2 Eur/giờ. Kinh nghiệm của mình là chọn thầy/ cô trẻ, họ sẽ biết cách sử dụng công nghệ tốt để làm bài giảng phong phú, sinh động; Xem đánh giá (nếu có), xem video giới thiệu của thầy/cô và tự cảm nhận cách nói/phát âm... chuẩn không.

Mình chọn giáo viên Trung Quốc nên trong phần lựa chọn mình đưa vào yêu cầu giáo viên đến từ Trung Quốc. Nếu các bạn chọn giáo viên ngôn ngữ khác thì nên chọn kỹ nơi họ sinh sống, ví dụ tiếng Anh thì cũng có giáo viên đến từ Ấn Độ, Pháp thì có giáo viên đến Cameroon,... nhưng phát âm thì không chuẩn như người bản xứ. Khi học mình có thể trao đổi trực tiếp với giáo viên để điều chỉnh theo mong muốn của mình", chị Hà cho biết.

Hiện tại chị Hà cho con học với giáo viên Trung Quốc 1 tuần 2 buổi, mỗi buổi 30 phút. Chị chủ động giảm thời gian vì 1 tiếng cũng khá dài so với Nam San. Chị cũng học 1 khóa tiếng Trung Quốc online ban đầu để biết sơ đồng hành với con và có sự yêu thích với ngôn ngữ này. Sau đó 2 mẹ con tự học với app.

4. Một số app để trẻ luyện chữ viết

Tiếng Trung Quốc sau khi nắm quy tắc đọc Pinyin thì con có thể đọc dễ dàng mọi chữ nếu có kèm Pinyin. Tuy nhiên, điều khó nhất là làm sao con có thể đọc khi không có Pinyin? Ngoài việc đọc thật nhiều sách, đọc theo app (không có Pinyin kèm theo), chị Hà cho con học luyện chữ viết theo các app sau:

- App SIWUKUAIDU: App này sử dụng khi con đã có nền tảng cơ bản về tiếng Trung Quốc, vì phiên bản giao diện hoàn toàn bằng tiếng Trung Quốc. App có phần đọc từ, câu ngắn, thơ, và luyện chữ viết tương tự như Hello Chinese. App này bạn phải mua, nhưng chỉ khoảng 300K cho thời hạn dùng vài năm. App có kèm sách nên rất tiện.

- Web tạo trang viết để tập viết những chữ mình đã học: Chineseconverter.com. Ở web này mình có thể tự tạo ra một trang để luyện viết bất kỳ chữ Trung Quốc nào mà mình muốn tập viết. Thường chị Hà hay chọn những chữ con đã được đọc trong các câu chuyện ở Little Fox.

Bé Nam San, con trai chị Hà.

Ngoài ra có một web có tên Zhanyu giải thích chữ tiếng Trung Quốc mà Nam San rất thích xem. Cách giải thích chữ rất sinh động và dễ thương, nên nhờ nó mà con cũng nhớ được kha khá chữ; app IHuman giúp học tiếng Trung Quốc không Pinyin (App thiết kế đồ họa như phim hoạt hình. Các bạn học tiếng Trung Quốc và được review lại bằng các câu chuyện có các từ đó. Tuy nhiên app không miễn phí và hơi đắt).

Web luyện chữ viết Chineseconverter.com.

"Ở thời gian bắt đầu, mỗi ngày con chơi tầm 30 phút, sau đó con yêu cầu tăng lên 1h vì con yêu thích. Hiện giờ thì tầm 15-30 phút vì con đang ở trạng thái duy trì và cũng vì con chuyển sang yêu thích ngôn ngữ khác. Mình chỉ nhắc nhở con duy trì thôi chứ không tăng tốc như trước kia", bà mẹ Tiến sĩ chia sẻ.