La Mi-ran (Ra Mi-ran, sinh năm 1975) là một trong những nữ diễn viên thực lực nổi bật của Hàn Quốc. Bà bắt đầu sự nghiệp từ sân khấu kịch trước khi bước vào điện ảnh với bộ phim Sympathy for Lady Vengeance năm 2005, sau đó dần trở thành gương mặt quen thuộc trong cả phim điện ảnh lẫn truyền hình.

Gần đây, Ra Mi-ran xuất hiện với vóc dáng nhỏ gọn, trông nhẹ nhàng và đầy năng lượng hơn hẳn. Cô thẳng thắn chia sẻ rằng lần giảm cân này không nhịn ăn, cũng không áp dụng phương pháp cực đoan, mà kiên trì điều chỉnh cơ thể như một "cuộc chạy đường dài kéo dài một năm".

Từ chế độ ăn uống đến tập luyện cô đều thực hiện rất kỷ luật, ngay cả khi đi du lịch hay quay hình cũng không phá vỡ nguyên tắc nay. Chính vì vậy, có thể xem bí quyết của Mi-ran như một "giáo trình giảm mỡ cho phụ nữ trung niên".

Phương pháp giảm cân của Ra Mi-ran: Tránh tinh bột tinh chế

Thay đổi lớn nhất của nữ diễn viên là trong thời gian quảng bá bộ phim "Black Belt", khi đi du lịch và được phục vụ bánh mì trên máy bay, cô đã thẳng thắn nói: "Tôi không ăn". Nghe có vẻ đơn giản nhưng lại rất quan trọng.

Tinh bột tinh chế là thực phẩm có chỉ số GI cao, khiến đường huyết tăng nhanh rồi giảm nhanh, kích thích tiết insulin, từ đó làm mỡ dễ tích tụ hơn và cảm giác đói cũng đến nhanh hơn.

Thế nhưng, Ra Mi-ran không hoàn toàn cắt bỏ carbohydrate, mà chỉ tránh bánh mì, bánh ngọt và các loại tinh bột tinh chế, thay vào đó chọn tinh bột nguyên dạng. Ổn định đường huyết chính là bước đầu để ổn định cân nặng.

Phương pháp giảm cân của Ra Mi-ran: Bỏ rượu

Cô cũng chia sẻ rằng trong suốt thời gian giảm cân gần như không uống rượu.

Về mặt sinh lý, khi cơ thể chuyển hóa rượu, quá trình này được ưu tiên trước việc đốt cháy chất béo. Nói cách khác, cơ thể phải bận xử lý rượu trước, khiến việc phân giải mỡ tạm dừng.

Ngoài ra, rượu còn ảnh hưởng đến hiệu quả chuyển hóa của gan và làm tăng tiết cortisol, khiến mỡ dễ tích tụ ở vùng bụng.

Nhiều người cảm thấy mình ăn không nhiều nhưng vẫn khó giảm cân, thực ra vấn đề có thể nằm ở lượng calo từ rượu và đồ ăn kèm khi uống rượu. Sau khi bỏ rượu, tốc độ giảm mỡ thường rõ rệt hơn nhiều so với tưởng tượng.

Phương pháp giảm cân của La Mi-ran: Tập Pilates

Ngoài việc kiểm soát ăn uống, người mẹ hài hước của Reply 1988 cho biết, cô đạt được hiệu quả giảm cân như hôm nay phần lớn công lao thuộc về Pilates.

Môn tập này chú trọng kích hoạt cơ lõi và các nhóm cơ sâu, không chỉ giúp giảm cân mà còn giúp cơ thể "gọn lại". Thông qua việc ổn định khung chậu và cột sống, Pilates có thể cải thiện tình trạng gù lưng và bụng dưới nhô ra, giúp đường nét cơ thể trở nên hài hòa hơn.

Khi sức mạnh cơ lõi tăng lên, tỷ lệ trao đổi chất cơ bản cũng được cải thiện, đặc biệt phù hợp với người làm việc văn phòng ngồi nhiều. So với các bài tập đổ mồ hôi để đốt mỡ, Pilates giống như xây nền tảng cho cơ thể, giúp giảm cân bền vững và giữ dáng thẳng đẹp.

Phương pháp giảm cân của La Mi-ran: Mỗi tháng giảm 1kg, không cần vội

Ra Mi-ran nói rất thực tế: "Hãy xem việc giảm cân như một cuộc chiến lâu dài". Mục tiêu của cô là mỗi tháng giảm khoảng hơn 1kg, một năm vừa đủ 14kg là được.

Tốc độ này tuy chậm nhưng giúp hormone và hệ trao đổi chất có thời gian thích nghi, nguy cơ tăng cân trở lại cũng thấp hơn.

Cô kết hợp Pilates, bài tập aerobic và giãn cơ, đồng thời điều chỉnh chế độ ăn uống, chứ không theo các phương pháp nhịn ăn cực đoan. So với việc giảm cân cấp tốc trong 7 ngày, thay đổi thói quen sống một cách ổn định mới là điều quan trọng. Bởi vì điều đáng nể nhất không phải là giảm nhanh nhất, mà là duy trì được lâu nhất.