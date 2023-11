Bà mẹ Hà Nội chia sẻ cách định hướng cho con vào THPT Chuyên và loạt điều cần lưu ý khi chọn trường từ cấp 1 đến cấp 2

Chặng đường học tập của con không thể thiếu sự đồng hành, định hướng của cha mẹ. Nếu cha mẹ có định hướng đúng đắn từ sớm thì việc học của con sẽ dễ dàng, suôn sẻ hơn. Đặc biệt với những phụ huynh định hướng cho con thi THPT Chuyên thì càng cần chuẩn bị từ sớm, bởi thi vào Chuyên, tỷ lệ cạnh tranh rất cao. Nếu các con không chuẩn bị sớm và kỹ thì khó lòng thi đỗ.

Chị Nguyễn Dung là một phụ huynh hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Từ kinh nghiệm thực tế đồng hành cùng các con, chị Dung đã rút ra một số lưu ý về cách chọn trường và định hướng, lộ trình cho con vào THPT Chuyên. Những chia sẻ của chị nhận được nhiều lời khen, sự đồng tình của các bậc phụ huynh vì tính thiết thực.

Cụ thể chia sẻ của chị như sau:

Đầu tiên nói về cấp 1:

Phụ huynh nên chọn cho con ngôi trường gần nhà. Buổi sáng thay vì dậy sớm, các con được ngủ thêm 30 phút. Tiểu học là độ tuổi các con cần ngủ đủ. Buổi chiều, thay vì mất 45 phút di chuyển vì tắc đường thì con được vui chơi thoải mái ở trường, bố mẹ đến đón chỉ mất 5 phút là về đến nhà.

Bên cạnh chọn trường gần thì phụ huynh cần chọn giáo viên tốt. Trong 3 năm đầu lớp 1, lớp 2, lớp 3, con không cần học thêm. Chủ yếu cho con làm quen và nghe nói nhiều tiếng Anh. Lớp 4, 5 con bắt đầu tăng tốc nếu muốn vào trường cấp 2 tốt.

Để chủ động trong việc xét tuyển hay thi tuyển thì bố mẹ nên cho con tiếp xúc với các cuộc thi, kể cả trên giấy lẫn trên mạng. Mỗi lần thi các con rút ra rất nhiều kinh nghiệm, kiến thức cũng tăng lên.

Ảnh minh họa

Tiếp theo về cấp 2:

Đây cũng là giai đoạn bố mẹ đau đầu trong chuyện chọn trường cho con, so sánh trường A với trường B, trường C. Thực sự rất khó để so sánh vì trường nào cũng có ưu điểm khác nhau. Trường có thể tốt với em học sinh này, phụ huynh này, nhưng lại chưa tốt với học sinh khác, phụ huynh khác.

Vậy nên, vấn đề ở đây là lựa chọn trường uy tiên và tùy vào hoàn cảnh mỗi gia đình. Các ưu tiên đó nên là:

- Điều kiện kinh tế: Để xác định học công, tư, hay quốc tế

- Chất lượng của trường: Chất lượng giáo viên, cơ sở vật chất, môi trường học. Điều này rất quan trọng với các bạn tuổi teen. Nếu lớp toàn các bạn ngoan thì con cũng có ít khả năng hư.

- Định hướng của bố mẹ: Bố mẹ muốn con chỉ cần học bình thường, vào trường bình thường, vui vẻ, tham gia nhiều hoạt động thể thao, văn nghệ; hay muốn con học giỏi, nhận thấy con có tố chất và muốn con đỗ THPT Chuyên, có học bổng đi du học?

- Điều kiện đưa đón: Gần nhà hay gần cơ quan bố mẹ (Tùy từng trường có xe đưa đón). Tuy nhiên phụ huynh cũng không nên cho con học xa quá. Nếu một ngày mất đến 1 - 2h di chuyển đến trường thì cũng khá mệt.

- Nếu muốn vào THPT Chuyên, học sinh cũng cần phải học thêm. Vậy nên, phụ huynh cũng nên chọn trường gần với địa điểm học thêm để dễ di chuyển. Nếu con học ở quận Hoàng Mai mà lên tận quận Cầu Giấy để học thêm thì sẽ vất vả.

Định hướng thi Chuyên cấp 3

Gia đình chị Dung có một ưu tiên, đó là các lớp đầu cấp cho con được chơi thoải mái hơn. Cấp 1 thì lớp 1, 2, 3 vui chơi thoải mái, sang cấp 2 lớp 6, 7 thì tăng hơn và tăng dần lên lớp 8, 9. Cấp 3 lớp 10 con được thư giãn vì mới qua cuộc chiến thi đầu vào, nhưng vẫn túc tắc ôn các chứng chỉ tiếng Anh và tăng tốc năm lớp 11, 12.

Theo chị Dung, nếu muốn xác định thi THPT Chuyên thì bố mẹ nên định hướng cho con. Lớp 6, lớp 7 con chưa biết gì nên cần bố mẹ định hướng là chính, nhưng cũng cần theo sở trường của con.

Nếu thi Chuyên Anh và Toán thì từ lớp 6 đã nên duy trì. Thi Chuyên Hóa, Lý thì nên bắt đầu từ lớp 7 và tăng tốc khi lên lớp 8, 9. Ở các lớp đầu cấp nên tập trung tiếng Anh và Toán vì 2 môn này kể cả không Chuyên vẫn cần học tốt. Các con có nền tảng rồi thì nếu thi các môn Chuyên khác, lớp 8, 9 các con học rất nhàn, chỉ tập trung mạnh vào môn Chuyên.

Nếu gia đình có điều kiện, việc học Chuyên không cần thiết và việc du học tự túc thì trong tầm tay. Nhưng với những gia đình công chức bình thường, việc con vào học được trường tốt, có môi trường học tốt thì bố mẹ sẽ đỡ lo hơn.

Không bàn đến việc tỷ lệ thành công của học sinh Chuyên hay không Chuyên, thực tế nếu con học lớp có nhiều bạn cá biệt, bố mẹ ít quan tâm con cái thì sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều, nhất là khi con đang ở giai đoạn ẩm ương.

Chiến lược cụ thể để con thi đỗ THPT Chuyên cần phải quyết liệt và bài bản. Hãy xác định con thích môn gì, có khả năng học Chuyên không, hay chỉ cần đỗ trường công bình thường cũng tốt rồi?

Học Chuyên gì, ít nhất lớp 7 phải xác định và tiếp tục tăng dần ở lớp 8, 9. Tiếng Anh và Toán nên chắc chắn từ lớp 6, 7 để 8, 9 tập trung nhiều vào môn Chuyên. Hãy tìm thầy cô tốt, phù hợp với con.

Một điều nữa là con bạn sẽ học hết cấp 3 rồi thi đại học trong nước hay sẽ đi du học? Ngoài ra, điều kiện kinh tế cho phép con đi du học là bao nhiêu phần trăm? Xác định được sớm, bố mẹ sẽ vạch ra lộ trình tiếp theo đúng đắn.

- Với Chuyên Anh: Có lẽ đây là môn Chuyên khốc liệt nhất vì tỷ lệ thi khá cao. Nếu muốn vào Chuyên Anh THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam thì con bạn phải đạt tầm 42 điểm trở lên mới hy vọng đỗ và mỗi môn đạt trung bình 8,5 điểm. Môn Chuyên được 8 điểm rất khó nên với các bạn Chuyên Anh, tiếng Anh phải học cực kỳ khá hãy thi. Ngoài Chuyên Anh của trường Ams, phụ huynh và học sinh có thể tham khảo thêm Chuyên Anh của THPT Chuyên ĐH Sư phạm và của trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội.

- Chuyên Toán: Các bạn thật khá Toán và yêu thích Toán thì nên học vì cuộc chiến cũng căng thẳng không kém Chuyên Anh.

- Chuyên Văn dễ thở hơn, học sinh có thể thi các trường Ams, THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội, THPT Chuyên Nguyễn Huệ, THPT Chu Văn An,...

- Chuyên Sinh: Nên thi nếu con muốn học và mơ ước theo các ngành Y, Dược. Có thể thi vào Ams, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự Nhiên, ĐHQG Hà Nội, THPT Chuyên ĐH Sư phạm, THPT Chu Văn An, THPT Chuyên Nguyễn Huệ.

Một số gia định xác định cho con đi du học, để có một suất vào Ams, họ chọn cho con thi Chuyên Sử, Địa. Việc này giúp con có 3 năm cấp 3 vui vẻ, tự tin, cũng là một lựa chọn hay.

Theo chị Dung, cuộc chiến thi vào cấp 3 có khi "căng" hơn thi đại học. Xác định được môn Chuyên và định hướng tốt thì các con sẽ đỡ vất hơn vào những năm cuối cấp. Tuy nhiên học gì thì học, bố mẹ vẫn nên cho các con chơi một môn thể thao để tăng cường sức khỏe, nhanh nhẹn hơn.