Bà Lê Hoàng Diệp Thảo tố cáo nhà máy cà phê bị "cưỡng chiếm" trong đêm

Người đại diện của bà Lê Hoàng Diệp Thảo cho PV Infonet biết, bà Thảo đã có đơn tố cáo gửi đến cơ quan Công an tỉnh Bắc Giang về việc nhiều người lạ mặt lợi dụng đêm tối đã “cưỡng chiếm” Nhà máy Cà phê Trung Nguyên Bắc Giang (Chi nhánh Công ty Cổ phần Cà phê Hòa tan Trung Nguyên do bà Lê Hoàng Diệp Thảo là người đại diện theo pháp luật; địa chỉ tại: Lô B2, khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) vào rạng sáng ngày 20/11/2021.

Trong đơn tố cáo của bà Thảo thể hiện: Trong lúc nguy cấp, người quản lý Nhà máy đã gọi điện đến số điện thoại của Trưởng Công an đồn khu công nghiệp Quang Châu và Công an huyện Việt Yên để trình báo tình hình, nhưng không được hồi đáp. Hiện bà Thảo đang mất quyền kiểm soát nhà máy này.

Cũng theo đơn tố cáo, bà Lê Hoàng Diệp Thảo nêu quan điểm: TAND tỉnh Bắc Giang và TAND TP Hồ Chí Minh đang trong quá trình giải quyết những tranh chấp liên quan đến quyền điều hành tại Công ty Cổ phần Cà phê Hòa tan Trung Nguyên (chưa tuyên bản án) do vậy, bà đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang điều tra, xử lý nghiêm minh hành vi “cưỡng chiếm” nói trên theo đúng quy định của pháp luật.

Nhà máy Cà phê Trung Nguyên Bắc Giang.

Về sự việc bà Lê Hoàng Diệp Thảo tố cáo, trao đổi với PV Infonet, Thượng tá Nguyễn Hồng Sơn – Trưởng Công an huyện Việt Yên cho biết: “Vào rạng sáng 20/11/2021, có đoàn người vào Nhà máy Cà phê Trung Nguyên Bắc Giang nhưng vào để bàn giao công việc".

''Qua xác minh của cơ quan công an thì không việc dùng vũ lực hay ép buộc để chiếm công ty và cũng không có dấu hiệu đập phá. Đến nay, trong doanh nghiệp hoạt động sản xuất vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên, hiện nay thì ông Vũ (Đặng Lê Nguyên Vũ – PV) cũng có đơn tố cáo về an ninh trật tự, bà Thảo cũng có đơn'' - Trưởng Công an huyện Việt Yên nói.

Cũng trong cuộc trao đổi này, Trưởng Công an huyện Việt Yên nói, lý do mở cửa ra vào là do có một công nhân đau bụng, phải mở cửa đưa người ra ngoài… Trong đêm đó chỉ có người của ông Vũ và bà Thảo chứ không có 'người xã hội'.

''Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Việt Yên đã nhận được đơn tố cáo của bà Lê Hoàng Diệp Thảo. Tuy nhiên hiện nay đơn vị chưa nhận được thông tin phối hợp thi hành án dân sự liên quan đến Nhà máy này'', Thượng tá Nguyễn Hồng Sơn thông tin.

Về nội dung người dân thắc mắc 'đêm hôm doanh nghiệp gọi điện cầu cứu công an nhưng không thấy ai đến giải quyết', Trưởng Công an huyện Việt Yên nói: “Để tôi kiểm tra lại… Nhưng theo quan điểm của tôi thì người dân gọi điện là công an tới ngay. Có thể cơ quan công an đến và không thấy có dấu hiệu mất an ninh trật tự trên địa bàn nên đi về''.

Về thông tin bà Thảo phản ánh vào rạng sáng 20/11 có đoàn người kéo đến phá cửa nhà máy, Thượng tá Nguyễn Hồng Sơn khẳng định: “Khi cơ quan công an tiến hành xác minh thì không có hiện tượng đập phá cổng Nhà máy”.

Ông Sơn khẳng định như vậy, song phía luật sư của bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã cung cấp hình ảnh và một đoạn clip quay cảnh người đàn ông dùng búa đập phá khóa tại Nhà máy Cà phê Trung Nguyên, cảnh nhiều người từ bên ngoài xâm nhập Nhà máy trong đêm.

Theo hình ảnh phía bà Lê Hoàng Diệp Thảo cung cấp, nhóm người đến Nhà máy Cà phê Trung Nguyên Bắc Giang phá phách, gây áp lực để cưỡng chiếm nhà máy trong đêm tối. (Ảnh do doanh nghiệp cung cấp)

Người đàn ông cầm búa trước cửa Nhà máy Cà phê Trung Nguyên Bắc Giang vào rạng sáng 20/11. (Ảnh cắt từ clip doanh nghiệp cung cấp)

Liên quan đến vụ việc này, ông Đào Xuân Cường, Trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang cho biết: “Ban đã có văn bản gửi Công an tỉnh và tạm thời chưa thể cung cấp văn bản đó cho báo chí. Hiện Công an đang xem xét giải quyết đơn của các bên”.

Theo ông Cường, để doanh nghiệp ổn định sản xuất, phải xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật. Ai sai, người đó phải chịu trách nhiệm.

“Hiện tại, Ban chưa nhận được văn bản liên quan đến việc thi hành án tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Cà phê Hòa tan Trung Nguyên ở Bắc Giang”, ông Cường nói.

Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Lê Hoàng Diệp Thảo nêu quan điểm: “Nếu lấy lý do thực thi bản án ly hôn đã có hiệu lực pháp luật để tiếp quản Nhà máy, thì việc này thuộc thẩm quyền của cơ quan thi hành án dân sự và phải theo đúng trình tự, thủ tục luật định.

Không một tổ chức, cá nhân nào có thể tự ý làm thay việc này. Bà Lê Hoàng Diệp Thảo chưa nhận được bất kỳ Quyết định thi hành án nào liên quan đến việc bàn giao Nhà máy Cà phê Trung Nguyên Bắc Giang.

Còn liên quan đến tư cách người đại diện và quyền quản lý, điều hành tại Nhà máy Cà phê Trung Nguyên Bắc Giang, hiện nay có đến 3 vụ kiện tranh chấp đang được TAND tỉnh Bắc Giang và TAND TP Hồ Chí Minh thụ lý giải quyết.

Sự việc “cưỡng chiếm” Nhà máy vừa qua có dấu hiệu phạm pháp và để lại hệ quả pháp lý nghiêm trọng. Bởi lẽ, việc cưỡng ép chuyển giao, tiếp quản Nhà máy Cà phê Trung Nguyên Bắc Giang không có sự tham gia của bà Lê Hoàng Diệp Thảo hay cơ quan thi hành án sẽ dẫn đến nguy cơ mất kiểm soát, thất thoát tài sản, hồ sơ, chứng từ của nhà máy.

Nếu không xử lý kịp thời, nghiêm minh thì đó là tiền lệ xấu, làm ảnh hưởng trực tiếp tình hình an ninh trật tự, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, hình ảnh, uy tín của chính quyền tỉnh Bắc Giang đang tạo dựng”.