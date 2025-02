Đến Tạ Đình Phong cũng phải sững sờ

Vương Phi được ca ngợi là nhân vật huyền thoại ở Trung Quốc và nhiều quốc gia châu Á. Giới truyền thông và người hâm mộ thường gọi cô là nữ thần. Cô được ngưỡng mộ không chỉ vì địa vị là diva hàng đầu Hong Kong (Trung Quốc) mà còn bởi tính cách mạnh mẽ và quan điểm sống rõ ràng. Chuyện tình cảm với Tạ Đình Phong cũng giúp tên tuổi cô có nhiệt.

Ngày 13/2, SCMP đưa tin một du khách từ Thượng Hải (Trung Quốc) đến quán phở ở Hà Nội và nhận thấy bà chủ có ngoại hình giống Thiên hậu Hong Kong.

Cô đăng ảnh chủ quán trên tài khoản mạng xã hội Tiểu Hồng Thư của Trung Quốc, kèm dòng chú thích: “Tôi đã gặp Vương Phi ở Hà Nội. Cô ấy thực sự giống Vương Phi. Các bạn nghĩ sao?”.

Cư dân mạng Trung Quốc cho rằng bà chủ quán phở ở Hà Nội có ngoại hình giống Vương Phi. Ảnh: RedNote/Handout.

Bài đăng thu hút được sự quan tâm đáng kể từ cộng đồng mạng, với hơn 5.000 lượt Thích và 1.700 bình luận tại thời điểm đưa tin. Đa số đều công nhận giữa Vương Phi và bà chủ quán phở “treo” có nhiều điểm tương đồng trên khuôn mặt.

Cư dân mạng nhận xét: “Toàn bộ khuôn mặt của cô ấy, bao gồm cả đường viền hàm và lông mày, đều giống với Vương Phi. Giống như phiên bản copy-paste vậy”, “Cô ấy thực sự giống Vương Phi! Tôi nghĩ ngay cả Tạ Đình Phong cũng sẽ sững sờ trong 3 giây nếu nhìn thấy cô ấy”...

Một người thậm chí còn gắn thẻ tài khoản của con gái Vương Phi, Đậu Tĩnh Đồng, trên Tiểu Hồng Thư và nhắn: “Hãy cho mẹ bạn thấy cái này và xem bà ấy phản ứng như thế nào”.

SCMP giới thiệu chủ quán phở tên là Nguyễn Thị Cát Lệ , tiếp quản cơ sở kinh doanh gia đình và điều hành quán phở thành công trong hơn 20 năm.

Quán phở là điểm đến ưa thích của khách du lịch, đồng thời là nơi tập trung của những người lao động địa phương có thu nhập thấp. Mỗi ngày, chị Lệ cung cấp 30 bát phở miễn phí, gọi là phở “treo”, cho những người có nhu cầu.

“Trong nỗ lực hỗ trợ những người kém may mắn, chị Lệ giới thiệu mô hình phở ‘treo’. Theo đó, khách hàng có thể trả tiền cho một bát phở bổ sung. Bát này được để lại nhà hàng để cung cấp cho những người có nhu cầu – cách tiếp cận tương tự khái niệm ‘đền đáp tiếp nối’ phổ biến ở các quốc gia khác. Mặc dù miễn phí, nhưng những suất ăn này lại chứa nhiều phở và thịt bò hơn so với các suất ăn thông thường”, trích bài báo của SCMP .

Tờ báo cũng dẫn chia sẻ của chị Lệ về mô hình từ thiện của mình: “Trong thời gian đại dịch, tôi xem một chương trình truyền hình về mô hình cà phê ‘treo’ ở Italy. Đó là lúc tôi hình thành ý tưởng về phở ‘treo’. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, mãi đến bây giờ tôi mới có thể hiện thực hóa ý tưởng ấp ủ từ lâu này”.

Người trong cuộc nói gì?

Theo tìm hiểu của phóng viên Tiền Phong , quán phở của chị Lệ có tên Tuệ An ở Báo Khánh (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Trước câu hỏi về cảm nhận khi được so sánh với Vương Phi, chị Lệ chia sẻ không biết về Vương Phi trước đó, cũng không biết bản thân xuất hiện trên báo Hong Kong (Trung Quốc).

Sau khi thấy ảnh của nữ ca sĩ sinh năm 1969, chị Lệ cho rằng bản thân không giống Vương Phi, thay vào đó có thể do góc chụp.

"Chắc do lúc đó người ta chụp góc đó ưa nhìn thôi, chứ thật lòng mà nói tôi không thể so sánh với Vương Phi. Tôi thấy Vương Phi đẹp, nét mặt và thần thái khác hẳn. Về phần mình, tôi tự cảm thấy không giống, không có nét nào đẹp như Vương Phi. So sánh như vậy thấy xấu hổ quá vì Vương Phi đẹp như vậy cơ mà. Mọi người thích tranh luận về vấn đề này cho vui thôi, chứ riêng tuổi tác kém cô ấy 10 tuổi mà còn không được trẻ trung như cô ấy", bà chủ quán phở nói.

Chị Lệ cho rằng bản thân không giống Vương Phi, mà chỉ do góc chụp.

Tuy vậy, chị Lệ cũng cảm ơn cư dân mạng dành lời động viên. Đối với chị Lệ, mỗi phụ nữ đều có nét đẹp riêng, quan trọng là biết hài lòng với bản thân.

"Mỗi ngày soi gương đều 'Ồ, vậy cũng ổn' và tự mãn nguyện với chính mình, chỉ với mình thôi chứ không so sánh với ai. Phụ nữ chăm chút một ít về ngoại hình là để yêu bản thân và tôn trọng người nhìn", chị Lệ bày tỏ quan điểm.

Về việc được SCMP nhắc đến như một tấm gương từ thiện, chị Lệ cho rằng những gì bản thân cùng gia đình và bạn bè đang làm là một cách hướng thiện, nhằm giúp đỡ những người kém may mắn hơn được cảm nhận sự chia sẻ, đồng hành lúc khốn khó, không phải điều gì to tát.

Chị Lệ chia sẻ cảm thấy hạnh phúc khi công việc của gia đình có thể lan tỏa rộng rãi, không chỉ ở Việt Nam mà còn sang cả Trung Quốc.

"Thật tự hào khi là người Việt Nam giúp đỡ được đồng bào mình và có thể lan tỏa được việc làm của mình cho nước bạn và những người khác trên thế giới. Việc gia đình Cơm Nhân Ái chúng tôi làm không phải để đánh bóng tên tuổi, cũng không phải để thành người nổi tiếng, cũng không cần người được giúp đỡ báo đáp. Chúng tôi chỉ muốn những người khó khăn cảm nhận được tình người. Mong rằng sau này khi cuộc sống của họ ổn hơn, họ sẽ giúp đỡ lại những người kém may mắn hơn họ lúc đó. Tôi thật sự muốn thế giới biết Việt Nam tràn ngập tình yêu thương và sự tử tế, đừng để một vài trường hợp cá biệt mà có đánh giá sai lầm", chị Lệ nhấn mạnh.