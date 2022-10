B Ray trở lại làng nhạc, tâm sự hào quang đằng sau của một rapper nổi tiếng

Mới đây, nhân dịp sinh nhật của mình, rapper B Ray ra mắt MV Một Chút Thôi kết hợp cùng Helia. Không mang tính chất sôi động với nhịp điệu dồn dập, trẻ trung hay đầy chất ngông, đề cao cái tôi như những bản rap love, rap diss trước đây, lần này, công chúng được dịp thưởng thức một B Ray chất chứa nhiều tâm sự và trải lòng về chuyện tình cảm của anh sau ánh hào quang.

MV Một Chút Thôi mở đầu bằng những khung hình quen thuộc của B Ray. Trong trang phục đen cá tính, nam rapper sắm vai là người kể chuyện, lần này, anh chàng không mượn câu chuyện của bất kì ai khác mà kể chính câu chuyện của bản thân mình.

Đặc biệt, MV còn có sự góp giọng của Helia - nữ rapper trẻ từng cover bản hit Phép Màu của B Ray gây bão khắp cộng đồng mạng cách đây 4 năm trước. Có thể nói, sự kết hợp lần đầu với Helia đã thổi đến một "làn gió" mới cho bản rap đặc biệt lần này của B Ray.

Nhiều hơn những gì khán giả thường thấy ở những phiên bản của B Ray trước đây, B Ray của Một Chút Thôi trở nên sâu lắng, chiêm nghiệm nhiều hơn về cuộc đời, tình yêu bởi đây là sản phẩm đánh dấu ngày mà nam rapper chào đời, cũng như là cột mốc để anh chàng vừa nhìn về quá khứ vừa rút ra nhiều quan niệm mới cho hiện tại và tương lai.

B Ray (Trần Thiện Thanh Bảo) nằm trong nhóm rapper nổi tiếng, có kỹ năng hàng đầu trong giới rap Việt hiện tại. Anh xuất thân từ underground, một thời gây sốt bằng những trận beef (rap chiến) gây bùng nổ trong giới. Vài năm gần đây, anh tiến thêm một bước lên con đường mainstream (rap chính thống) và tiếp tục thành công.

Năm 2018, B Ray có ca khúc Con Trai Cưng gây chú ý với khán giả đại chúng. Một số ca khúc thành công khác của nam rapper như: Đừng Tin Her, Do For Love, Ex's Hate Me, Xin Đừng Nhấc Máy, Cao Ốc 20,...