Australia trải qua một tuần không ghi nhận ca mắc Covid-19 trong cộng đồng

Australia đã trải qua nhiều ngày không có ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng và ngày hôm nay (14/11) người dân tại nhiều bang đón nhận những ngày nghỉ cuối tuần trong điều kiện bình thường mới. Ngoại trừ bang Nam Australia ghi nhận 1 ca nhiễm từ đầu tuần này, tất cả các bang và vùng còn lại của Australia đã có ít nhất 1 tuần không ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng.

Người dân Sydney tận hưởng ngày cuối tuần trong nắng ấm và không có ca mắc Covid-19. Ảnh: The Australian

Tính đến hôm nay, Victoria, bang tâm điểm của đợt dịch lần 2, đã có 15 ngày không phát hiện ca nhiễm cộng đồng. Và từ chiều tối qua (13/11), người dân thủ phủ Melbourne đã đổ xô về các vùng nông thôn để tận hưởng kỳ nghỉ cuối tuần sau nhiều tháng bị phong tỏa. Người dân rời thành phố nhiều đến mức đã gây tắc nghẽn tại một số tuyến đường cao tốc. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn bày tỏ niềm hân hoan khi được thoát khỏi cảnh “giam lỏng” trong nhiều tháng liên tục.

New South Wales, bang có dân số lớn nhất Australia, cũng đã có 7 ngày không có ca nhiễm cộng đồng và người dân ngày hôm nay đã kéo đến các bãi biển nổi tiếng để tận hưởng thời tiết mùa Hè ấm áp. Từ hôm nay, New South Wales đã bắt đầu thí điểm sử dụng máy bay không người lái để theo dõi và giám sát số lượng du khách đến các khu bảo tồn, công viên và hơn 20 bãi biển trên toàn bang. Mục đích của chương trình này nhằm đảm bảo ngăn chặn tình trạng quá tải và an toàn phòng dịch.

Liên quan đến chiến lược ngăn chặn đại dịch Covid-19, các địa phương của Australia đang lên kế hoạch tiêm chủng vaccine sau khi kế hoạch này được Nội các quốc gia thông qua vào hôm qua. Theo chính sách tiêm chủng mới, chính phủ Australia sẽ cung cấp miễn phí vaccine cho toàn bộ người dân và hầu hết người nước ngoài có thị thực cư trú trên lãnh thổ nước này. Dự kiến việc tiêm chủng bắt đầu được thực hiện từ tháng 3 tới song không bắt buộc đối với tất cả mọi người.

Đến nay, Australia đã chi 3,2 tỷ AUD mua gần 135 triệu liều vaccine Covid-19 cho chiến lược bao phủ vaccine trên toàn quốc. Bên cạnh kế hoạch đảm bảo vaccine cho gần 26 triệu dân, Australia cam kết sẽ sử dụng số vaccine còn lại để hỗ trợ các nước Đông Nam Á và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương đẩy lùi đại dịch Covid-19./.