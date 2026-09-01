ATVNCG tập 11: Hoàng Dũng đưa mẹ lên sân khấu hát Then, 2 Anh Tài chia tay trong sự tiếc nuối

Tập 11 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 đưa khán giả qua một Công diễn 4 đậm màu văn hóa dân tộc, khi ba liên minh lần lượt mang hát Then, dân ca Bắc Bộ và cải lương Nam Bộ lên sân khấu lớn. Khoảnh khắc Hoàng Dũng đứng chung sân khấu cùng mẹ khiến khán giả xúc động, trong khi OSAD bất ngờ giành huy hiệu Dũng sĩ còn Jun Phạm tiếp tục là Chiến tướng. Sau khi kết quả được công bố, hành trình của Tùng Mint và Toki Thành Thỏ tại chương trình chính thức khép lại.

Ba liên minh, ba chất liệu văn hóa dân tộc

Liên minh Hợp Lực - Rực Rỡ gồm Hoàng Dũng, Hoàng Rob, Thỏ (Da LAB), Tùng Mint và Will chọn chủ đề Thạch Sanh, mang màu sắc Tây Bắc qua hát Then, đàn tính của người Tày. Hoàng Dũng, vốn là người con dân tộc Tày, chia sẻ: "Hình như là vũ trụ sắp đặt cho mình rồi. Nếu như bây giờ mình không nói điều này ra hay mình không xung phong để làm bài X-song lần này thì mình cảm thấy rất không ổn".

Đặc biệt, khoảnh khắc anh đứng chung sân khấu với mẹ, một cựu giảng viên đại học chỉ mới sinh hoạt hát Then sau khi nghỉ hưu, đã chạm đến trái tim nhiều khán giả vì với Hoàng Dũng, đây là sự tiếp nối thế hệ và cũng là ước mơ lớn nhất anh ấp ủ. Tiết mục còn nhận được sự cố vấn chuyên môn từ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn.

Với chủ đề Lạc Long Quân - Âu Cơ, các thành viên Đông Hùng, K.O, Duy Khánh, Toki Thành Thỏ, OSAD, Cheng, Thuận Nguyễn và Hà An Huy của liên minh Nguyên Tố - Mỹ Mãn mang đến tiết mục Tiếng ru cội nguồn, với nửa đầu là hát ru Bắc Bộ, nửa sau chuyển sang hiphop, trap. Đông Hùng lý giải: "Tất cả chúng ta là đồng bào, chúng ta đều sinh ra từ bọc trăm trứng, chúng ta đều là những con người sinh ra có chung một dòng máu với nhau". OSAD, người cùng Cheng đảm nhận chính phần sáng tác và sản xuất, thừa nhận đây là thử thách khó hơn nhiều so với những bài trẻ trung thường làm, vì "để viết ra một bài hát thể hiện một nét văn hóa hay một tinh thần dân tộc thì thật sự đó là một quá trình chắt lọc giai điệu, ngôn từ rất khắt khe".

Liên minh Quý Tử - Bềnh Bồng chọn tái hiện Thánh Gióng qua tiết mục Trên đất mình, theo góc nhìn Nam Bộ với chất liệu cải lương và đờn ca tài tử, thay vì hát Chèo hay hát Then như hai liên minh còn lại. Mew Amazing cho biết cả nhóm muốn khai thác câu chuyện không chỉ như một truyền thuyết anh hùng mà còn là bài học về tình đoàn kết và lòng yêu nước, với phần đầu trong trẻo như góc nhìn trẻ thơ rồi phát triển thành giai điệu hào hùng.

Tiết mục có sự hỗ trợ viết lời cải lương từ Tiêu Minh Phụng, quy tụ các nhạc cụ đặc trưng như đàn bầu, đàn tranh, đàn kìm, guitar phím lõm, cùng điệu nhảy lấy cảm hứng từ roi Thái Sơn do Anh Tài Nguyễn Trần Duy Nhất hướng dẫn.

OSAD bất ngờ giành Dũng sĩ, Quý Tử - Bềnh Bồng dẫn đầu bảng điểm

Sân khấu Dũng sĩ quy tụ ba Anh Tài từ ba liên minh khác nhau là Hoàng Tôn, Will và OSAD, cùng trình diễn ca khúc Đại Khải Hoàn để khán giả bình chọn cá nhân. Kết quả, OSAD xuất sắc giành danh hiệu Anh Tài Dũng sĩ với 1330 điểm, xúc động chia sẻ: "Trước khi mình tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, mình chưa bao giờ nghĩ những khoảnh khắc tuyệt vời như này sẽ xảy đến với mình". Jun Phạm tiếp tục được trao danh hiệu Chiến tướng nhờ những nỗ lực và sự bền bỉ xuyên suốt hành trình.

Về kết quả thi đấu chung, Liên minh Quý Tử - Bềnh Bồng dẫn đầu với 5.520 điểm và được bảo toàn toàn bộ thành viên. Xếp thứ hai là Hợp Lực - Rực Rỡ với 5.170 điểm, còn Nguyên Tố - Mỹ Mãn đứng cuối với 5.160 điểm. Theo luật chơi, liên minh hạng hai phải chia tay Anh Tài có điểm hỏa lực thấp nhất, còn liên minh hạng ba sẽ mất hai thành viên, trừ khi Anh Tài Dũng sĩ thuộc liên minh đó và dùng quyền bảo vệ. Vì OSAD, người giành Dũng sĩ, lại thuộc chính liên minh xếp hạng ba Nguyên Tố - Mỹ Mãn, quyền bảo vệ của anh chỉ có thể cứu một trong hai người đang gặp nguy hiểm.

Tùng Mint và Toki Thành Thỏ chính thức chia tay

Kết quả cuối cùng gọi tên Tùng Mint của Hợp Lực - Rực Rỡ và Toki Thành Thỏ của Nguyên Tố - Mỹ Mãn phải rời chương trình. Will thừa nhận suy sụp khi phải chia tay người anh em đồng hành suốt hành trình, tiếc nuối vì nếu giành được Dũng sĩ, anh đã có thể dùng quyền bảo vệ để giữ Tùng Mint ở lại. Trịnh Thăng Bình bày tỏ sự nể phục dành cho Tùng Mint vì đã vượt qua nhiều chông gai trong cuộc sống trước khi đến với chương trình. Về phần mình, Tùng Mint chia sẻ anh luôn chuẩn bị tâm lý cho khả năng phải dừng chân bất cứ lúc nào, và xem hành trình vừa qua là cơ hội để thay đổi, bước qua những điều từng khiến mình nặng lòng.

Với Toki Thành Thỏ, OSAD thấu hiểu sự bình thản của đồng đội trước kết quả loại, còn K.O động viên: "Để đi được đến đây Toki đã rất giỏi rồi, và dừng chân tại thời điểm này không phải là kết thúc mà nó sẽ là một hành trình mới cho Toki". Sau chương trình, Toki Thành Thỏ mong mọi người vẫn nhớ đến mình với hình ảnh một chàng trai vui vẻ, vô tư.

Tập 11 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 khép lại với những màn trình diễn ấn tượng tại Công diễn 4. Dù phải nói lời chia tay chương trình, Tùng Mint và Toki Thành Thỏ vẫn sẽ tiếp tục hành trình mới của riêng mình, mang theo nhiều tình cảm và sự yêu mến từ khán giả. Vòng đấu văn hóa lần này đã trở thành một cột mốc đáng nhớ trên hành trình Chông Gai, mở ra nhiều cách tiếp cận mới với những giá trị truyền thống, và hứa hẹn những tập tiếp theo sẽ tiếp tục mang đến các sân khấu mãn nhãn cùng những thử thách mới cho các Anh Tài còn lại.