ASUS giới thiệu dải laptop trang bị chip Ryzen AI 400 Series đầu tiên tại Việt Nam: Vivobook S14/S16 và Zenbook 14

Laptop AI mỏng nhẹ thế hệ mới: Zenbook 14 và Vivobook S14/S16 hướng đến hiệu suất thông minh, pin bền bỉ

Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo đang dần thay đổi cách người dùng tương tác với máy tính cá nhân. Thay vì chỉ tập trung vào cấu hình thuần túy, thế hệ laptop mới bắt đầu chú trọng nhiều hơn đến khả năng xử lý AI trên thiết bị, tối ưu điện năng và nâng cao trải nghiệm hình ảnh - âm thanh. Trong xu hướng đó, bộ đôi Zenbook 14 (UM3406GA) và Vivobook S14/S16 (M3407GA & M3607GA) nổi lên như những đại diện tiêu biểu cho dòng laptop AI mỏng nhẹ, phục vụ đa dạng nhu cầu từ học tập, làm việc đến giải trí.

Vivobook S14/S16: Cân bằng giữa hiệu năng và tính di động

Dòng Vivobook S tiếp tục theo đuổi phong cách thiết kế trẻ trung, hướng tới nhóm người dùng năng động. Phiên bản Vivobook S14 sử dụng hai mặt kim loại với logo khắc CNC, tạo cảm giác chắc chắn nhưng vẫn đảm bảo tính cơ động. Máy có độ mỏng từ 1,59–1,79 cm, trọng lượng khoảng 1,4 kg và đạt chuẩn độ bền quân sự Mỹ MIL-STD-810H, phù hợp cho việc mang theo thường xuyên.

Màn hình là một điểm nhấn đáng chú ý. Vivobook S14 sở hữu màn OLED 14 inch, tỷ lệ 16:10, viền NanoEdge mỏng cho tỷ lệ màn hình so với thân máy đạt 86%. Thông số hiển thị bao gồm độ tương phản 1.000.000:1, độ phủ màu 95% DCI-P3, 1,07 tỷ màu và thời gian phản hồi 0,2 ms. Lớp phủ chống lóa cùng chứng nhận TÜV Rheinland giúp giảm ánh sáng xanh, hỗ trợ người dùng làm việc trong thời gian dài.

Về hiệu năng, máy sử dụng vi xử lý AMD Ryzen AI 7 445 thuộc dòng Ryzen AI 400 Series, đi kèm GPU tích hợp AMD Radeon 840M. Điểm đáng chú ý là NPU (bộ xử lý AI) đạt hiệu suất tới 50 TOPS, cho phép xử lý các tác vụ AI trực tiếp trên phần cứng, giảm phụ thuộc vào đám mây, đồng thời tiết kiệm pin và tăng tính riêng tư dữ liệu. Cấu hình tiêu chuẩn gồm RAM 16GB DDR5 (có khả năng nâng cấp) và SSD PCIe 4.0 dung lượng 512GB.

Vivobook S14 được trang bị pin 70Wh, hướng tới nhu cầu làm việc linh hoạt cả ngày. Bộ sạc nhanh 68W cho phép sạc 60% pin trong khoảng 49 phút. Các tính năng quản lý pin như Battery Health Charging cũng được tích hợp nhằm kéo dài tuổi thọ thiết bị. Hệ thống cổng kết nối đầy đủ giúp máy thích ứng với nhiều môi trường sử dụng khác nhau. Dòng Vivobook S14/S16 hiện có giá khởi điểm từ khoảng 27,6 triệu đồng.

Zenbook 14: Nhấn mạnh trải nghiệm cao cấp và thời lượng pin dài

Nếu Vivobook S hướng đến sự năng động, Zenbook 14 lại tập trung vào thiết kế thanh lịch và trải nghiệm cao cấp. Máy sử dụng ba mặt kim loại nhôm nguyên khối với tông màu Jade Black, độ mỏng 14,9 mm và trọng lượng chỉ 1,2 kg. Thiết kế này đưa Zenbook 14 vào nhóm laptop AI mỏng nhẹ, phù hợp cho người dùng thường xuyên di chuyển.

Zenbook 14 cũng sử dụng vi xử lý AMD Ryzen AI 7 445, với 6 nhân 12 luồng, bộ nhớ đệm 22MB và TDP 28W. Kết hợp GPU tích hợp Radeon 840M và NPU 50 TOPS, thiết bị có thể đáp ứng các tác vụ như chỉnh sửa hình ảnh, video, làm việc đa nhiệm hay các ứng dụng AI mới. Nhờ tiến trình 4nm tối ưu và khả năng quản lý điện năng của nền tảng Ryzen AI 400, thời lượng pin được cải thiện đáng kể so với thế hệ trước.

Viên pin 75Wh cho phép máy đạt thời lượng sử dụng công bố lên đến 23 giờ trong điều kiện tiêu chuẩn. Bộ sạc nhanh USB-C 68W cùng các công cụ theo dõi tình trạng pin giúp người dùng cân bằng giữa hiệu năng và độ bền lâu dài.

Màn hình trên Zenbook 14 thuộc chuẩn Lumina OLED 14 inch, tỷ lệ 16:10, viền mỏng với tỷ lệ hiển thị đạt 87%. Màn hình đạt chứng nhận VESA DisplayHDR True Black 600, độ sáng 400 nits (tối đa 600 nits HDR), độ phủ màu 100% DCI-P3 và thời gian phản hồi 0,2 ms. Các chứng nhận bảo vệ mắt từ TÜV Rheinland và SGS giúp giảm mỏi mắt khi sử dụng lâu.

Trải nghiệm giải trí cũng được chú trọng với hệ thống loa tinh chỉnh bởi Harman Kardon và công nghệ âm thanh Dolby Atmos. Bàn phím ErgoSense, touchpad phủ chống vân tay cùng hệ thống cổng kết nối đa dạng góp phần hoàn thiện trải nghiệm sử dụng hằng ngày. Máy cũng đạt chuẩn độ bền quân sự Mỹ. Zenbook 14 hiện có giá từ khoảng 29,99 triệu đồng cho phiên bản 16GB RAM, SSD 512GB, bên cạnh tùy chọn cấu hình cao hơn.

Xu hướng laptop AI ngày càng rõ nét

Sự xuất hiện của NPU chuyên dụng với hiệu suất hàng chục TOPS cho thấy laptop AI đang dần trở thành xu hướng chủ đạo. Thay vì chỉ nâng cấp CPU hay GPU, các hãng bắt đầu tích hợp phần cứng chuyên xử lý AI, phục vụ các tính năng như tối ưu hình ảnh, âm thanh, bảo mật sinh trắc học hay hỗ trợ công việc thông minh. Cùng với màn hình OLED chất lượng cao, thời lượng pin dài và thiết kế mỏng nhẹ, các thiết bị như Zenbook 14 và Vivobook S14/S16 phản ánh rõ hướng đi mới của thị trường laptop trong giai đoạn tới.