Apple bắt tay LG ra mắt loạt phụ kiện nhà thông minh, giá từ 1 triệu đồng

Apple hợp tác với LG Electronics và Schneider Electric để phát triển loạt phụ kiện nhà thông minh mới, từ camera an ninh, khóa cửa đến bộ điều chỉnh nhiệt độ. Các thiết bị được tích hợp trực tiếp vào ứng dụng Nhà của Apple, không yêu cầu người dùng cài thêm ứng dụng riêng.

Bộ sưu tập nhà thông minh mới đánh dấu bước tiến của Apple trong việc mở rộng hệ sinh thái Home, với sự tham gia trực tiếp của các đối tác phần cứng. Trong đó, LG Electronics đảm nhiệm nhiều thiết bị phục vụ giám sát và kiểm soát ra vào, còn Schneider Electric phát triển bộ điều chỉnh nhiệt độ thông minh.

Dòng phụ kiện nhà thông minh mới của Apple được thiết kế thông qua sự hợp tác cùng LG Electronics và Schneider Electric. (Ảnh: Apple)

Theo Apple, loạt phụ kiện mới được thiết kế để hoạt động liền mạch với iPhone, Siri và các thiết bị như HomePod, Apple TV 4K. Người dùng có thể thêm thiết bị vào ứng dụng Nhà chỉ bằng một thao tác chạm trên iPhone, sau đó quản lý tập trung mà không cần tạo tài khoản riêng cho từng nhà sản xuất.

LG phát triển loạt thiết bị giám sát và khóa cửa

Trong nhóm sản phẩm hợp tác với LG, đáng chú ý là hệ thống camera trong nhà, camera ngoài trời, camera tích hợp đèn chiếu sáng và chuông cửa có hình. Các camera hỗ trợ độ phân giải lên đến 2,5K, đồng thời có thể nhận diện người, khuôn mặt quen thuộc, thú cưng, phương tiện và bưu kiện.

Các phụ kiện rất dễ thiết lập chỉ bằng một thao tác chạm trên iPhone, và bạn có thể quản lý tất cả mọi thứ thông qua ứng dụng Nhà mà không cần dùng đến ứng dụng hay tài khoản riêng. (Ảnh: Apple)Các phụ kiện rất dễ thiết lập chỉ bằng một thao tác chạm trên iPhone, và bạn có thể quản lý tất cả mọi thứ thông qua ứng dụng Nhà mà không cần dùng đến ứng dụng hay tài khoản riêng. (Ảnh: Apple)

Camera trong nhà có cơ chế tự điều chỉnh góc quay khi các thành viên trở về, hướng lên để ngừng giám sát không gian sinh hoạt. Trong khi đó, chuông cửa có hình sử dụng hai camera để ghi lại riêng biệt hình ảnh khách đến và bưu kiện được giao.

LG cũng phát triển khóa cửa thông minh sử dụng công nghệ Ultra Wideband. Khi người dùng mang iPhone hoặc Apple Watch tương thích đến gần cửa, khóa có thể tự động mở mà không cần thao tác trực tiếp. Thiết bị còn hỗ trợ mở khóa bằng mã PIN, chìa khóa dự phòng và chia sẻ quyền truy cập với khách thông qua ứng dụng Nhà.

Đèn chiếu sáng kép trên camera LG tự bật khi phát hiện chuyển động, kết hợp chế độ nhìn ban đêm để ghi lại hình ảnh trong điều kiện thiếu sáng. (Ảnh: Apple)Đèn chiếu sáng kép trên camera LG tự bật khi phát hiện chuyển động, kết hợp chế độ nhìn ban đêm để ghi lại hình ảnh trong điều kiện thiếu sáng. (Ảnh: Apple)Đèn chiếu sáng kép trên camera LG tự bật khi phát hiện chuyển động, kết hợp chế độ nhìn ban đêm để ghi lại hình ảnh trong điều kiện thiếu sáng. (Ảnh: Apple)

Các camera có thể lưu lịch sử video sự kiện trong 10 ngày thông qua gói iCloud+ tương thích, không cần đăng ký dịch vụ lưu trữ riêng cho camera. Một số tính năng tìm kiếm và tóm tắt video bằng Apple Intelligence cũng được hỗ trợ trên các gói dịch vụ đủ điều kiện.

Apple đưa thiết bị của nhiều hãng vào một hệ sinh thái

Bên cạnh các sản phẩm của LG, Schneider Electric cung cấp bộ điều chỉnh nhiệt độ thông minh, cho phép người dùng kiểm soát nhiệt độ trong nhà và tối ưu việc sử dụng năng lượng. Hệ thống có thể tự điều chỉnh dựa trên trạng thái có người ở nhà, thời điểm nghỉ ngơi hoặc khi gia đình đi vắng.

Bộ Điều Chỉnh Nhiệt Độ Thông Minh mới của Schneider Electric cho Bộ Sưu Tập Nhà của Apple. (Ảnh: Apple)

Các thiết bị trong bộ sưu tập có thể phối hợp với nhau thông qua ứng dụng Nhà và Siri. Chẳng hạn, khi người dùng rời khỏi nhà, hệ thống có thể tự khóa cửa, kích hoạt camera và điều chỉnh nhiệt độ. Khi chủ nhà quay về, bộ điều nhiệt bắt đầu điều chỉnh lại và khóa cửa có thể tự mở khi nhận diện người dùng đến gần.

Apple cho biết dữ liệu trong ứng dụng Nhà được mã hóa đầu cuối. Theo hãng, các dữ liệu này không thể được Apple, LG Electronics hay Schneider Electric đọc, qua đó duy trì cơ chế bảo vệ quyền riêng tư trong quá trình sử dụng.

Bộ sưu tập phụ kiện nhà thông minh mới dự kiến có mặt tại Mỹ, Canada và Anh từ tháng 12, trong khi một số sản phẩm sẽ được bán từ đầu năm 2027.

Các thiết bị do LG phát triển có giá bán tại Mỹ như sau:

- Chuông cửa có hình LG: từ 249,95 USD.

- Camera ngoài trời LG tích hợp đèn chiếu sáng: từ 399,95 USD.

- Camera ngoài trời LG dùng nguồn điện cắm trực tiếp: từ 299,95 USD.

- Camera trong nhà LG: từ 199,95 USD.

- Khóa cửa thông minh LG: từ 349,95 USD.

- Bộ điều chỉnh nhiệt độ thông minh LG: từ 199,95 USD.

- Cảm biến nhiệt độ LG: từ 39,95 USD.