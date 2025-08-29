Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hồi 13 giờ ngày 29-8, tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc; 112,1 độ Kinh Đông, trên khu vực quần đảo Hoàng Sa.



Dự báo áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh thành bão và đổ bộ vào miền Trung

Vị trí này cách phía Bắc Quảng Trị khoảng 630 km về phía Đông Đông Nam và cách TP Huế khoảng 450 km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới đạt cấp 7 (50-61 km/giờ), giật cấp 9. Dự báo áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/giờ.

Ngày 29-8, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Bộ NN-MT) đã có công điện gửi các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa yêu cầu chủ động ứng phó.

Theo công văn, dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão và đổ bộ vào khu vực Bắc Trung Bộ trong chiều tối và đêm ngày 30-8.

Từ chiều tối ngày 29-8 đến ngày 31-8, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có khả năng xảy ra mưa lớn với tổng lượng phổ biến từ 150-350 mm, cục bộ có nơi trên 600 mm; khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và thành phố Đà Nẵng mưa phổ biến 70-150 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300 mm.

Bão dự kiến đổ bộ và gây mưa lớn cho các khu vực vừa chịu ảnh hưởng và thiệt hại do các đợt thiên tai trong thời gian vừa qua (bão số 3, bão số 5 và mưa lũ sau bão).

Bộ NN-MT chỉ đạo khẩn ứng phó áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão

Trên biển, Bộ NN-MT yêu cầu các địa phương từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa phải quản lý chặt chẽ tàu thuyền, thông báo kịp thời diễn biến bão để chủ động phòng tránh, không đi vào vùng nguy hiểm. Cần đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tại các điểm du lịch, khu nuôi trồng thủy sản, công trình ven biển, trên đảo; chủ động quyết định cấm biển và sơ tán dân tại lồng bè, chòi canh để bảo đảm an toàn.

Trên đất liền, các tỉnh Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng phải rà soát, sẵn sàng sơ tán dân tại khu vực nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở; triển khai tiêu úng, chống ngập, bảo vệ sản xuất và hạ tầng đô thị, đặc biệt trong dịp tổ chức kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 tại Hà Nội.

Các địa phương cần đảm bảo an toàn đê điều, hệ thống điện, viễn thông và tranh thủ thu hoạch nông sản, thủy sản theo phương châm "xanh nhà hơn già đồng".

Tại vùng núi, cần khẩn trương kiểm tra, rà soát khu dân cư ven sông suối, vùng trũng, tổ chức di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm; bố trí lực lượng trực canh gác, hướng dẫn giao thông tại các điểm ngập sâu, nước chảy xiết, sạt lở. Đồng thời, phải đảm bảo an toàn các công trình hồ đập, thủy điện nhỏ, hầm lò, khai thác khoáng sản; bố trí lực lượng vận hành, điều tiết hồ chứa và sẵn sàng xử lý sự cố.