Theo thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 07 giờ sáng ngày 28/8/2025, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 116,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông. Cường độ gió mạnh cấp 6–7 (tốc độ gió 39–61km/h), giật cấp 9. Hướng và tốc độ di chuyển theo hướng Tây Nam, vận tốc khoảng 15km/h.

Áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 trên Biển Đông sáng nay. Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Lúc 07 giờ ngày 29/8, vị trí của áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,6 độ Vĩ Bắc; 112,5 độ Kinh Đông, trên khu vực biển quần đảo Hoàng Sa. Hướng và tốc độ di chuyển đi theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15–20km/h, có khả năng mạnh thêm. Cường độ: gió mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông: từ 14,5–18,0 độ Vĩ Bắc; 111,5–116,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa.

Lúc 07 giờ ngày 30/8, vị trí dự báo ở khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 108,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển từ Nghệ An đến Đà Nẵng. Hướng và tốc độ di chuyển, tiếp tục đi theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h. Cường độ: gió mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Vùng nguy hiểm: từ 15,0–19,0 độ Vĩ Bắc; 107,0–113,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3, phạm vi ảnh hưởng gồm Bắc Biển Đông (trong đó có Hoàng Sa) và vùng biển từ Nghệ An đến Đà Nẵng.

Trong 48–72 giờ tiếp theo: Áp thấp nhiệt đới dự kiến vẫn duy trì hướng chủ yếu là Tây, với tốc độ khoảng 20km/h. Khi tiến gần đất liền, hệ thống có xu hướng suy yếu dần.

Theo dự báo, từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km và suy yếu dần.

Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới: Gây gió mạnh, sóng lớn trên biển. Tại khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6–7, giật cấp 9. Sóng cao 2,0–4,0m. Biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.