Chiều 29/8, hàng nghìn người dân đổ về bến xe Miền Tây (TP.HCM) để về quê, du lịch dịp lễ 2/9, khiến khu vực này đông nghẹt từ hơn 15h. Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, các tuyến đường cửa ngõ chật kín phương tiện.

Tại bến xe Miền Tây chiều 29/8, dòng người xếp hàng mua vé xe khách nối dài. Ngoài ra, khu vực nhà chờ ken đặc hành khách đã đặt chỗ từ trước, đang kiên nhẫn chờ giờ xe lăn bánh.

Khoảng 17h ngày 29/8, cơn mưa lớn bất ngờ trút xuống nhưng vẫn không ngăn được dòng người đổ ra bến xe về quê nghỉ lễ 2/9.

Chị Nguyễn Ngọc Trâm (Cà Mau) cho biết, dịp lễ 2/9 năm nay công ty cho nghỉ 5 ngày nên chị tranh thủ sắp xếp đồ đạc về quê sớm. “Tôi đã đặt vé từ trước nên dù mưa lớn vẫn phải ra bến, nếu trễ sẽ lỡ chuyến”, chị Trâm chia sẻ.

Trước đó, lúc 15h30 cùng ngày, tại nút giao An Phú và đường dẫn vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, dòng ô tô con và xe khách nối đuôi nhau kéo dài, chậm chạp di chuyển về các tỉnh nghỉ lễ 2/9.

Còn tại khu vực gần sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) cũng diễn ra tình trạng ùn ứ, ô tô di chuyển rất khó khăn, chậm chạp trước khi bắt đầu kỳ nghỉ lễ 2/9.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình - Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, từ 14h ngày 29/8, toàn bộ lực lượng CSGT TP.HCM (PC08) đã được huy động trực 24/24 tại các giao lộ trọng điểm, nhằm điều tiết giao thông, phòng ngừa ùn tắc và hỗ trợ người dân di chuyển an toàn, thông suốt trong dịp cao điểm.

TP.HCM hiện có hơn 300 điểm nguy cơ ùn tắc. Tại các vị trí này, CSGT phối hợp công an địa phương, thanh niên xung phong và lực lượng trật tự cơ sở để điều tiết, phân luồng, hạn chế tình trạng ùn ứ kéo dài.

Ngoài hệ thống camera giám sát kết nối trực tiếp với trung tâm, CSGT TP.HCM còn triển khai flycam để quan sát giao thông từ trên cao. Nhờ đó, lực lượng chức năng có thể phát hiện nhanh các tình huống phát sinh, kịp thời điều hành và xử lý hiệu quả hơn.

Cũng theo lãnh đạo PC08, bên cạnh các biện pháp điều tiết, Phòng CSGT TP.HCM duy trì đường dây nóng 24/24 để tiếp nhận phản ánh của người dân về tình hình giao thông, tai nạn hoặc sự cố trên đường. Mọi thông tin sẽ được xử lý, phản hồi nhanh chóng nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.