Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới , tại đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; tại đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh) gió mạnh cấp 6, giật cấp 9.

Lúc 13h ngày 21/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9, di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, tốc độ khoảng 5km/h.

Bản đồ dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới. (Nguồn: NCHMF)

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Hải Phòng khoảng 190km về phía Đông, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 120km về phía Đông Bắc, đổi hướng Bắc, di chuyển chậm, mỗi giờ đi được khoảng 3km, khả năng mạnh lên thành bão, cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Khoảng 13h ngày 23/8, bão trên vùng biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Hải Phòng khoảng 150km về phía Đông, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 50km về phía Bắc, đổi hướng Nam Tây Nam, tốc độ khoảng 3km/h.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có thể đổi hướng, di chuyển theo hướng Đông Nam, mỗi giờ đi được khoảng 3km.

Tại cuộc họp sáng 21/8 của Cục Khí tượng thuỷ văn, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, sáng sớm nay, áp thấp nhiệt đới di chuyển vào Vịnh Bắc Bộ. Theo nhận định, khả năng áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão là thấp.

Tác động của áp cao cận nhiệt đới chưa tiếp cận trực tiếp, áp thấp nhiệt đới có xu hướng di chuyển chậm, sau đó dịch chuyển ra phía ngoài.

Các mô hình dự báo cho thấy, mưa lớn tập trung chủ yếu ở khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó có xu hướng mở rộng xuống Thanh Hóa và phía Bắc Bắc Trung Bộ. Thời gian mưa lớn nhất được dự báo tập trung trong đêm 21/8 và ngày 22/8, sau đó mưa tại Bắc Bộ có xu hướng giảm dần.

Trong đợt mưa này, các khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, phía Đông tỉnh Bắc Ninh, ven biển Hưng Yên và Ninh Bình khả năng xảy ra mưa to đến rất to. Đặc biệt, khu vực Đông Bắc, vùng núi Cao Bằng, Lạng Sơn và vùng núi Quảng Ninh nguy cơ xảy ra mưa lớn cục bộ, lũ quét và sạt lở đất. Tại Bắc Trung Bộ, mưa có thể tập trung tại Nghệ An, Hà Tĩnh.

Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn ở Bắc Bộ.

Về thủy triều, trong thời gian từ 21-24/8, thủy triều tại Hòn Dấu đang trong giai đoạn triều trung bình và có xu hướng tăng. Khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có thể xuất hiện nước dâng do áp thấp nhiệt đới với độ cao lớn nhất khoảng 0,1-0,2m.

Các khu vực neo đậu tàu thuyền, nuôi trồng thủy sản, tuyến đê, kè biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có khả năng chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn, cần chủ động các phương án bảo đảm an toàn. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt.

Về thủy văn, sáng 21/8, mực nước thượng lưu các sông khu vực Bắc Bộ có dao động; mực nước hạ lưu sông Hồng tại trạm Hà Nội đang lên chậm và dưới mức báo động 1.

Trong những ngày tới, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, khu vực đô thị thuộc Đông Bắc Bộ; đồng thời cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc tại vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia nhận định, quỹ đạo của áp thấp nhiệt đới còn diễn biến phức tạp, đặc biệt lưu ý cảnh báo thời tiết xấu, gió mạnh, sóng lớn gây nguy hiểm cho tàu thuyền trên khu vực Vịnh Bắc Bộ.

Các đơn vị cần liên tục cập nhật tình hình và tăng cường cảnh báo, đặc biệt đối với khu vực Vịnh Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ. Ông Khiêm cũng đề nghị rà soát, bảo đảm mạng lưới quan trắc hoạt động thông suốt; đồng thời thiết lập ngay cơ chế cảnh báo lỗi tự động để kịp thời phát hiện, khắc phục các sự cố gây đứt gãy dữ liệu, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và dự báo.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Cục trưởng Hoàng Đức Cường nhấn mạnh yêu cầu tăng cường giám sát, chủ động cảnh báo sớm tình hình mưa, lũ trong bối cảnh thời tiết đang diễn biến phức tạp.

Lượng mưa có thể rất lớn cục bộ, đặc biệt trong đêm và sáng, do đó các đơn vị từ Trung ương đến địa phương phải tổ chức trực ban nghiêm túc, bám sát diễn biến hình thế thời tiết và phát tin cảnh báo ngay khi xuất hiện dấu hiệu nguy hiểm.