Vào 7h sáng nay (21/8) tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 100km về phía đông.

So với thời điểm đêm qua, áp thấp đã mạnh lên một cấp với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới tại đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9, Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới trên khu vực vịnh Bắc Bộ tiếp tục cho thấy sự khó lường, do chịu sự tương tác với nhiều hệ thống thời tiết, dự báo liên tục thay đổi hướng di chuyển.

Trong ngày và đêm nay (21/8), áp thấp nhiệt đới dự báo di chuyển theo hướng bắc với tốc độ rất chậm, mỗi giờ đi được khoảng 3-5km và tiếp tục mạnh lên thành bão.

Đến 7h sáng 22/8, tâm bão vẫn trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Hải Phòng khoảng 190km về phía đông, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 120km về phía đông bắc với cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Dự báo trong ngày và đêm 22/8, bão đổi hướng di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được 3-5km.

Đến 7h ngày 23/8, trên vùng biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Hải Phòng khoảng 150km về phía đông, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 100km về phía bắc, vẫn giữ cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Dự báo sau đó, bão tiếp tục đổi hướng, di chuyển chậm về phía nam, vẫn giữ tốc độ 3-5km/h, diễn biến sau đó dự báo còn phức tạp, khó lường.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, sau đó mạnh lên thành bão, trong 2-3 ngày tới, khu vực Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,5-3,5m, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.