Vào 4h sáng nay (30/8), áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía tây bắc đặc khu Hoàng Sa, cách khu vực phía Bắc Quảng Trị (Quảng Bình cũ) khoảng 290km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong ngày hôm nay, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão với xác suất khoảng 60%, di chuyển rất nhanh với tốc độ khoảng 20km, tiến về vùng biển Quảng Trị đến Huế. Đến 16h chiều nay, tâm bão ngay trên vùng biển ven bờ Quảng Trị - Huế với cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Trong chiều tối và tối nay, bão sẽ đi vào đất liền Hà Tĩnh - Quảng Bình với cường độ khoảng cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng tây tây bắc, sau đó đi sang khu vực Trung Lào, suy yếu dần thành một áp thấp nhiệt đới, sau đó là vùng áp thấp.

Đến 4h sáng 31/8, tâm vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào với cường độ giảm xuống còn dưới cấp 6.

Áp thấp nhiệt đới có thể đổ bộ đất liền tối nay (30/8).

Do ảnh hưởng của bão, từ trưa nay, trên đất liền ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, riêng đất liền ven biển Hà Tĩnh-Bắc Quảng Trị cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10.

Cơ quan khí tượng đặc biệt lưu ý, do đặc điểm vùng mây lệch tây nên ngay trong sáng nay, mưa dông mạnh kèm lốc xoáy có thể xuất hiện, thời điểm trước khi áp thấp nhiệt đới/bão ảnh hưởng trực tiếp.

Từ sáng 30/8 đến hết ngày 31/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 500mm. Ngoài ra, vùng ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Huế nước dâng cao từ 0,2- 0,4m.

Từ ngày 30/8 đến hết ngày 31/8, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 300mm.

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, điều đáng lo ngại nhất là áp thấp nhiệt đới (có thể mạnh lên thành bão số 6), tuy cường độ không mạnh nhưng lại gây mưa lớn ở đúng khu vực vừa chịu tác động của bão số 5. Vì vậy cần đặc biệt lưu ý đến nguy cơ ngập úng ở vùng trũng thấp, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.