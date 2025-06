Vào 1 giờ ngày 11/6, tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,5 độ Vĩ Bắc; 113,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 240km về phía đông đông nam với cường độ cấp 7, giật cấp 9. Những giờ qua, áp thấp nhiệt đới di chuyển rất chậm theo hướng tây tây bắc với tốc độ 5-10km/h.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, do gặp điều kiện thuận lợi như mặt biển ấm, độ đứt gió yếu, chỉ trong ngày hôm nay, áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão.

Kịch bản có xác suất cao nhất hiện nay là sau khi mạnh lên thành bão tại khu vực gần quần đảo Hoàng Sa, bão sẽ di chuyển theo hướng tây tây bắc. Đến 1 giờ ngày 12/6, tâm bão trên khu vực quần đảo Hoàng Sa với cường độ mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Áp thấp nhiệt đới gây mưa cho đất liền miền Trung ngay từ hôm nay (11/6).

Trong 24 giờ tiếp theo (tính từ lúc 1 giờ ngày 12/6), bão di chuyển theo hướng tây bắc hướng về phía đảo Hải Nam của Trung Quốc với tốc độ nhanh hơn, khoảng 10-15km/h. Do gặp điều kiện thuận lợi, bão tiếp tục mạnh thêm.

Đến 1 giờ ngày 13/6, tâm bão trên vùng biển phía nam của đảo Hải Nam (Trung Quốc) với cường độ cấp 9-10, giật cấp 13. Sau đó bão có thể đổi hướng bắc tây bắc với tốc độ khoảng 10km/h.

Những nhận định hiện nay cho thấy, bão ít khả năng đổ bộ đất liền nước ta. Tuy nhiên do bão có đặc điểm là vùng mây rất rộng, lại lệch phía tây nên tác động trực tiếp đến đất liền khu vực miền Trung nước ta từ rất sớm.

Dự báo trong ngày hôm nay, từ Quảng Trị đến Phú Yên sẽ có mưa vừa, mưa to. Từ đêm nay đến ngày 13/6 sẽ có mưa rất to, nhiều nơi mưa đặc biệt to với lượng mưa từ 100-300mm, có nơi trên 450mm.

Ngoài ra, do áp thấp nhiệt đới kích thích hoạt động của gió mùa tây nam nên ngày và đêm nay, Nam Bộ, Tây Nguyên và Khánh Hoà đến Bình Thuận cũng có mưa vừa, mưa to đến rất to với lượng mưa từ 30-70mm, có nơi trên 150mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cảnh báo nguy cơ ngập lụt diện rộng, nước lên rất nhanh tại các khu vực đô thị, các vũng trũng thấp ở những địa phương hứng chịu mưa lớn .

Cơ quan khí tượng cũng lưu ý, diễn biến mưa còn rất phức tạp, tùy thuộc vào hướng di chuyển và tác động của ATNĐ/Bão, cần tiếp tục theo dõi và cập nhật trong các bản tin dự báo tiếp theo.