Áp lực thành công khiến thần đồng tự tử ở tuổi 31

Sinh năm 1976 ở Serebam (Malaysia), Trương Thế Minh được mệnh danh là thần đồng gốc Hoa nổi tiếng sở hữu trí tuệ siêu phàm.

Thần đồng nhiều người ngưỡng mộ

Khác biệt với các bạn đồng trang lứa, từ nhỏ Thế Minh yêu thích khám phá mọi thứ xung quanh thay vì chơi những đồ chơi đơn giản. Anh không chỉ có năng khiếu về ngôn ngữ mà còn có trí nhớ siêu phàm.

Quá trình đi học, Thế Minh luôn là tâm điểm khen ngợi của thầy cô. Vị trí đầu lớp nếu không là anh thì không phải ai khác.

Lên 10 tuổi, Thế Minh có thể viết thơ bằng tiếng Anh và sở hữu chỉ số IQ 148, được gọi là thần đồng Trung Quốc. Anh cũng đỗ đại học năm 13 tuổi, sớm hơn 5 năm so với tiến độ của người bình thường.

Được giới học thuật đánh giá cao về tiềm năng phát triển, Thế Minh nhận được sự hỗ trợ tài chính từ cộng đồng người Hoa tại Mỹ. Nhờ đó chàng trai trẻ có thể đi du học từ rất sớm, trở thành sinh viên trẻ nhất trong lịch sử Viện Công nghệ California. Anh được mọi người kỳ vọng sẽ làm nên chuyện lớn.

Không phụ sự kỳ vọng ấy, Thế Minh luôn cố gắng đạt thành tích tốt trong học tập và nghiên cứu. Anh theo đuổi lĩnh vực Vật lý, không hề thua kém sinh viên ngoại quốc nào. Nhờ sự xuất sắc của bản thân và sự giúp đỡ từ những người xung quanh, việc học của Thế Minh được xem là suôn sẻ.

Chàng trai gốc Hoa lấy bằng tiến sĩ tại Đại học Cornell khi mới 21 tuổi, trong sự trầm trồ, đầy tự hào của người dân Malaysia và Trung Quốc.

Học giỏi là nỗi bất hạnh

Xa nhà từ sớm đến nơi đất khách quê người học tập gần một thập kỷ, dù được mọi người tung hô khen ngợi nhưng trong lòng Thế Minh cũng không vui vẻ, thoải mái.

Trước khi sang Mỹ học, bố anh phải từ bỏ chức quản lý để đi cùng làm người giám hộ, gia đình không khá giả khiến bố mẹ anh chật vật.

Sau khi nhận được sự bảo hộ và tài trợ từ cộng đồng người Hoa, bố Thế Minh trở về nước nhưng không thể khôi phục công việc.

Nỗi nhớ nhà, lo lắng cho bố mẹ luôn thường trực trong chàng trai trẻ. Không biết giãi bày với ai, Thế Minh chỉ còn cách học để quên đi. Lúc này, việc học không còn là đam mê, anh ép mình học để thành công trước những áp lực vô hình.

Ai cũng nghĩ sau khi nhận bằng tiến sĩ, Thế Minh sẽ ngày càng toả sáng nhưng bỗng dưng lại "mất tích". Im hơi lặng tiếng suốt nhiều năm, đến ngày 6/1/2007, dư luận bàng hoàng nghe tin Trương Thế Minh qua đời ở Bệnh viện Trung ương Seremban. Đám tang của anh được tổ chức lặng lẽ, đến hàng xóm còn không biết.

Sau này nhiều người mới biết, quá trình thiên tài "mất tích" là anh phải điều trị ở bệnh viện tâm thần ở Kuala Lumpur. Anh bị trầm cảm nặng không ăn cũng không uống. Nhân viên y tế cho biết, bệnh viện phải tiêm dung dịch dinh dưỡng qua ống truyền dịch vì cơ thể anh ngày càng suy kiệt. Anh tự hành hạ bản thân cho đến khi không thể cử động và mở mắt.

Nhiều người nói sự ra đi của Thế Minh là do bạo bệnh, có người lại nói anh chết do tự vẫn. Thế nhưng dù lý do là gì thì sự việc cũng khiến nhiều người đau xót.