Áo phông yêu nước trở thành hot trend dịp 30/4

Ca sỹ Phương Mỹ Chi cũng diện chiếc áo phông hot trend đến thăm Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Trước thềm lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mạng xã hội xuất hiện nhiều trào lưu cho thấy người dân, nhất là các bạn trẻ, đang đồng lòng hướng đến sự kiện lịch sử trọng đại này. Nhiều hot trend liên quan đến ngày lễ thể hiện lòng yêu nước luôn hiện diện trong mỗi người cùng với niềm tự hào dân tộc, cũng như lòng biết ơn sâu sắc đối với những chiến sỹ đã ngã xuống vì độc lập, tự do.

Một trong số đó là trào lưu thể hiện lòng yêu nước thông qua những chiếc áo phông in tiêu ngữ "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" đang ngày càng "nóng" trong tháng 4 này. Trên mạng xã hội cũng như ngoài đời, không khó để bắt gặp hình ảnh các bạn trẻ mặc chiếc áo phông in những "chữ vàng" đó cùng với hình ảnh quốc kỳ, nón lá, cảnh mừng chiến thắng, các di tích lịch sử, bản đồ Việt Nam.... với phong cách đa dạng.

Đây là những biểu tượng mạnh mẽ gây xúc động và lan tỏa lòng tự hào về lịch sử đất nước, có sức kết nối mạnh mẽ giữa những người đồng bào.

Các mẫu áo phông in tiêu ngữ "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc". (Ảnh: Canifa)

Mẹ và các con cùng diện áo "hot trend".

Ba em bé diện "áo phông yêu nước" với biểu cảm dễ thương.

Với tông màu chủ đạo là trắng, kem và đen, những chiếc áo này vừa thời thượng vừa gần gũi, dễ kết hợp với nhiều trang phục và có thể mặc trong nhiều bối cảnh. Vì thế, nó dễ dàng "viral" cả trên mạng và đường phố. Không chỉ thanh niên mà cả người trung niên, người già cũng thích diện món đồ này trong những ngày tháng 4. Trẻ em cũng được người lớn trong gia đình tặng áo này để mặc chụp ảnh và tham quan.

Tại các địa điểm lịch sử như Lăng Bác, Dinh Độc Lập, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam... trong những ngày chuẩn bị kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam có rất nhiều người dân thuộc mọi lứa tuổi mặc áo phông in tiêu ngữ "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", mà họ gọi ngắn gọn là "áo phông yêu nước".

Ca sỹ Phương Mỹ Chi, một đại diện của lớp trẻ, cũng diện trang phục này khi tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tại Hà Nội. Hình ảnh mà cô chia sẻ làm lan truyền niềm tự hào và truyền cảm hứng mạnh mẽ đến nhiều bạn trẻ khác.

Phương Mỹ Chi diện trang phục này khi tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Cơn sốt này bùng nổ trên TikTok và Facebook, từ khóa "áo Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" hay "áo yêu nước" cho hàng chục nghìn kết quả tìm kiếm và video. Những clip giới thiệu sản phẩm, hướng dẫn phối đồ hay video ghi lại hành trình ghé thăm các di tích lịch sử trong trang phục áo phông yêu nước đều lan tỏa mạnh mẽ.

Những chiếc áo này có giá từ 100 đến 200 nghìn đồng, mức giá dễ tiếp cận đối với nhiều phân khúc người tiêu dùng. Với sự phát triển của thương mại điện tử, chỉ trong một thời gian ngắn, sản phẩm này trở thành mặt hàng cực "hot".

Mẫu áo phông in tiêu ngữ "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" gây sốt trên TikTok. (Ảnh chụp màn hình)

Nhiều bạn trẻ không chỉ sở hữu một chiếc mà còn mua cả bộ sưu tập khoảng 10 áo, mỗi chiếc mang hình ảnh và câu chuyện lịch sử khác nhau. Điều này không chỉ phản ánh nhu cầu cá nhân hóa trong phong cách, mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến lịch sử và văn hóa dân tộc.

Nguyễn Minh Anh (22 tuổi, sinh viên Đại học Hà Nội) chia sẻ: “Mình cảm thấy tự hào khi mặc chiếc áo này. Nó không chỉ đẹp mà còn là cách mình thể hiện tình yêu và lòng biết ơn đối với những thế hệ đi trước đã hy sinh vì đất nước.”

"Thông qua chiếc áo phông đơn giản, thông điệp về lịch sử, lòng yêu nước được truyền tải và lan tỏa rộng rãi, góp phần làm cho ngày kỷ niệm 30/4 thêm ý nghĩa và sâu sắc. Mình sẽ diện áo phông này để đi xem diễu binh 30/4 tới tại TP.HCM", Trần Tuấn Huy (29 tuổi, TP.HCM) bày tỏ.

Những chiếc áo phông in dòng chữ "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" đang trở thành món đồ được săn lùng. (Ảnh: The Măng)

Chiếc áo phông chứa đựng giá trị tinh thần và lịch sử to lớn. (Ảnh: Nguyễn Ngọc Hải)

Nhiều mẫu áo với thiết kế đa dạng, sáng tạo nhưng vẫn giữ được tinh thần chung.

Thời trang yêu nước không chỉ dừng lại ở áo phông. Nhiều bạn trẻ đang âm thầm lan tỏa tinh thần yêu nước qua những thiết kế thời trang khác như áo dài thêu tay hoa mỹ cùng dòng tiêu ngữ thiêng liêng "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" và hình ảnh cờ đỏ sao vàng.

Nhiều nhà thiết kế thời trang Việt đang tận dụng kỹ thuật thủ công để tạo nên những bộ trang phục với chi tiết thêu tay tỉ mỉ. Mỗi chiếc áo dài là một tác phẩm nghệ thuật, không chỉ mang giá trị thẩm mỹ mà còn truyền tải thông điệp lịch sử mạnh mẽ.