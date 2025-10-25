Ảo diệu nhà nhỏ: Biến phòng khách thành 2 trong 1, chỉ 1 vách kính có thêm ngay phòng ngủ 5m²

Từ phòng khách rộng thành hai không gian riêng biệt

Căn hộ của Ami có diện tích chỉ 50m², thiết kế ban đầu là một phòng ngủ. Tuy nhiên, phòng khách lại quá rộng, dẫn đến phần lớn diện tích bị lãng phí, trong khi nhu cầu thực tế của cô là cần thêm một phòng ngủ phụ.

Giải pháp được chọn: dùng vách kính trong suốt để chia đôi phòng khách, tạo thêm “phòng ban công” rộng 5m². Cách làm này không chỉ giữ ánh sáng tự nhiên, mà còn mở rộng công năng sống mà không cần đập phá hay xây tường gạch nặng nề.

Từ một không gian sinh hoạt chung, căn hộ nay đã có thêm phòng ngủ nhỏ xinh, đủ dùng mà vẫn sáng thoáng - đúng nghĩa “một phòng thành hai phòng”.

Phòng nhỏ 5m² nhưng bố trí vừa vặn, tiện lợi

Phần diện tích được cắt ra từ phòng khách chỉ vừa đủ 5m² – một con số tưởng chừng khiêm tốn nhưng lại vừa khít để đặt một chiếc giường đơn hoặc giường tatami nhỏ. Cánh cửa mở ra sát mép giường, tận dụng từng centimet, không thừa không thiếu.

Bên cạnh giường, cô gái gắn giá đựng tạp chí nhỏ trên tường để cất sách báo. Phía sau cửa có móc treo quần áo và túi xách, vừa tiện, vừa tránh gây rối mắt cho phòng khách. Ánh sáng từ cửa sổ ban công chiếu thẳng vào, khiến căn phòng nhỏ luôn sáng tự nhiên. Chỉ một tấm rèm vải chắn sáng là đủ để đảm bảo riêng tư và dễ chịu khi ngủ.

Dù diện tích nhỏ, căn phòng vẫn toát lên vẻ ấm áp nhờ tone màu sáng – gỗ tự nhiên – ánh đèn dịu nhẹ.

Không gian lưu trữ “ẩn” khéo léo bên dưới giường

Căn phòng tuy nhỏ nhưng khả năng lưu trữ lại ấn tượng. Phía cuối giường được tích hợp tủ đồ và bàn học nhỏ, vừa làm nơi cất quần áo, vừa tạo góc học tập hoặc làm việc gọn gàng.

Phần hông giường có 3 ngăn kéo kéo ra bên hông, thay cho kiểu giường hộp truyền thống – giúp lấy đồ tiện hơn và không phải lật giường nặng nề. Ngoài ra, cô gái còn thêm đèn LED hắt sáng bên dưới giường, tạo cảm giác chiếc giường “lơ lửng” nhẹ tênh, giúp căn phòng nhỏ trông hiện đại và rộng rãi hơn.

Phòng khách thu hẹp nhưng ấm cúng và đủ công năng

Khi chia đôi, phòng khách chỉ còn khoảng một nửa diện tích ban đầu, nhưng không hề mất đi sự tiện nghi. Cô bài trí ghế sofa đôi, bàn ăn nhỏ cho 2–3 người, và tivi treo tường. Không gian dù nhỏ nhưng đủ để cả gia đình quây quần dùng bữa, xem phim, trò chuyện thoải mái.

Đặc biệt, nhờ vách kính trong suốt, ánh sáng từ ban công vẫn lan tỏa khắp căn nhà. Phòng khách và phòng ngủ nhỏ được phân chia rõ ràng mà không bị “ngăn đôi” cảm xúc – vẫn liền mạch, thông thoáng, tràn ngập ánh sáng.

Phong cách trang trí nhẹ nhàng, pha chút đồng quê hiện đại khiến không gian nhỏ thêm phần ấm áp, gần gũi.

Kết luận: “Một phòng thành hai” – giải pháp đáng thử cho căn hộ nhỏ

Thiết kế thông minh này đã khiến nhiều người ngạc nhiên:

- Không gian được nhân đôi mà không cần tăng diện tích.

- Ánh sáng vẫn đủ, nhờ vách kính thay cho tường gạch.

- Lưu trữ tối ưu nhờ tatami và giường tích hợp tủ.

- Thẩm mỹ tinh tế – nhỏ nhưng không hề chật.

Với những căn hộ 45–55m², việc biến phòng khách thành phòng ngủ phụ bằng vách kính là một gợi ý thực tế, đẹp và dễ áp dụng.

“Một tấm kính thôi, mà đổi cả cảm giác về không gian” – đó có lẽ là cách hay nhất để mô tả căn hộ nhỏ nhưng đầy khéo léo của cô gái.