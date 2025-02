Another Saigon by LG khoác lên diện mạo mùa xuân ngập sắc hoa, thu hút đông đảo giới trẻ

Với người dân Sài Gòn, Another Saigon by LG không chỉ đơn thuần là nơi để trải nghiệm các sản phẩm công nghệ hiện đại từ LG mà còn là không gian nghệ thuật ấn tượng, hoà quyện công nghệ hiện đại. Trong không khí mùa xuân rộn ràng, Another Saigon by LG tiếp tục tạo nên một không gian đậm chất "thơ" và "tình" qua chủ đề "Another Floral Saigon". Với lối bài trí mới, không gian trải nghiệm của LG tỏa ra sắc xuân tươi mát ngập tràn ngàn hoa sống động, rực rỡ cho mọi người cùng thưởng lãm.

Với chủ đề "Another Floral Saigon", Another Saigon by LG khoác lên mình những sắc màu rực rỡ của ngàn hoa trong dịp đầu năm mới.

Với ngàn sắc hoa bung nở tại Another Saigon by LG, khách tham quan sẽ được chiêm ngưỡng nhiều góc trang trí đẹp mắt ở từng khu vực và tha hồ chụp hình sống ảo. Ai nói thế giới công nghệ lúc nào cũng khô khan hay đơn điệu? Dạo bước quanh Another Saigon by LG, chúng ta như bước vào một ngôi nhà hiện đại với đầy đủ tiện nghi cho một cuộc sống thông minh nhưng vẫn ngập tràn sắc màu thiên nhiên, nơi muôn hoa mùa xuân bung nở đón chào năm mới.

Vẫn như thường lệ, Another Saigon by LG thu hút khách tham quan ngay từ mặt tiền khu trải nghiệm với khung cửa xinh xắn thể hiện rõ chủ đề theo từng sự kiện. Những bông hoa khổng lồ nhiều màu sắc là điểm nhấn "báo hiệu" mùa xuân về tại Another Saigon by LG, mời gọi khách hàng ghé thăm, thưởng lãm.

Nhìn từ bên ngoài, khách tham quan đã có thể chiêm ngưỡng khung cảnh muôn hoa đua nở tại Another Saigon by LG.

Bước vào bên trong, trải đều từ khu vực tầng G cho đến tầng 1 và tầng 5 là những góc trang trí xinh xắn đẹp mắt. Ở ngay tầng G, những bông hoa khổng lồ, được Another Saigon by LG sắp đặt đầy ấn tượng. Sự mềm mại, nét uốn lượn, màu sắc tươi tắn của những bông hoa khổng lồ tô điểm thêm "tính thơ" cho không gian. Chắc chắn đây sẽ là góc "sống ảo" chất lượng mà khách tham quan không thể bỏ qua.

Bước tiếp lên tầng 1 với hành lang hoa dọc hai bên lối đi, bạn sẽ có cảm giác như lạc vào thế giới thần tiên. Không chỉ "chiều lòng" khách tham quan về những bối cảnh chụp ảnh ấn tượng, LG còn tái hiện hài hoà giữa sự nên thơ, ngọt ngào ngay trong không gian công nghệ hiện đại. Đặc biệt, ở tầng 5 là khu vực kết hợp trình chiếu nghệ thuật với bức tường màn hình LED đỉnh cao và trang trí hoa xuân, mang đến một trải nghiệm siêu thực và ấn tượng.

Không gian đầy nghệ thuật kết hợp giữa những bông hoa khổng lồ và công nghệ khu vực tại tầng 5.

Sau khi khám phá hết nơi đây, các cặp đôi đừng quên ghé thăm khu vực nhà bếp tại Another Saigon by LG. Không gian bếp hiện đại nay có thêm các món đồ Kitchen Valentine, mang đến không khí đầy lãng mạn. Nhằm mang đến đa dạng trải nghiệm hơn nữa cho khách tham quan khi đến với Another Saigon by LG nhân dịp năm mới và Ngày lễ tình nhân Valentine, rất nhiều hoạt động sẽ được tổ chức trong dịp này.

Gian bếp hiện đại tại Another Saigon by LG được trang trí rực rỡ với gam màu trắng - đỏ cùng các món đồ đặc trưng của dịp lễ Valentine.

Với Minigame chào xuân "Diện sắc đỏ, nhận quà to" diễn ra tới ngày 23/02/2025, khách tham quan chỉ cần diện một trang phục đỏ và check-in cùng background hoa tại không gian trải nghiệm Another Saigon by LG là có ngay cơ hội nhận được những phần quà vô cùng hấp dẫn như 01 LG Smart Monitor 25SR50F-W hay 01 bộ Playmobil và 01 túi canvas Another Saigon by LG.

Đến Another Saigon by LG những ngày này, khách tham quan còn có cơ hội trải nghiệm nhiều hoạt động đầy thú vị.

Thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng, workshop Chocolate Tanghulu making đã mang lại nhiều trải nghiệm gắn kết cho các cặp đôi trong mùa Valentine. Giữa ngàn sắc hoa mùa xuân, Another Saigon by LG bỗng trở thành nơi hẹn hò cho các cặp đôi - một không gian độc đáo để vừa chụp hình couple, vừa trải nghiệm rất nhiều hoạt động thú vị. Trong hai ngày 15-16/2 vừa qua, khách tham quan đã được cùng nhau làm Socola Tanghulu - món ăn gây sốt khắp mạng xã hội Hàn Quốc, sánh bước bên nhau trong những vườn hoa lung linh tại Another Saigon by LG và bắt trọn những khung hình rạng rỡ, gửi lời hẹn ước trên Love Tree, hay thử thách "phi tiêu tình yêu" và nhận nhiều quà tặng "blind box" xinh xắn.