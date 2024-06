Anh Tú Atus khoe dáng "bảnh" sau chiến thắng đầu tiên ở Anh Trai Say Hi

Trong bộ ảnh mới, Anh Tú Atus chọn hình ảnh nam thần như thường thấy. Anh diện bộ vest xám cách điệu với phần áo 2 lớp không cần mặc sơ mi trong. Trang phục khéo khoe hình thể chuẩn chỉnh của nam diễn viên.

Sau khi lên sóng, cái tên Anh Tú Atus lại càng được người hâm mộ quan tâm. Ở tập 1, với mảng miếng và sự kết hợp ăn ý với các anh trai, Anh Tú Atus nhanh chóng lên hot search. Theo đó, từ khóa “Atus tại chương trình Anh Trai Say Hi”, “Anh Tú Atus”, “Anh Trai Say Hi Liên quân 2”… đang được tìm kiếm cao nhất ở chương trình.

Ở tập 1 Anh Trai Say Hi, 30 anh trai có màn chào sân vui nhộn, kết nối cùng nhau. Trong 6 bản demo của chương trình, 2 team với tên gọi Liên quân 1 (I.C.O.N) - Liên quân 2 (Bảnh) được thành lập. Theo đó, Anh Tú Atus với “khát khao" nhóm trưởng đã trở thành leader của Liên quân 2, gồm các thành viên: Anh Tú Atus, Erik, Anh Tú, Phạm Anh Duy, Dương Domic, JSOL, Quang Trung, Anh Tú, Phạm Đình Thái Ngân, Gemini Hùng Huỳnh, HURRYKNG, Rhyder, Song Luân, Captain, Tage, Đỗ Phú Quí.

Không chỉ thể hiện sự duyên dáng trong quá trình làm quen, chọn đội, mà Anh Tú Atus đã thực sự chứng minh được năng lực trong âm nhạc của mình. Nhận được đề bài làm mới Theme Song The Stars của chương trình, Atus đã chia line và tập nhảy một cách nghiêm túc cùng các thành viên.

Được biết Anh Tú Atus đã có khoảng thời gian “ăn ngủ” ở nhà JustaTee - Giám đốc âm nhạc của Anh Trai Say Hi. Bản thân tự nhận là người không giỏi vũ đạo nên phần dàn dựng Anh Tú Atus đã nhờ đến biên đạo Lit. Nhờ vậy bản phối sau cùng được cả 15 thành viên hài lòng và cháy hết mình trên sân khấu.

Kết quả, “Bảnh” nhận được 281 điểm, “I.C.O.N” nhận 267 điểm. Anh gửi lời cảm ơn đến từng anh trai, đặc biệt là 6 nghệ sĩ đã chịu trách nhiệm sáng tác là Rhyder, Captain, Dương Domic, HURRYKNG, Tage, Song Luân. Nhờ tinh thần brotherhood của các anh trai mà “Bảnh" đã có phần trình diễn mãn nhãn.

Lần đầu chào sân ở show âm nhạc “sinh tồn” nhưng Anh Tú Atus đã cho thấy tính giải trí cũng như thực lực trong nghề của mình. Trước chiến thắng của “Bảnh”, nam diễn viên không khỏi tự hào: “Đã rất lâu Tú mới lại đứng lên sân khấu âm nhạc, lửa nghề trong Tú một lần nữa lại cháy hừng hực. Ngoài miệng mình tự tin nhưng thực rất lo lắng vì làm việc mượt mà được với tập thể 15 người không hề đơn giản. Tú cảm ơn các anh em đã tin tưởng và lắng nghe lẫn nhau để có kết quả tốt nhất”.

Tập 2 Anh Trai Say Hi sẽ tiếp tục lên sóng lúc 20h thứ Bảy 22/6 trên các kênh truyền hình HTV2-Vie Channel và siêu ứng dụng giải trí VieON.