Anh Trai vướng nghi ngờ học vấn nóng nhất hiện nay bị khui clip từ 7 năm trước, phơi bày luôn tính cách thật

Những ngày vừa qua, Hải Đăng Doo là cái tên được nhắc tới nhiều nhất trên mạng xã hội. Nguyên do vì anh bị nghi vấn có điểm GPA (Điểm trung bình các môn học sau một khóa học, kỳ học hoặc một bậc học) thấp là 0.33. Trước đó, Hải Đăng Doo từng được biết tới với biệt danh "Luật sư Đỗ" khi thi đỗ vào Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội (nay là trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội).

Mới đây, 1 bài viết nhận được sự quan tâm khi chia sẻ lại đoạn clip cũ của Hải Đăng Doo khi tham gia câu lạc bộ nghệ thuật vào tháng 9/2018. Người này cho biết ấn tượng với anh vì giọng hát hay, tính cách ngoan ngoãn: "Đăng Đỗ trong ký ức của tôi là cậu bé sinh viên khoa Luật Đại học Quốc gia sang Báo chí thi tuyển câu lạc bộ Guitar, hát hay và cực ngoan". Kèm theo bài viết, netizen còn chia sẻ lại đoạn video Hải Đăng Doo biểu diễn trên giảng đường.

Sau đó, Hải Đăng Doo đã để lại bình luận: "Em vừa đi quay về mở Threads thấy bài đăng của chị đầu tiên. Ký ức hồi đó ùa về quá. Em lại có năng lượng để làm nhạc tiếp rồi. Trân trọng những yêu thương này cực nhiều ạ".

Clip Hải Đăng Doo biểu diễn từ 7 năm trước được chia sẻ trên mạng xã hội (Nguồn: cheetart_)

Sau khi lùm xùm nổ ra, trong group trò chuyện cùng FC, Hải Đăng Doo đã lên tiếng trấn an và khoe thành tích đạt giải 3 học sinh giỏi cấp tỉnh, được nộp hồ sơ vào thẳng mấy trường đại học. Nam TikToker viết: "Yên tâm ngủ ngon đi Bebe (tên fandom) nhé, thực ra có đào sâu thêm nữa mấy anti sẽ biết thêm là hồi cấp 3 anh thi đại học gọi là cho thêm option chứ lúc anh thi học sinh giỏi cấp tỉnh đạt giải 3 là đã được nộp hồ sơ vào thẳng mấy trường đại học không lo thất học ngồi rênh rồi, đầu năm yên tâm chill đi nhé...".

Sau đó, Hải Đăng Doo có thêm tin nhắn tự gọi mình là Đỗ Hải Liêm thay vì Đỗ Hải Đăng - tên thật của nam ca sĩ - để chứng minh bản thân trong sạch. Kèm theo đó là lời tuyên bố chắc nịch: "Đỗ Hải Liêm và gia đình anh ấy cũng vậy, người tốt sao phải sợ gì".

Hải Đăng Doo được cho là đã bị cho thôi học và có điểm GPA là 0,33. Tuy nhiên trả lời chúng tôi, anh cho biết thông tin trôi nổi trên MXH là không chính xác

Hải Đăng Doo đã lên tiếng trấn an người hâm mộ trong group chat riêng sau khi vướng ồn ào về học vấn

Hải Đăng Doo từng tham gia các gameshow như Tỏ Tình Hoàn Mỹ, Lớp Học Hoàn Mỹ. Anh từng giành ngôi vị quán quân của Trời Sinh Một Cặp - một cuộc thi về âm nhạc và mới đây nhất là Anh Trai Say Hi. Hải Đăng Doo hiện có ca khúc Chuyện Chúng Ta Sau Này được chú ý. Nam ca sĩ trẻ còn hợp tác với nghệ sĩ Thái Lan, làm mới ca khúc Mong Nan Nan - bản hit từng viral khắp thế giới.

Gần đây nhất, Hải Đăng Doo góp mặt tại Anh Trai Say Hi. Sau khi tham gia chương trình Anh Trai Say Hi, tên tuổi của anh càng được biết đến nhiều hơn trước. Hiện tại, Hải Đăng Doo đang sở hữu kênh TikTok với hơn 3,1 triệu người theo dõi, cùng kênh Instagram (hơn 1 triệu follower) và Facebook (gần 400 follower).