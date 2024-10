Anh Tú Atus bất ngờ với sự săn đón của người hâm mộ

"Cho em xin chữ ký của anh nhé, anh là thần tượng của mẹ em", cô gái da màu nói với anh trai Anh Tú Atus tại thảm đỏ "Paris Fashion Week 2024" khiến chính chủ bất ngờ. Đoạn clip trở thành viral trên mạng xã hội.



Anh Tú Atus (còn gọi là Tú tút) nhận lời mời trực tiếp của nhà mốt Lacoste tham dự "Paris Fashion Week 2024". Xuất hiện tại sự kiện, Anh Tú diện thiết kế cá tính của nhà mốt lâu năm nước Pháp.

Trang phục tôn lên vẻ ngoài điển trai, sự phá cách của Anh Tú Atus. Nam diễn viên biến hóa với áo khoác dài phối phụ kiện chẳng kém gì các fashionista. Là một trong số ít sao Việt góp mặt cho thấy sự ưu ái của "ông lớn" Lacoste dành cho Atus.

Tại đây, Anh Tú Atus được truyền thông quốc tế săn đón. Ngoài ra, rất nhiều khán giả cũng đợi từ sớm để xin chữ ký. Điều này khiến anh vô cùng bất ngờ.

"Tú không nghĩ mình có thể "vươn tầm quốc tế đến vậy" (cười). Tú biết ơn mọi người rất nhiều vì đã dành thời gian, dành tình yêu thương cho Tú. Việc được nhận ra ở kinh đô thời trang, được khán giả gọi tên với Tú là một giấc mơ. Đây là động lực để Tú nỗ lực hơn trong quá trình hoạt động nghệ thuật của mình" - anh nói.

Anh Tú Atus là cái tên được yêu thích

Tại sự kiện, Anh Tú Atus đã có dịp gặp gỡ giám đốc sáng tạo của Lacoste - Pelagia Kolotouros và nhiều nghệ sĩ quốc tế như ngôi sao phim Red, White and Royal Blue Taylor Zakhar Perez, nam diễn viên Thái Lan Jaylerr, Chantalle (Singapore), Christina Kuan (Malaysia)...

"Không có quá nhiều thời gian chuẩn bị nhưng Tú mong khán giả sẽ hài lòng và ủng hộ lần đầu tiên tham dự Paris Fashion Week của Tú. Mình đang tận hưởng trọn vẹn hành trình này" - Anh Tú Atus bày tỏ.

Vẻ điển trai cùng với sự vui vẻ khiến Anh Tú nhất mực được yêu thích

Đầu năm 2024, Anh Tú Atus cùng Diệu Nhi là đại diện Việt Nam duy nhất tham dự sự kiện Boss House tại Bali (Indonesia). Tại đây cặp sao gặp gỡ những tên tuổi nổi tiếng trên MXH quốc tế: Diễn viên Thái Lan Mew Suppasit, diễn viên Singapore Ayden Sng, diễn viên Singapore Carrie Wong.

Trước đó cũng theo lời mời của Boss, Anh Tú Atus đã tham dự "Milan Fashion Week 2023". Khoảnh khắc Anh Tú Atus xuất hiện và không khí đón chờ nghệ sĩ từ khán giả Milan được nhận định là "tuyệt vời". Tại đây anh có dịp đọ sắc Suho (EXO), Simu Liu, Trương Bân Bân… và đặc biệt gặp gỡ Lee Min Ho - nam diễn viên đình đám xứ Hàn.

Hình ảnh Anh Tú Atus tại Paris Fashion week

Sau "Anh trai say hi", Tú Tút liên tục lọt top tìm kiếm, lên hot search sau các tập phát sóng. Sau khi từ chối 3 dự án điện ảnh để chuyên tâm cho "Anh trai say hi", Tú Tút hứa hẹn sẽ trở lại với phim ảnh vào thời gian tới. Ngoài ra, những dự án cá nhân thú vị sẽ được nam chính "Gặp lại chị bầu" tiết lộ vào cuối 2024.