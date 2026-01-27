"Anh trai say hi" chủ đề Valentine trắng "cháy" vé bán sớm chỉ sau 40 phút

Chiều 27/1, theo số liệu Ticket Box toàn bộ vé Early Bird trong Anh trai say hi - A White Valentine Concert "cháy hàng" chỉ sau 40 phút mở bán. Sơ đồ sân khấu cho đêm diễn tại Hà Nội vào ngày 14/3/2026 với điểm nhấn là sự trở lại của sân khấu chữ T. Đặc biệt, lần đầu tiên tại Hà Nội, khu vực Premier Lounge và SVIP được bố trí ở view chính diện, mang đến trải nghiệm thưởng thức âm nhạc trọn vẹn và đẳng cấp hơn.

Tiếp nối hành trình của "Vũ trụ say hi", A White Valentine Concert được giới thiệu như một concept tiên phong với trải nghiệm độc bản và âm nhạc đặc quyền, lấy hình ảnh chiếc hộp quà trắng khổng lồ làm trung tâm, nơi 30 Anh trai say hi 2025 sẽ cùng nhau mở khóa những tiết mục dàn dựng công phu.

Anh trai say hi 2025 - A White Valentine Concert diễn ra tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào ngày 14/3 đã cháy vé Early Bird

Thông điệp được lấy cảm hứng từ White Valentine (Valentine trắng), đêm diễn sẽ được xây dựng như một đêm nhạc ngập tràn sắc trắng tinh khôi với tagline "Tặng em một đêm ngập tràn gấu bông, socola trắng và kẹo marshmallow".