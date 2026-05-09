Anh, Tây Ban Nha phát hiện ca nhiễm hantavirus mới

Các cơ quan y tế đang theo dõi sự bùng phát ngày càng gia tăng của hantavirus liên quan đến du thuyền Hondius trên Đại Tây Dương. Một trường hợp nghi nhiễm mới được xác định trong số các công dân Anh trên đảo Tristan da Cunha ở Nam Đại Tây Dương.

Cơ quan An ninh Y tế Anh (UK Health Security Agency - UKHSA) hôm 8/5 đã xác nhận 2 công dân Anh liên quan đến đợt bùng phát hantavirus trên du thuyền MV Hondius. UKHSA cho biết cơ quan này đang đánh giá thêm một trường hợp nghi nhiễm khác trên đảo Tristan da Cunha. Giới chức y tế Anh chưa công bố thêm thông tin về ca nhiễm hantavirus mới này.

Ba người - gồm 2 vợ chồng người Hà Lan và một công dân Đức - đã tử vong sau khi nhiễm hantavirus trong chuyến đi trên du thuyền Hondius. Cho đến nay, 5 trường hợp mắc bệnh trên tàu đã được xác nhận, một số ca nghi nhiễm khác đang được kiểm tra.

Tàu du lịch Hondius dự kiến sẽ cập cảng đảo Tenerife của Tây Ban Nha trong những ngày tới. Hành khách người Anh không có triệu chứng sẽ được đưa trở lại Vương quốc Anh và được yêu cầu tự cách ly trong 45 ngày như một biện pháp phòng ngừa.

Cảnh sát Dân sự Tây Ban Nha kiểm tra khu vực dự kiến hành khách từ du thuyền Hondius cập cảng Granadilla ở Tenerife, quần đảo Canary, Tây Ban Nha, ngày 8/5/2026 (Ảnh: AP)

Được biết, 7 công dân Anh đã xuống du thuyền trước đó tại St Helena - một lãnh thổ hải ngoại của Anh ở Nam Đại Tây Dương. Hai người đã được cách ly trên đất liền của Anh, 4 người vẫn ở trên đảo và một người đã được truy vết ra khỏi lãnh thổ. Cơ quan y tế Tây Ban Nha đang điều tra xem liệu một phụ nữ ở Alicante có bị nhiễm hantavirus hay không khi nước này chuẩn bị đón tàu du lịch cập bến vào cuối tuần này.

Người phụ nữ được cho là đã đi cùng chuyến bay với một hành khách người Hà Lan sau đó đã tử vong ở Johannesburg (Nam Phi). Thứ trưởng Bộ Y tế Tây Ban Nha Javier Padilla nói với các phóng viên hôm 8/5 rằng người phụ nữ này đang được cách ly và các triệu chứng của bà bao gồm ho và mệt mỏi toàn thân.

Các nhà chức trách Tây Ban Nha đã bắt đầu chuẩn bị tiếp nhận hơn 140 hành khách và thành viên thủy thủ đoàn trên du thuyền bị nhiễm virus hantavirus. Tàu này đang hướng đến quần đảo Canary của Tây Ban Nha, ngoài khơi bờ biển Tây Phi, dự kiến sẽ đến đảo Tenerife trong ngày 9/5 hoặc 10/5. Các quan chức y tế tại đây cho biết họ sẽ tiến hành sơ tán cẩn thận.

Hành khách trên du thuyền Hondius theo dõi các nhà dịch tễ học lên tàu ở Praia, trong chuyến hành trình đến cảng Tenerife của Tây Ban Nha, ngày 6/5/2026 (Ảnh: AP)

Giứi chức y tế trên 4 châu lục đang tiếp tục theo dõi và giám sát các hành khách đã rời tàu trước khi phát hiện ra dịch bệnh chết người này, cũng như nỗ lực truy vết những người khác có thể đã tiếp xúc với họ kể từ đó.

Ngày 24/4, gần 2 tuần sau khi hành khách đầu tiên tử vong trên du thuyền, hơn 20 người đến từ ít nhất 12 quốc gia khác nhau đã rời tàu mà không qua truy vết tiếp xúc - theo thông báo của công ty điều hành tàu và các quan chức Hà Lan hôm 7/4.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 8/5 xác nhận rằng một tiếp viên - làm việc trên chuyến bay của hãng hàng không KLM Royal Dutch Airlines từ Johannesburg đến Amsterdam vào ngày 25/4 và sau đó bị ốm - đã có kết quả xét nghiệm âm tính với hantavirus. Trên chuyến bay này này có một hành khách nhiễm bệnh trên tàu du lịch ở Nam Phi. Nữ hành khách Hà Lan - có chồng qua đời trên tàu - đã quá yếu để đi chuyến bay quốc tế đến châu Âu và đã được đưa ra khỏi máy bay ở Johannesburg, nơi bà qua đời.

Cơ quan y tế công cộng Hà Lan hiện đang tiến hành truy vết tiếp xúc đối với các hành khách trên chuyến bay đã tiếp xúc với người phụ nữ bị bệnh trước khi bà rời máy bay.