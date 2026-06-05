Anh shipper ruột mọi khi vẫn chu đáo nhiệt tình, trưa nay bỗng đứng trước cổng nhà tôi kiên quyết không chịu giao thùng hàng

Tôi có thói quen mua hàng online, hầu như tuần nào cũng có dăm ba đơn quần áo, đồ gia dụng dồn về. Giao nhiều thành quen, anh shipper khu tôi tính tình xởi lởi, cứ đến đầu ngõ là hú còi gọi: “Chị ơi, nhận hàng hộ em cái!”. Bình thường anh chạy sấp ngửa lắm, giao xong ký nhận cái rẹt là phóng xe đi ngay cho kịp chỉ tiêu của ngày.

Thế nhưng trưa nay trời nắng chang chang, anh gọi tôi ra nhận thùng măng cụt tôi đặt mua chung với mấy chị em trong cơ quan qua một hội nhóm trên Facebook. Thấy anh dựng xe, tôi rút sẵn tiền túi ra định đưa thì anh cứ đứng ôm khư khư cái thùng xốp, mặt nghệt ra vẻ ngần ngại. Tôi bảo: “Nhiều tiền không anh để em chuyển khoản?”, anh liền xua tay: “Không phải chuyện tiền nong chị ạ. Nhưng thùng này em khuyên thật, chị đừng nhận, cứ bảo em hoàn hàng cho”.

Ảnh minh họa

Tôi ngơ ngác không hiểu gì, anh mới hạ giọng kể, sáng giờ anh đi giao cả chục thùng y hệt thế này cho mấy nhà trong khu, ai mở ra cũng kêu trời vì bên trên thì quả to ngon, nhưng bên dưới toàn quả thối, điếc, hỏng hết cả. Anh bảo: “Em biết chị mua về cho tụi nhỏ ăn, nhận cái thùng này về chỉ có nước mang vứt đi thì phí tiền lắm. Chị cứ đứng đây với em, mở ra kiểm tra tại chỗ đi, nếu hỏng thật thì để em làm thủ tục bưu cục cho quay đầu luôn, coi như shop giao sai mẫu”.

Nhìn anh shipper mồ hôi nhễ nhại, áo sạm đen vì nắng mà vẫn đứng kiên nhẫn đợi tôi rạch từng lớp băng keo ra kiểm tra, lòng tôi tự dưng dâng lên một sự xúc động khó tả. Đúng như anh đoán, nửa thùng dưới măng cụt thối mốc xanh mốc đỏ. Nếu không có sự “gây khó dễ” đầy tử tế của anh, chắc chắn tôi đã mất oan mấy trăm nghìn và rước bực vào thân.

Giữa cái thành phố đất chật người đông, ai cũng hối hả lo cơm áo gạo tiền này, sự tử tế đôi khi lại đến từ những người xa lạ nhất. Chỉ một hành trình nhỏ của một anh giao hàng bình thường, cũng đủ khiến tôi thấy cuộc đời này vẫn đáng yêu và ấm áp vô cùng.