Theo những gì được ghi lại, có thể thấy, một người đàn ông khi đang dùng gas để làm lợn thì bất ngờ phần phía trên van của bình gas bỗng bùng lửa lớn. Đứng trước tình thế này, những người xung quanh đều vô cùng hoảng loạn và dùng nhiều cách khác nhau để dập lửa như đổ nước, trùm chăn…

Tuy nhiên, tất cả các biện pháp đều không thể chặn được ngọn lửa bùng lên. Thậm chí, nhiều người còn không ngừng la hét thất thanh cảnh báo những người xung quanh nên tránh xa khu vực bình gas vì sợ hãi sẽ có điều không lành xảy ra. May mắn đến cuối cùng, sau khi sử dụng nhiều biện pháp khác nhau, ngọn lửa từ bình gas đã được dập tắt và không có thiệt hại về người cũng như tài sản.

Đoạn video ngay sau khi chia sẻ đã khiến nhiều người không khỏi rùng mình trước tình huống vô cùng nguy hiểm cũng như cách những người trong đoạn video xử lý tình huống khi cháy bình gas.

“Trời ơi, ai lại lấy nước đổ vào bình gas đang cháy như vậy. Bao lần tổ chức học cách phòng cháy chữa cháy (PCCC) rồi mà vẫn không rút ra được kinh nghiệm gì ạ?”

“Chính vì thế mà kỹ năng PCCC rất cần thiết khi gặp các trường hợp như thế này”

“Bao nhiêu vụ xảy ra rồi mà cứ coi thường tính mạng như vậy.”

Cách xử lý khi có cháy bình gas:

Nếu có bình chữa cháy:

Bước 1: Lấy bình chữa cháy phun trực tiếp vào bình ga và vẫn giữa khoảng cách an toàn khoảng 1.5m. Bước 2: Lấy chăn, vải dày nhúng nước rồi trùm kín toàn bộ bình ga Bước 3: Thao tác nhanh gọn khóa van ga lại, nếu van bình gas đang nóng thì nên sử dụng vải hoặc đồ bảo hộ để lót rồi khoá van lại. Bước 4: Trường hợp không thể tự kiểm soát được đám cháy thì nên nhanh chóng di tản và thông báo mọi người xung quanh, gọi 114 khẩn cấp.

Nếu không có bình chữa cháy:

Tận dụng các vật bằng vải dày như chăn, quần áo,…ngâm nước rồi trùm bao phủ lên đám cháy => cố gắng khóa van bình kịp thời. Nếu van bình không khoá lại được thì không nên cố dập cháy phát sinh từ chất khí, do trong phòng không gian kín, hẹp nếu lượng lớn khí thoát ra và gặp lửa có thể bắt cháy và phát nổ. Cố gắng quấn vải, dây ướt chặt lấy bình gas và di chuyển chúng ra bên ngoài không gian rộng ngoài trời an toàn để cho chúng cháy phụt lên (trong điều kiện có thể thực hiện hành vi an toàn). Di tản người xung quanh, không nên tập trung để tránh xô đẩy làm đổ bình có thể khiến bình phát nổ, đồng thời báo ngay 114. Do lượng khí gas lớn ở trong phòng do đó không nên hút thuốc, sử dụng các thiết bị điện hay thậm chí bật công tắc điện,….hãy mở cửa thông gió để thông thoáng khí.