Ngày 18/3, ảnh mặt mộc của Chương Tử Di ở tuổi 46 trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Trung Quốc.

Theo HK01 , một cư dân mạng Trung Quốc chia sẻ hai bức ảnh Chương Tử Di tham dự cuộc họp của Liên đoàn Văn học Nghệ thuật Trung Quốc trên nền tảng Tiểu Hồng Thư, kèm dòng chú thích: “Chương Tử Di ngồi ở hàng ghế trước mặt bạn trong cuộc họp”.

Chương Tử Di gây sốt với ảnh mặt mộc tại cuộc họp của Liên đoàn Văn học Nghệ thuật Trung Quốc. Ảnh: Tiểu Hồng Thư.

Trong ảnh, Chương Tử Di xuất hiện với hình ảnh trí thức, đeo kính mắt. Cô mặc áo khoác dạ trắng bên ngoài áo xám dài tay. Theo mô tả, người đẹp sinh năm 1979 không trang điểm, trông trẻ hơn nhiều so với tuổi thật. Ngay cả trong cuộc họp đông người, cô vẫn nổi bật với nhan sắc và khí chất thanh lịch.

Hai bức ảnh nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, trở thành chủ đề tìm kiếm nóng trên Weibo.

Cư dân mạng dành nhiều lời khen ngợi cho vẻ ngoài không tuổi của nàng “ Tam kim ảnh hậu ”: “Vẻ đẹp tự nhiên tinh tế”, “Thời gian không bao giờ đánh bại được vẻ đẹp đích thực”, “Cô ấy trẻ quá”, “Nhìn thoáng qua giống như một quý cô thượng lưu”, “Thật thanh lịch”, “Bầu không khí quanh cô ấy thật văn chương”, “Cô ấy còn xinh đẹp hơn sau khi ly hôn”, “Chị gái xinh đẹp và có tính kỷ luật”...

Chương Tử Di bị nghi phẫu thuật thẩm mỹ trong lần xuất hiện vào ngày 13/3. Ảnh: Weibo.

Chương Tử Di tròn 46 tuổi vào ngày 9/2. Một tuần trước khi gây sốt với ảnh mặt mộc, Chương Tử Di trở thành chủ đề bàn tán khi tham dự sự kiện nhãn hàng ở Thành Đô (Trung Quốc).

Trong sự kiện đó, ngôi sao Thập diện mai phục lộ gương mặt đơ cứng, thiếu tự nhiên và có phần mệt mỏi. Nhiều cư dân mạng nghi ngờ cô phẫu thuật thẩm mỹ. Số khác lại cho rằng nữ diễn viên tăng cân.

Chương Tử Di ly hôn với chồng Uông Phong vào năm 2023 sau 8 năm kết hôn. Họ có với nhau 2 con và hiện do mẹ nuôi dưỡng.

Dù được khen thăng hạng nhan sắc sau ly hôn, Chương Tử Di dường như đang trải qua giai đoạn “nốt trầm” trong sự nghiệp. Bộ phim She's Got No Name do cô đóng chính dự kiến ra mắt năm 2024 nhưng đến nay vẫn chưa có lịch công chiếu cụ thể. Ngoài ra, chương trình truyền hình thực tế mà cô làm giám khảo cũng bị hoãn chiếu.

Tuy nhiên, với vị thế tầm cỡ quốc tế mà Chương Tử Di gây dựng suốt gần 30 năm qua, tình cảnh hiện tại có thể chỉ là tạm thời. Cô vẫn là gương mặt được các nhãn hàng ưu ái.