Ánh mắt cầu cứu của bé trai 9 tháng tuổi mắc bệnh hiểm nghèo không tiền cứu chữa

Đêm xuống, những cơn đau liên tiếp hành hạ khiến bé Hồ Văn Xước (9 tháng tuổi, trú thôn A Dơi Đớ, xã A Dơi, tỉnh Quảng Trị) quấy khóc không ngừng. Sợ tiếng khóc của con ảnh hưởng đến giấc ngủ của những bệnh nhi cùng phòng, vợ chồng chị Hồ Thị Phăn (23 tuổi, mẹ của bé Xước) thay nhau bế con dỗ dành suốt đêm. Sự mệt mỏi hằn rõ trên khuôn mặt lam lũ của cặp vợ chồng bất hạnh.



Chị Phăn đau đớn nhắc đến tình hình bệnh tật của con trai bất hạnh

Chị Phăn kể, vừa chào đời được 4 tháng, bé Xước bắt đầu xuất hiện các triệu chứng sốt, ho, khó thở, chướng bụng. Phần vì quá khó khăn, phần vì chủ quan nên gia đình không đưa con đi bệnh viện mà đến trạm y tế xã thăm khám, lấy thuốc về uống.

Khoảng một tháng sau, nhận thấy bệnh của con trai ngày càng nặng, mắt lờ đờ, bỏ bú, khó thở, vợ chồng chị Phăn đưa con đến cấp cứu tại bệnh viện tuyến huyện, sau đó chuyển lên bệnh viện tỉnh. Ngay trong đêm, khi tình trạng sức khỏe của bé chuyển biến nguy kịch, các bác sĩ tiếp tục chuyển lên Bệnh viện Trung ương Huế.

Ánh mắt cầu cứu của bé Xước khi những cơn đau liên tiếp hành hạ

"Bác sĩ kết luận con mắc ung thư máu nguy cơ cao, nhập viện điều trị từ đó đến nay vẫn chưa được về nhà. Con đã trải qua 2 đợt hóa trị. Mái tóc non nớt đã rụng hết. Hiện con vẫn sốt nhẹ âm ỉ, quấy khóc suốt ngày đêm.

Nếu như có một điều ước, tôi chỉ ước có thể gánh thay bệnh tật cho con. Con vừa 9 tháng tuổi, sao phải chịu đau đớn, thiệt thòi thế này", chị Phăn nghẹn ngào.

Vợ chồng chị Phăn người dân tộc Bru- Vân Kiều. Có với nhau 2 đứa con. Trước bé Xước còn một anh trai 6 tuổi, đang học lớp 1. Gia đình thuần nông nghèo khó, sống bằng rẫy sắn, nương ngô cùng tiền công làm thuê làm mướn anh Hồ Văn Moài (23 tuổi, chồng chị Phăn) kiếm được hàng ngày. Từ ngày con trai mắc bệnh hiểm nghèo, anh Moài nghỉ hẳn việc, cùng vợ vào viện chăm sóc con trai.

"Những tháng ngày ở viện, vợ chồng tôi trông chờ vào những suất cơm từ thiện của các nhà hảo tâm, các nhóm thiện nguyện và nhà chùa. Ngày nào có cơm từ thiện, 2 vợ chồng mới được ăn no. Những hôm không có đoàn từ thiện hỗ trợ, vợ chồng tôi chỉ dám mua một suất cơm, chia nhau ăn qua bữa.

Tất cả các chi phí sinh hoạt, ăn uống, bỉm, sữa, thuốc ngoài danh mục bảo hiểm… đều phụ thuộc hoàn toàn vào số tiền đi vay. Đến nay, vợ chồng tôi đã vay trên 60 triệu rồi. Với dân nghèo như tôi, đây là một khoản tiền rất lớn, không biết đến bao giờ mới trả được. Giờ muốn vay thêm để tiếp tục cứu chữa cho con mà không biết trông chờ vào đâu nữa. Vợ chồng tôi đành cầu cứu sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm. Mong mọi người thương, giúp đỡ, cho con thêm một cơ hội sống", anh Moài lo lắng.

Bé Xước được kết luận mắc bệnh ung thư máu nguy cơ cao

Ông Hồ Đăng Nghĩa, Trưởng thôn A Dơi Đớ, xã A Dơi, cho biết gia đình chị Phăn là một trong những hộ nghèo, cận nghèo bền vững của xã. Cái nghèo đã đeo bám gia đình từ thế hệ bố mẹ chồng. Trước đây, kinh tế chủ yếu dựa vào việc trồng sắn. Thế nhưng mấy năm nay, trồng sắn thua lỗ, họ không làm nữa. Cuộc sống của cả gia đình phụ thuộc hoàn toàn và tiền công làm thuê của anh Mòai. Ai thuê gì anh làm nấy.

Từ ngày cháu Xước mắc bệnh hiểm nghèo, cả 2 vợ chồng chị Phăn đều phải vào bệnh viện thay nhau chăm sóc con, không thể làm việc kiếm thu nhập. Cuộc sống càng thêm khó khăn, gánh nặng nợ nần.

"Địa phương cùng bà con trong thôn cũng đã vận động, quyên góp nhưng chỉ được một khoản tiền nhỏ hỗ trợ để gia đình có thêm kinh phí mua bỉm, sữa cho cháu.

Sự sống và tương lai của bé Xước lúc này rất cần sự chung tay, sẻ chia của cộng đồng, các nhà hảo tâm, để gia đình có thêm điều kiện tiếp tục hành trình điều trị, níu giữ hy vọng cho đứa trẻ còn quá nhỏ trước những thử thách khắc nghiệt của cuộc đời", ông Nghĩa chia sẻ.