Xót cảnh người chị bệnh tật hàng chục năm cặm cụi nuôi em gái tâm thần

Đến làng Dương Tân (xã Xuân Lâm, tỉnh Nghệ An) hỏi thăm 2 chị em bà Hà Thị Minh (64 tuổi) và bà Hà Thị Xuân (61 tuổi) thì ai cũng biết. Họ vừa chỉ đường vừa xót xa khi nhắc đến hoàn cảnh 2 người phụ nữ bất hạnh, hàng chục năm sống nương tựa nhau trong cảnh bệnh tật, khó khăn.

Gian nhà chật hẹp chỉ đủ kê một chiếc giường nhỏ cùng một số vật dụng đơn sơ. Bà Xuân ngồi co trên giường, chân phải bị xích bằng một đoạn xích dài rồi khóa lại. Khuôn mặt vô hồn hướng về phía người lạ. Thi thoảng bà nói nhảm điều gì đó rồi lại giật dây xích, la hét điên dại.

Bà Minh chăm sóc cho em gái tâm thần

Vừa cố dỗ dành em gái, bà Minh vừa thở dài chia sẻ. Bà Xuân mắc bệnh tâm thần từ năm 15 tuổi. Hơn 40 năm qua, căn bệnh hành hạ khiến bà thân tàn ma dại. Có những thời điểm, bà thường xuyên nói nhảm, cười một mình, la hét, gào khóc, thậm chí đập phá đồ đạc, đánh cả người thân. Khi bệnh trở nặng, gia đình phải nhờ người hỗ trợ, thậm chí xích chân bà lại để tránh những tình huống nguy hiểm.

Những năm gần đây, sức khỏe bà Xuân càng suy giảm. Đôi chân teo dần, co cứng, đi lại khó khăn. Sinh hoạt cá nhân hằng ngày phụ thuộc gần như hoàn toàn vào người chăm sóc.

Bà Minh cũng từng lập gia đình nhưng không có con. 12 năm trước, sau khi chồng mất, bà quyết định trở về chăm sóc cho em gái bệnh tật.

"Bình thường thì không sao nhưng những lúc lên cơn điên loạn, bà Xuân lại la hét, chửi bới, vớ được cái gì là ném cái đó. Tôi cũng nhiều lần bị bà ấy túm tóc, đánh cho bầm tím tay chân, chảy máu. Phải chạy sang nhà hàng xóm trốn hoặc nhờ mọi người xung quanh xích em gái lại.

Nay sức khỏe bà Xuân yếu hơn, đi lại khó khăn nên không phải xích nhiều như trước. Bà ấy cũng không còn sức mà đập phá đồ đạc hay đánh người nữa. 2 chị em cứ vậy hàng ngày thui thủi cơm cháo nuôi nhau", bà Minh chia sẻ.

Những lúc bệnh nặng, người nhà phải xích chân bà Xuân lại để phòng những nguy hiểm.

Theo ông Nguyễn Duy Chất, Bí thư Chi bộ xóm Dương Tân (xã Xuân Lâm), chồng bà Minh qua đời, không có con, bản thân cũng mắc bệnh tim, sức khỏe yếu, không còn khả năng lao động. Hàng chục năm nay, bà Minh trực tiếp chăm sóc em gái tâm thần. Cuộc sống của 2 chị em phụ thuộc vào khoản tiền trợ cấp hàng tháng của Nhà nước. Anh em họ hàng, bà con thôn xóm thi thoảng người cho cân gạo, con cá, bó rau ăn qua ngày.

"Chị em bà Minh thuộc hộ nghèo, cận nghèo bền vững trong xã. Gian nhà chật chội này cũng được anh em họ hàng góp công, góp sức xây nên. Nhìn 2 bà tuổi già sức yếu không chồng, không con cái, lại ốm đau, bệnh tật, mà cám cảnh vô cùng.

Mong hoàn cảnh của chị em bà Minh chạm đến trái tim độc giả, được mọi người sẻ chia, giúp đỡ để 2 bà ấy vơi bớt khó khăn, có tiền trang trải thuốc thang và không còn chật vật chạy ăn từng bữa trong những ngày tháng cuối đời", ông Chất chia sẻ.

Bà Xuân bị bệnh tâm thần đã hơn 40 năm, trong khi đó bà Minh cũng bị bệnh tim hàng chục năm, sức khỏe yếu, không còn khả năng lao động.

Bữa cơm của 2 chị em bà Minh chỉ vỏn vẹn mấy con cá trích cùng bát canh rau vặt hái được trong vườn. Bà Minh vừa chậm rãi đút từng thìa cơm cho em gái ăn vừa thở dài khi nghĩ về chặng đường dài đầy khó khăn phía trước.

"Tôi bị hở van tim hàng chục năm nay, sức khỏe yếu nên bao năm nay, cuộc sống của 2 chị em trông chờ vào khoản trợ cấp 1,5 triệu đồng của Nhà nước. Ai cho bát gạo, con cá cũng quý.

Tuổi già sức yếu, tôi chỉ mong có tiền thuốc thang mỗi khi bệnh nặng, mua cho em gái hộp sữa, miếng thịt mà khó khăn quá. Cả cuộc đời em tôi đã chịu thiệt thòi vì bệnh tật rồi", bà Minh chia sẻ.

Bệnh tật hành hạ khiến cuộc sống của bà Minh và bà Xuân gặp rất nhiều khó khăn. Hoàn cảnh đáng thương của 2 người phụ nữ bất hạnh này đang rất cần sự sẻ chia, giúp đỡ của độc giả xa gần.

Mọi giúp đỡ cho chị em bà Minh xin gửi về địa chỉ: bà Hà Thị Minh, xóm Dương Tân, xã Xuân Lâm, tỉnh Nghệ An. Số tài khoản của bà Hà Thị Minh: 107886598914, ngân hàng Vietinbank. ĐT: 0388649846.



