Ảnh khỏa thân của nữ ca sĩ nổi tiếng bị rao bán công khai sau hơn 1 năm qua đời gây phẫn nộ

Nữ danh ca Aki Yashiro - nữ hoàng enka (1 dòng nhạc) của Nhật Bản - đã qua đời hồi tháng 12/2023, hưởng dương 73 tuổi. Tới sáng 17/4, tờ Koreaboo đưa tin, hãng thu âm New Century Records Co gây sốc khi tuyên bố mở bán sản phẩm đĩa CD kèm theo 2 tấm ảnh khỏa thân của nữ nghệ sĩ quá cố Aki Yashiro vào hôm 21/4 tới đây.

Theo nguồn tin, những bức ảnh nude được chụp bởi người bạn trai từng chung sống cùng Yashiro khi bà còn ở độ tuổi 20. Ông chủ New Century Records Co - Hayakawa Hiroshi - khẳng định đã mua những bức ảnh này từ 1 nhân vật có liên quan đến công ty quản lý cũ của cố nghệ sĩ. Phía hãng thu âm nói trên còn nhấn mạnh, họ đã nắm trong tay bản quyền 1 số ca khúc do Aki Yashiro trình bày. Ông chủ của New Century Records Co đồng thời tuyên bố việc công ty phát hành sản phẩm CD liên quan tới cố nghệ sĩ sinh năm 1950 hoàn toàn không vi phạm pháp luật.

Ảnh nhạy cảm của Aki Yashiro lúc còn trẻ bị 1 hãng thu âm rao bán công khai

Việc ảnh nude của Aki Yashiro bị thương mại hóa đã gây ra làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Cộng đồng fan đã gửi hẳn bản kiến nghị kêu gọi dừng việc phát hành ảnh nude của ca sĩ quá cố ngay lập tức: "Hành động này đã vượt ra khỏi giới hạn của việc giải trí. Đây rõ ràng là sự xúc phạm nghiêm trọng đối với nhân phẩm của người đã khuất. Nếu tình trạng này cứ tiếp tục diễn ra mà không bị ngăn chặn, tất cả các nữ nghệ sĩ trong làng giải trí sẽ sống trong nơm nớp lo sợ vì nhân phẩm của họ có thể sẽ bị chà đạp sau khi qua đời". Được biết, bản kiến nghị do fan Aki Yashiro khởi xướng có tên gọi là "Yêu cầu bảo vệ nhân phẩm của Aki Yashiro và chặn đứng ngay những hành động trả thù khiêu dâm".

Trong khi đó, chủ tịch của Yashiro Music and Gallery Inc chỉ trích mạnh mẽ việc công ty New Century Records phát hành ảnh khỏa thân của cố nghệ sĩ sinh năm 1950: "Đây là hành động đáng ghê tởm và chúng tôi không bao giờ dung thứ cho việc làm này". Được biết, lúc sinh thời Aki Yashiro đã thành lập Yashiro Music and Gallery Inc nhằm quản lý bản quyền liên quan tới hình ảnh và âm nhạc của mình.

Vụ việc cũng khiến 1 chính trị gia bức xúc lên tiếng. Cụ thể, tại 1 cuộc họp báo diễn ra vào hôm 16/4, Thống đốc tỉnh Kumamoto - Kimura Takashi - cho biết: "Nếu ảnh riêng tư của cố nghệ sĩ Aki Yashiro thực sự bị thương mại hóa, đây rõ ràng là hành động xúc phạm người đã khuất và không thể tha thứ. Việc rao bán ảnh riêng tư của Aki Yashiro phải dừng lại ngay. Nhân phẩm của cố nghệ sĩ phải được tôn trọng. Tôi hy vọng rằng Aki Yashiro - niềm tự hào của người dân tỉnh tôi - sẽ không phải chịu bất kỳ sự xúc phạm nào nữa".

Dư luận gay gắt lên án hãng thu âm quyết định thương mại hóa ảnh riêng tư của cố nghệ sĩ

Cân nhắc tình hình hiện tại, 1 công ty đã từ chối phân phối CD có chứa hình ảnh nhạy cảm của cố nghệ sĩ Aki Yashiro. Tower Records Japan Inc. cũng đã gỡ bỏ CD khỏi trang đặt hàng sản phẩm. 1 công ty khác là Rakuten Books cũng đã ngừng nhận đơn hàng của sản phẩm CD gây tranh cãi.

Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Nhật Bản, Hattori Keiichiro - luật sư chuyên về mảng luật hình sự đã đưa ra những nhận định về vụ việc hãng thu âm New Century Records rao bán ảnh nude của Aki Yashiro. Luật sư Hattori Keiichiro cho biết gần như không có khả năng Aki Yashiro lúc sinh thời đã chấp thuận việc thương mại hóa ảnh nude của mình, bởi lẽ bà hoàn toàn không tiết lộ những tấm hình này trước khi qua đời. Luật sư Hattori Keiichiro nhấn mạnh: "Nếu những bức ảnh riêng tư được công bố sau khi ai đó qua đời mà không có sự cho phép của họ lúc sinh thời, thì đây là sự chà đạp lên nhân phẩm người đã khuất. Nếu gia quyến của người đã mất quyết định khiếu nại, có khả năng vụ việc sẽ trở thành 1 vụ án hình sự". 1 chuyên gia trong ngành luật thậm chí còn nhận định, vụ việc thương mại hóa ảnh nude của Aki Yashiro có khả năng xuất phát từ ý định trả thù khiêu dâm.