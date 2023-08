Anh kết tội nữ y tá sát hại 7 trẻ sơ sinh

Lucy Letby, 33 tuổi, bị tòa án Anh kết tội giết 5 trẻ sơ sinh nam và 2 trẻ sơ sinh nữ trong thời gian công tác tại Bệnh viện Countess of Chester. Theo đó, Lucy Letby đã tiêm không khí vào cơ thể trẻ sơ sinh, những trẻ đang được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện do bị bệnh hoặc sinh non, cho trẻ bú quá nhiều sữa và đầu độc trẻ bằng insulin.

Letby cũng bị kết tội tấn công nhiều trẻ sơ sinh khác. Với phán quyết trên, Letby trở thành một trong những hung thủ giết trẻ em nhiều nhất nước Anh.

Lucy Letby bị kết tội sát hại 7 trẻ sơ sinh, và âm mưu sát hại 6 trẻ sơ sinh khác. (Ảnh: Sky News)

Trong quá trình khám xét nhà hung thủ, cảnh sát Anh đã tìm được một mẩu giấy ghi chú viết tay của Letby: "Tôi đã cố tình giết chúng vì tôi không đủ giỏi để chăm sóc chúng. Tôi là một người tồi tệ độc ác. Tôi là một con quỷ và tôi đã làm điều đó".



Phiên tòa xét xử đối tượng diễn ra từ tháng 10/2022. Bồi thẩm đoàn tại Tòa án Manchester Crown ở phía Bắc vùng England đã đưa ra phán quyết Lucy Letby giết trẻ sơ sinh trên sau khi cân nhắc các bằng chứng trong 22 ngày.

Letby bị bắt giữ sau khi Khoa Sơ sinh của bệnh viện Countess of Chester ở Tây Bắc vùng England báo cáo một loạt trường hợp tử vong ở trẻ sơ sinh trong khoảng thời gian từ tháng 6/2015 đến tháng 6/2016. Các công tố viên cho biết, Letby đã lên kế hoạch giết hại trẻ sơ sinh mà không để lại nhiều dấu vết để qua mắt lực lượng chức năng. Đối tượng đã nhiều lần phủ nhận hành vi giết người.

Lucy Letby bế một trẻ sơ sinh và mẩu giấy ghi chú việc thú nhận đã giết trẻ em được cảnh sát tìm thấy tại nhà. (Ảnh: Times)

Letby đã bị bắt và được thả hai lần. Trong lần thứ ba bị bắt giữ vào năm 2020, đối tượng chính thức bị buộc tội.

Cùng ngày 18/8, Chính phủ Anh đã yêu cầu mở một cuộc điều tra độc lập về vụ việc.

Vụ án làm sống lại ký ức về 2 "sát thủ" khét tiếng trong lĩnh vực y tế của nước Anh là bác sĩ Harold Shipman và y tá Beverley Allitt. Năm 2000, Shipman, một bác sĩ đa khoa, đã bị kết tội giết 15 bệnh nhân của mình. Kết quả điều tra sau đó kết luận rằng, trong thời gian từ năm 1971 đến năm 1998, đối tượng đã giết khoảng 250 bệnh nhân bằng cách tiêm morphine. Trong khi đó, nữ y tá Allitt đã bị tuyên án tù chung thân vào năm 1993 sau khi giết 4 trẻ em, âm mưu giết 3 trẻ em khác và cố ý gây thương tích cho 6 trẻ em.