Ảnh cưới của Từ Hy Viên và chồng Hàn Quốc được công bố - rất đặc biệt

Đã gần 4 tháng kể từ khi nữ diễn viên Đài Loan Từ Hy Viên (45 tuổi) kết hôn với nam ca sĩ Hàn Quốc DJ Koo (52 tuổi), bạn trai cũ của cô từ 20 năm trước. Và những hình ảnh về đám cưới của họ cuối cùng đã được chia sẻ.

DJ Koo vừa tiết lộ hình ảnh đám cưới của anh và Từ Hy viên trên chương trình tạp kỹ You Quiz On The Block của đài tvN vào thứ Tư (22/6, giờ địa phương). Cùng đêm đó, người dẫn chương trình Từ Hy Đệ, em gái của Từ Hy Viên, cũng chia sẻ những hình ảnh về tiệc cưới của họ ở Đài Loan trên Instagram của cô.

Vào thứ Tư (22/6), một đoạn preview một tập của You Quiz on the Block, được thực hiện bởi cặp đôi bạn thân Yoo Jae-suk và Jo Se-ho của DJ Koo, ngôi sao không chỉ tiết lộ những hình ảnh cũ của cặp đôi từ năm 1999 trở lại khi họ lần đầu tiên hẹn hò, anh cũng tự hào chia sẻ điều mà tất cả chúng ta đều chờ đợi: những bức ảnh đám cưới gần đây của họ.

Và đây không phải là những bức ảnh cưới điển hình theo suy nghĩ của số chung. Cô dâu trông vô cùng hạnh phúc, người được chụp ảnh trong hai bộ trang phục cưới nhưng cả hai chiếc váy cô chọn không phải màu trắng thông thường và mạng che mặt dài. Trong một bức ảnh, Từ Hy Viên chọn một chiếc váy dạ tiệc lệch vai với màu sắc trung tính và đi kèm với một tấm mạng che mặt ngắn. Một bức ảnh khác cho thấy Từ Hy Viên mặc váy đen trắng. Trong khi đó DJ Koo diện bộ vest đen với cà vạt chấm bi xanh.

Ngay cả những chiếc nhẫn cưới của họ cũng độc đáo. Ngôi sao xứ Hàn chia sẻ bức ảnh chụp "nhẫn" cưới của cặp đôi, hóa ra là hình xăm trên ngón tay đeo nhẫn của họ.



DJ Koo không thể không nói về cuộc sống hôn nhân trong chương trình. Anh nói: "Cảm ơn em, vì đã chấp nhận tôi sau 20 năm. Cả đời bên nhau, những ngày của chúng ta sẽ hạnh phúc và khỏe mạnh. Tôi sẽ ở bên cạnh em, bảo vệ em, yêu em, trân trọng em. Tôi yêu em, Từ Hy Viên!".

"Tôi là người hạnh phúc nhất trên thế giới này!" - anh thốt lên.