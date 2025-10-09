Ảnh, clip: Xế hộp ngập bùn, móp lõm nằm la liệt trên phố Thái Nguyên sau lũ Phạm Trang - Ảnh: Như Hoàn, Clip: NXH, 22:35 09/10/2025 Chia sẻ Thích0 Sau hơn 3 ngày nước lũ rút, Thái Nguyên để lại một cảnh tượng mà bất cứ ai nào cũng không khỏi giật mình. Nghìn gốc đào xác xơ sau lũ, dân Thái Nguyên chết lặng khi 2 năm liền trắng tay Tung tích ô tô trôi ở Thái Nguyên khiến cả MXH xôn xao sáng 9/10, gia đình đăng bài cầu cứu Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa Clip: NXHNhiều chiếc ô tô, từ xế hộp bình dân đến xe sang, lần lượt lộ ra dưới lớp bùn đất dày đặc và rơi vào tình trạng hư hỏng nặngNhiều chiếc xe vốn được kê gạch hoặc đặt ở vị trí cao nhưng vẫn không thoát khỏi “tai họa” của cơn lũNhững chiếc xe la liệt trên đường chờ được sửaBùn đất đã tràn đầy nội thất bên trongNgoài xe ô tô, nhiều phương tiện khác như xe máy, xe đạp điện cũng bị thiệt hại nặng nề, tạo nên gánh nặng lớn cho người dân trong việc dọn dẹp và phục hồi sau lũChiếc xe nằm giữa đống đổ nát, bùn đất bám chặt, phủ kín toàn bộ thân xeTheo ghi nhận, số lượng xe bị ngập tại Thái Nguyên trong những ngày vừa qua rất lớn, vượt khả năng vận chuyển của đội cứu hộHàng dài xe nằm la liệt, một số chủ xe đành bất lực nhìn phương tiện của mình hư hỏng nặng, chưa biết khi nào mới được di dờiNhững cửa hàng sửa xe làm việc hết công suấtChiếc xe máy chẳng còn nguyên vẹn là baoMột chiếc xe ô tô bị "vò nát" trong cơn lũChính quyền địa phương đã huy động các lực lượng, từ công an, bộ đội đến dân quân tự vệ, phối hợp với các doanh nghiệp dịch vụ cứu hộ để xử lý tình hình. Tuy nhiên, số lượng xe cần cứu hộ vẫn quá nhiều so với nguồn lực hiện tại Theo Đời sống và Pháp luật Copy link 10/09/2025 20:47 (GMT +7) Link bài gốc Lấy link https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/thai-nguyen-sau-lu-xe-hop-ngap-bun-lom-mop-la-liet-tren-pho-a579361.html Lũ trên sông Cầu tại Hà Nội và Bắc Ninh đang lên, nguy cơ ngập lụt kéo dài Chia sẻ Thích0 Thái Nguyên ngập lụt tin nóng mỗi ngày