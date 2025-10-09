Chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng, từ công an, bộ đội đến dân quân tự vệ, phối hợp với các doanh nghiệp dịch vụ cứu hộ để xử lý tình hình. Tuy nhiên, số lượng xe cần cứu hộ vẫn quá nhiều so với nguồn lực hiện tại