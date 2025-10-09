Fanpage aFamily

Ảnh, clip: Xế hộp ngập bùn, móp lõm nằm la liệt trên phố Thái Nguyên sau lũ

Phạm Trang - Ảnh: Như Hoàn, Clip: NXH,
Sau hơn 3 ngày nước lũ rút, Thái Nguyên để lại một cảnh tượng mà bất cứ ai nào cũng không khỏi giật mình.

Clip: NXH

Nhiều chiếc ô tô, từ xế hộp bình dân đến xe sang, lần lượt lộ ra dưới lớp bùn đất dày đặc và rơi vào tình trạng hư hỏng nặng

Nhiều chiếc xe vốn được kê gạch hoặc đặt ở vị trí cao nhưng vẫn không thoát khỏi “tai họa” của cơn lũ

Những chiếc xe la liệt trên đường chờ được sửa

Bùn đất đã tràn đầy nội thất bên trong

Ngoài xe ô tô, nhiều phương tiện khác như xe máy, xe đạp điện cũng bị thiệt hại nặng nề, tạo nên gánh nặng lớn cho người dân trong việc dọn dẹp và phục hồi sau lũ

Chiếc xe nằm giữa đống đổ nát, bùn đất bám chặt, phủ kín toàn bộ thân xe

Theo ghi nhận, số lượng xe bị ngập tại Thái Nguyên trong những ngày vừa qua rất lớn, vượt khả năng vận chuyển của đội cứu hộ

Hàng dài xe nằm la liệt, một số chủ xe đành bất lực nhìn phương tiện của mình hư hỏng nặng, chưa biết khi nào mới được di dời

Những cửa hàng sửa xe làm việc hết công suất

Chiếc xe máy chẳng còn nguyên vẹn là bao

Một chiếc xe ô tô bị "vò nát" trong cơn lũ

Chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng, từ công an, bộ đội đến dân quân tự vệ, phối hợp với các doanh nghiệp dịch vụ cứu hộ để xử lý tình hình. Tuy nhiên, số lượng xe cần cứu hộ vẫn quá nhiều so với nguồn lực hiện tại

