Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa

Khi nước lũ rút, các tuyến phố trung tâm Thái Nguyên để lộ lớp bùn nhão dày đặc, rác thải, đồ đạc hư hỏng ngổn ngang, tạo nên một khung cảnh tan hoang đầy xót xa.

Những ngày vừa qua, người dân Thái Nguyên phải vật lộn với mưa lũ dữ dội. Nước dâng cao nhấn chìm nhà cửa, xe cộ và nhiều tài sản, biến các tuyến phố trung tâm thành những con sông giữa lòng thành phố. Bùn đất, rác thải và đồ đạc trôi nổi khắp nơi, xe máy, ô tô ngã nghiêng, giao thông gần như tê liệt.

Đến sáng 9/10, khi nước lũ bắt đầu rút, nhiều khu vực trung tâm Thái Nguyên hiện ra trong khung cảnh tan hoang. Bùn đất phủ kín các con đường, rác thải, đồ đạc trôi nổi vương vãi khắp nơi, xe cộ ngã nghiêng hoặc còn kẹt giữa dòng bùn nhão.

Tài sản, đồ điện tử trong nhà nhiều hộ dân bị nhấn chìm, hư hỏng nặng. Người dân Thái Nguyên tất bật vớt lại từng món đồ có thể cứu được, nhưng phần lớn tài sản đã bị lũ cướp đi, để lại nỗi mất mát nặng nề sau trận ngập lịch sử. Họ vẫn kiên cường, cố gắng khôi phục phần nào sinh hoạt thường nhật, dọn dẹp bùn đất, rác thải để trở lại nhịp sống bình thường sau cơn lũ dữ.

Bùn đất, rác thải vương vãi khắp các tuyến phố trung tâm Thái Nguyên sau lũ. Ảnh: Như Hoàn

Các con đường trung tâm hiện ra trong cảnh tan hoang, bùn đất phủ kín mọi ngóc ngách. Ảnh: Như Hoàn

Ảnh: Như Hoàn

Ảnh: Như Hoàn

Không chỉ có cành cây, rác thải, lũ rút còn để lại đồ đạc của người dân bị cuốn trôi trên khắp các ngả đường. Ảnh: Như Hoàn

Ảnh: Như Hoàn

Ảnh: Bùi Tùng

Ảnh: Bùi Tùng

Bùn nhão phủ kín đường, xe cộ và đồ đạc ngổn ngang, tài sản bị cuốn trôi, hư hỏng nhiều hộ dân phải khởi đầu lại từ con số 0. Ảnh: Bùi Tùng

Một tuyến phố ở Thái Nguyên tan hoang sau lũ. Nhiều gia đình đứng lặng nhìn tài sản, đồ điện tử bị nhấn chìm hư hỏng. Ảnh: Bùi Tùng

Người dân tất bật dọn dẹp, khôi phục lại cuộc sống sau khi nước rút. Ảnh: MXH

Một siêu thị mini ở Thái Nguyên chìm trong nước lũ, nhiều hàng hoá, tủ đông bị hư hỏng. Ảnh: Bùi Thảo

Quần áo, đồ đạc của một hộ dân quện trong đống bùn nhão đặc quánh sau khi nước rút. Ảnh: MXH

Cả kho hàng bị nước lũ nhấn chìm gây thiệt hại không hề nhỏ. Ảnh: MXH

Một cửa hàng chuyên bán đồ mẹ và bé ở Thái Nguyên bị nước lũ nhấn chìm hoàn toàn. Người phụ nữ chủ cửa hàng đứng giữa biển nước, tay vớt từng bịch bỉm, từng món đồ còn sót lại. Ảnh: MXH

Đồ đạc, thiết bị điện tử và nhiều tài sản của người dân chìm sâu trong lũ, nay khi nước rút để lộ ra bám đầy bùn đất, hư hỏng nặng. Ảnh: MXH

Nước lũ nhấn chìm nhiều siêu thị ở Thái Nguyên, khiến hàng hóa nổi lênh bềnh giữa biển nước. Kệ trống rỗng, chai lọ, đồ đóng gói trôi nổi khắp nơi, tạo nên cảnh tượng hỗn loạn và tang thương. Ảnh: MXH

