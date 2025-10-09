Những ngày vừa qua, người dân Thái Nguyên phải vật lộn với mưa lũ dữ dội. Nước dâng cao nhấn chìm nhà cửa, xe cộ và nhiều tài sản, biến các tuyến phố trung tâm thành những con sông giữa lòng thành phố. Bùn đất, rác thải và đồ đạc trôi nổi khắp nơi, xe máy, ô tô ngã nghiêng, giao thông gần như tê liệt.
Đến sáng 9/10, khi nước lũ bắt đầu rút, nhiều khu vực trung tâm Thái Nguyên hiện ra trong khung cảnh tan hoang. Bùn đất phủ kín các con đường, rác thải, đồ đạc trôi nổi vương vãi khắp nơi, xe cộ ngã nghiêng hoặc còn kẹt giữa dòng bùn nhão.
Tài sản, đồ điện tử trong nhà nhiều hộ dân bị nhấn chìm, hư hỏng nặng. Người dân Thái Nguyên tất bật vớt lại từng món đồ có thể cứu được, nhưng phần lớn tài sản đã bị lũ cướp đi, để lại nỗi mất mát nặng nề sau trận ngập lịch sử. Họ vẫn kiên cường, cố gắng khôi phục phần nào sinh hoạt thường nhật, dọn dẹp bùn đất, rác thải để trở lại nhịp sống bình thường sau cơn lũ dữ.