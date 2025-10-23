Tối 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra khởi tố bị can đối với Lương Bằng Quang (sinh năm 1982) và Võ Thị Ngọc Ngân (tức Ngân 98 về tội “Đưa hối lộ”; Lê Sỹ Cường về tội “Môi giới hối lộ”. Đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lương Bằng Quang và Lê Sỹ Cường (sinh năm 1987).

Trước đó, tháng 7/2024, cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện các sai phạm trong hoạt động kinh doanh của Ngân 98 và chồng là Lương Bằng Quang. Sau đó, Ngân và Lương Bằng Quang đã đưa 8 tỷ đồng cho Cường để nhằm mục đích không bị xử lý.

Clip Lương Bằng Quang tại cơ quan công an

Ảnh: Công an TP.HCM

Quá trình điều tra, công an xác định vợ chồng Quang - Ngân 98 phạm tội “Đưa hối lộ”; Cường về tội “Môi giới hối lộ”. Hiện công an đang mở rộng điều tra.

Theo tìm hiểu, Lương Bằng Quang là một ca sĩ, nhạc sĩ, và nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng tại Việt Nam, đặc biệt được biết đến với những thành tựu trong thập niên 2000 và gần đây là mối quan hệ gây nhiều tranh cãi với bạn gái cũng là vợ của Quang là Ngân 98.

Lương Bằng Quang sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật tại TPHCM. Cha là nhạc sĩ và mẹ là giáo viên âm nhạc. Anh từng học chuyên ngành phát triển phần mềm nhưng sau đó quyết định bỏ ngang để theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp.

Lương Quang Quang có sự nghiệp Đỉnh cao (Thập niên 2000). Lương Bằng Quang được đánh giá là một trong những nhạc sĩ trẻ tài năng, có gu âm nhạc hiện đại, trẻ trung, thiên về Hip-hop và R&B. Sau giai đoạn đỉnh cao, Lương Bằng Quang dần rút lui khỏi sân khấu lớn, tập trung vào việc dạy nhạc và sản xuất.

Anh và Ngân 98 (DJ, nhân vật mạng xã hội) bắt đầu mối quan hệ từ khoảng năm 2017 và là một trong những cặp đôi gây nhiều thị phi nhất showbiz Việt. Mặc dù nhiều lần chia tay rồi tái hợp và vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận về phong cách sống và phát ngôn, cả hai vẫn gắn bó và đã đăng ký kết hôn (năm 2024).

Anh chuyển hướng sang làm DJ, hát nhạc remix và đồng hành, hỗ trợ Ngân 98 trong công việc DJ và kinh doanh cá nhân (mà Ngân 98 là người đứng tên và điều hành).

Gần đây, Lương Bằng Quang xuất hiện trên truyền thông với vai trò là chồng (đã đăng ký kết hôn) của Ngân 98, người bị Cơ quan công an TPHCM khởi tố vì tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm". Anh đã được cơ quan chức năng triệu tập và có mặt trong quá trình khám xét căn hộ chung cư của Ngân 98.