Ảnh, clip: Cận cảnh mũi tiêm vaccine Covid-19 đầu tiên trên người của Việt Nam

Vaccine Covid-19 đầu tiên của Việt Nam có tên gọi Nanocovax, do Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Dược Nanogen sản xuất. Vaccine này tạo được đáp ứng miễn dịch tốt, độ an toàn cao, ít tác dụng phụ và có điều kiện bảo quản thuận lợi hơn so với các loại vaccine khác (bảo quản 2°C - 8°C)