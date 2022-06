Ảnh chân dung mới của Nữ hoàng Anh mừng đại lễ Bạch Kim và lời nhắn nhủ ý nghĩa của người đứng đầu hoàng gia

Vào ngày 1/6, hoàng gia đã công bố chân dung mới của Nữ hoàng Anh, một ngày trước khi đại lễ Bạch Kim diễn ra, trên trang Twitter chính thức.

"Nữ hoàng là người trị vì đầu tiên trong lịch sử Anh mừng đại lễ Bạch Kim. Để đánh dấu khởi đầu của kỳ nghỉ cuối tuần mừng đại lễ, bức chân dung mới của Nữ hoàng được công bố", chú thích đi kèm bức hình.

Tấm ảnh cho thấy Nữ hoàng Anh ngồi bên khung cửa sổ của lâu đài, bà lựa chọn chiếc đầm xanh sang trọng và thanh lịch, đeo vòng cổ ngọc trai. Bức hình được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Ranald Mackechnie trong căn phòng riêng của Nữ hoàng Anh tại Lâu đài Windsor. Nhiếp ảnh Mackechnie trước đây từng chụp cho Nữ hoàng vào dịp sinh nhật lần thứ 90 của bà năm 2016.

Bức ảnh chân dung mới của Nữ hoàng nhân đại lễ Bạch Kim.

Bên cạnh đó, người đứng đầu hoàng gia cũng đã có bài phát biểu ý nghĩa, gửi lời cảm ơn chân thành tới người dân và đất nước. Nữ hoàng nói: "Cảm ơn tất cả mọi người đã cùng tham gia kêu gọi các cộng đồng, gia đình, hàng xóm và bạn bè để đánh dấu đại lễ Bạch Kim của tôi, ở Vương quốc Anh và khắp Khối Thịnh vượng chung. Tôi biết mọi người sẽ có nhiều kỷ niệm vui trong dịp lễ hội này.

Tôi rất xúc động bởi thiện chí của mọi người. Hy vọng những ngày tới là cơ hội để chúng ta có thể suy ngẫm về những gì đạt được 7 thập kỷ qua, để cùng hướng về tương lai với sự tự tin và nhiệt huyết".

Nữ hoàng Anh đã có triều đại 70 năm huy hoàng.

Hàng triệu người dân ở Vương quốc Anh và trên khắp thế giới đã sẵn sàng cho đại lễ Bạch Kim kỷ niệm 70 năm Nữ hoàng Elizabeth II lên ngôi, khi các kênh truyền hình và phóng viên đổ xô đến London để đưa tin về sự kiện trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày vào dịp cuối tuần này.

Đại lễ mở màn vào sáng 2/6 theo giờ địa phương bằng Lễ diễu hành của Quân đội hoàng gia Anh (Trooping the Colour) ở thủ đô London với sự tham gia của 1.450 binh sĩ thuộc Ngự lâm quân và Biệt đội pháo binh hoàng gia Anh cùng 400 nhạc công quân đội.

Những thành viên cao cấp của hoàng gia Anh sẽ xuất hiện trên ban công Cung điện Buckingham cùng với Nữ hoàng Elizabeth II. Đây là thời khắc lịch sử được nhiều người mong chờ nhất trong đại lễ lần này.

Người dân háo hức mong chờ đến đại lễ Bạch Kim.

Người dân nô nức đi xem buổi tổng duyệt chuẩn bị cho đại lễ Bạch Kim.

Các sự kiện chính thức khác của đại lễ gồm Lễ tạ ơn tại nhà thờ St Paul ở London vào ngày 3/6 và Bữa tiệc Bạch kim tại Cung điện do Nữ hoàng chủ trì; cuộc đua ngựa the Derby tại trường đua Epsom Down ở Surrey thuộc đông nam nước Anh vào ngày 4/6.

Nguồn: Daily Mail

