Ảnh căn cước đẹp nhất showbiz khiến ngọc nữ L. gặp họa: Chìm trong những cuộc gọi tố lừa đảo, bị mời ra tòa

Tối 27/11, Allkpop đưa tin, mỹ nhân Lee Joo Bin (Queen of Tears) vừa làm khách mời trên kênh YouTube của ngôi sao truyền hình thực tế Kian84 và bất ngờ chia sẻ câu chuyện gây sốc liên quan tới ảnh thẻ căn cước huyền thoại của cô. Được biết, tấm ảnh chứng minh thư của nữ diễn viên từng gây sốt mạng xã hội xứ kim chi 1 thời. Nhờ đó, Lee Joo Bin được xem là nữ nghệ sĩ sở hữu hình căn cước đẹp nhất nhì showbiz Hàn Quốc.

Theo lời ngọc nữ họ Lee, cô từng trải qua kiếp nạn không ngờ chỉ vì tấm ảnh chứng minh thư huyền thoại của mình. Cụ thể, nhiều đối tượng xấu đã lấy hình mỹ nhân Queen of Tears để sử dụng vào mục đích lừa đảo, khiến cô khổ sở và lao đao.

Lee Joo Bin không ngần ngại hé lộ về thủ đoạn của kẻ gian: "Chúng lấy hình căn cước của tôi làm ảnh đại diện cho nhiều nhân vật không có thật thuộc đủ ngành nghề khác nhau từ nhân viên tổng đài, người bán bảo hiểm, nhà môi giới đầu tư cho tới người bán xe đã qua sử dụng. Các đối tượng xấu còn làm hẳn ảnh thẻ căn cước giả dựa trên tấm hình gốc của tôi. Chúng đã dùng gương mặt của tôi để lừa dối, lôi kéo mọi người tham gia đầu tư rồi thu lợi bất chính".

Chẳng ai ngờ Lee Joo Bin lại lâm cảnh điêu đứng vì sở hữu tấm ảnh thẻ căn cước đẹp nhất nhì Kbiz

Ngọc nữ sinh năm 1989 cho biết hành động của kẻ gian đã khiến cô khổ sở vật lộn với tin đồn lừa đảo "từ trên trời rơi xuống" suốt thời gian dài: "Công ty chủ quản đã nhận được rất nhiều cuộc gọi liên quan tới việc tôi có tham gia vào những tổ chức lừa đảo hay không. Thậm chí, tôi còn được yêu cầu phải ra tòa (vì bị nghi liên quan tới đường dây lừa đảo)".

Nhằm xoa dịu bầu không khí có phần căng thẳng, ngôi sao truyền hình thực tế Kian84 đã trêu chọc Lee Joo Bin: "Thì khuôn mặt của em dễ chiếm được sự tin tưởng từ người khác mà. Giờ em thử cố gắng chào bán thứ gì đó mà xem, có lẽ anh sẽ không chần chừ mua món hàng đó ngay".

Nữ minh tinh 8X bóc trần thủ đoạn của những kẻ lừa đảo trong talk show mới đây

Lee Joo Bin sinh năm 1989 tại Gangneung, Gangwon, Hàn Quốc. Cô từng làm thực tập sinh ở công ty giải trí hùng mạnh 1 thời DSP và suýt ra mắt cùng nhóm nhạc Rainbow hồi năm 2009. Sau đó, nữ nghệ sĩ quyết định rời DSP để theo đuổi sự nghiệp diễn xuất.

Người đẹp họ Lee chính thức nhận được vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp khi vừa tròn 28 tuổi qua tác phẩm ăn khách Whisper. Những năm trở lại đây, cô dần trở nên nổi tiếng với khán giả khắp châu Á nhờ loạt phim như Love in Contract, Queen of Tears...

Lee Joo Bin sở hữu nhan sắc ngọt ngào chuẩn ngọc nữ, từng nhiều lần gây sốt trên các diễn đàn nhờ visual cuốn hút của mình.