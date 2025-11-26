Mỹ nhân duy nhất được mệnh danh “200 năm nữa cũng không có ai đẹp bằng”, cứ yêu ai là người đó thành Ảnh đế

Ngay từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, Tăng Lê đã nổi bật giữa đám bạn bè bởi nhan sắc và khí chất sang trọng. Với chiều cao 1m70, vóc dáng thon gọn và gương mặt thanh tú, cô luôn khiến mọi ánh nhìn phải dừng lại. Bạn học, trong đó có Lưu Diệc và Bảo Kiếm Phong, từng dành cho cô những lời khen có cánh.

“Nhan sắc của Tăng Lê là số một trong lớp,” Lưu Diệp nhận xét. Còn Bảo Kiếm Phong thì không ngần ngại gọi cô là “hoa khôi trường tôi, 200 năm nữa cũng khó tìm ai sánh bằng”. Ngay từ thời học sinh, Bảo Kiếm Phong đã thầm thương trộm nhớ Tăng Lê, nhưng không dám bày tỏ tình cảm.

200 năm nữa cũng không ai sánh bằng Tăng Lê

Sau khi tốt nghiệp Học viện Hý kịch Trung ương, Tăng Lê chính thức bước chân vào làng phim từ năm 2000. Cô góp mặt trong hàng loạt tác phẩm đình đám như Tân Liêu Trai Chí Dị, Hoàng Đế Truyền Kỳ Chu Nguyên Chương, Xin Đừng Hỏi Em Là Ai, Trai Tài Gái Sắc… và nhanh chóng được mệnh danh là “ma nữ đẹp nhất màn ảnh” thập niên 2000. Trong giai đoạn 2001–2005, Tăng Lê trở thành “bảo chứng rating”, thường xuyên xuất hiện trong khung giờ vàng trên truyền hình, cùng với Trương Tịnh Sơ, Tưởng Cần Cần, Miêu Phố tạo nên thế hệ “tứ đại thanh y” đầu tiên của màn ảnh Hoa ngữ.

Không chỉ nhan sắc khiến người ta mê mẩn, chuyện tình cảm của Tăng Lê cũng được chú ý không kém. Những mối tình của cô đều trở thành “hiện tượng kỳ lạ”: các bạn trai sau khi chia tay đều vươn lên trở thành những diễn viên xuất sắc, thậm chí là Ảnh đế.

Năm 2003, trên phim trường Đường Về Tựa Cầu Vồng, Tăng Lê gặp Phú Đại Long. Cô bị thu hút bởi khí chất trưởng thành, chín chắn của anh, bất chấp chênh lệch danh tiếng – lúc đó Tăng Lê đã nổi danh, còn Phú Đại Long chỉ là diễn viên nghèo. Họ nảy sinh tình cảm tự nhiên trong quá trình đóng phim, nhưng sau khi dự án kết thúc, lịch trình bận rộn khiến họ không thể tiếp tục, dẫn đến chia tay. Đáng chú ý, sau mối tình này, Phú Đại Long đoạt giải Nam chính xuất sắc Kim Kê năm 2006 nhờ bộ phim Thiên Cẩu, còn Tăng Lê cũng có mặt tại sự kiện nhưng hai người không tương tác.

Tăng Lê quen Phú Đại Long, người được mệnh danh là "Ảnh đế nghèo nhất Hoa ngữ"

Một nam diễn viên khác từng vướng tin đồn tình cảm với Tăng Lê là Lý Dịch Tường. Khi hợp tác trong Bạch Môn Liễu năm 2004, Lý Dịch Tường gây ấn tượng bởi sự chăm chỉ và nghiêm túc trong công việc. Lần đầu gặp Tăng Lê, anh đã bị vẻ đẹp của cô choáng ngợp. Dần dà, hai người nảy sinh tình cảm, nhưng khoảng cách danh tiếng và sự ghen tuông khiến mối quan hệ chóng kết thúc. Sau khi chia tay, Lý Dịch Tường cũng giành giải Nam chính xuất sắc Kim Kê và sau đó trở thành Ảnh đế với bộ phim Manh Tỉnh.

Tăng Lê chọn bạn trai dựa theo cảm giác, cô không quan tâm tới danh tiếng của đối phương

Ngoài ra, Trần Khôn cũng từng là đồng nghiệp thân thiết và có tin đồn tình cảm với Tăng Lê khi cả hai hợp tác trong Thợ Cắt Tóc. Dù không chính thức thừa nhận, sự ăn ý trên phim trường khiến báo chí và người hâm mộ xôn xao. Năm 2010, Trần Khôn lên ngôi Ảnh đế Bách Hoa với bộ phim Họa Bì.

Tăng Lê vướng tin hẹn hò với Trần Khôn khi hợp tác chung

Theo Sohu, Tăng Lê là người chọn bạn đời một cách tinh tế: cô thường chọn những người đàn ông chưa thành danh, quan tâm đến tài năng và nỗ lực của họ hơn là danh tiếng hay vật chất. Chính vì vậy, những mối tình của cô vừa đầy cảm xúc vừa khiến người ngoài phải ngưỡng mộ.

Hiện nay, ở tuổi gần 50, Tăng Lê vẫn giữ được phong thái nổi bật, dễ dàng “diễm áp” khi đứng cạnh các đàn em như Triệu Lộ Tư hay Triệu Lệ Dĩnh nhờ chiều cao lý tưởng và phong cách thời trang thanh lịch, chưa từng để nhan sắc hay khí chất của mình bị lu mờ.